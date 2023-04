Avis Robot Piscine Dolphin LIBERTY 700s : Système de nettoyage innovant et intelligent pour piscine

Le nettoyage de votre piscine peut être fastidieux et prendre beaucoup de temps. Cependant, grâce à la nouvelle gamme Dolphin LIBERTY, vous pouvez maintenant profiter d’un système de nettoyage innovant et intelligent pour votre piscine.

Découvrez ici tout ce que vous devez savoir sur ce système de nettoyage pour piscine.

Nouveautés de la gamme Dolphin LIBERTY

La gamme Dolphin LIBERTY dispose de nombreuses fonctionnalités innovantes pour simplifier le nettoyage de votre piscine. Tout d’abord, elle est équipée de la technologie PowerStream, qui permet une meilleure mobilité et une couverture plus complète de la piscine. La fonctionnalité Multi-Layer, quant à elle, permet de filtrer efficacement les particules les plus fines pour un nettoyage optimal.

De plus, le système est doté de la fonctionnalité SmartNav qui permet à l’appareil de cartographier votre piscine, et ainsi de nettoyer chaque zone de manière systématique. Ce système peut nettoyer efficacement les piscines de toutes tailles et de toutes formes.

Avantages de cette nouvelle gamme

Le système Dolphin LIBERTY offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. Le principal avantage est qu’il est très facile à utiliser. Il vous suffit de le brancher et de le mettre en marche pour qu’il commence à nettoyer votre piscine. Il est également facile à entretenir, avec des filtres remplaçables et un nettoyage facile des brosses et des rouleaux.

Ensuite, ce système est très efficace et peut nettoyer une grande variété de surfaces, y compris les revêtements en carrelage, en béton, en vinyle et en fibre de verre. De plus, grâce à sa capacité de filtration, il peut éliminer les débris de toutes tailles, y compris les feuilles et les branches.

Un autre avantage de la gamme Dolphin LIBERTY, c’est qu’elle est conçue avec des matériaux de haute qualité et est construite pour durer. De plus, lors de votre achat, vous avez droit à une garantie, ce qui vous donne la tranquillité d’esprit de savoir que vous êtes protégé contre tout défaut de fabrication ou de matériaux.

Inconvénients de Dolphin LIBERTY

Bien que cette gamme présente de nombreux avantages, elle n’est pas à l’abri de quelques inconvénients. Les produits de cette gamme sont tout d’abord relativement chers par rapport à d’autres systèmes de nettoyage, ce qui peut être un frein pour certains propriétaires de piscines.

Un autre inconvénient est le poids. En raison de la puissance de la gamme Dolphin LIBERT, certains modèles peuvent être assez lourds et difficiles à manipuler. Cela rend le processus d’installation et de rangement plus difficile.

Le besoin d’électricité fait également partie des inconvénients des produits de cette gamme. En effet, ce système de nettoyage nécessite une source d’électricité pour fonctionner. Si vous n’avez pas une alimentation électrique à proximité de la piscine, cela peut constituer un inconvénient. Vous devrez également dépenser de l’argent si vous songez à faire installer une prise électrique près de votre piscine.

Modèles Dolphin LIBERTY

La gamme Dolphin LIBERTY se décline en trois modèles différents : les Dolphin LIBERTY 200,300 et 400.

Le modèle 200 est le moins cher des trois et convient aux piscines de petite taille. Le modèle 300 est plus cher, mais offre une meilleure capacité de filtration et est adapté aux piscines de taille moyenne. Quant au modèle 400, il est le plus cher des trois, mais est également le plus performant et convient aux grandes piscines.

