Le STELLAR-X5 : la nouvelle gamme de téléphones résistants pour professionnels lancée par Crosscall

La marque française spécialisée dans les téléphones et smartphones résistants, Crosscall, a récemment dévoilé sa nouvelle gamme destinée aux professionnels : le STELLAR-X5.

Ce bijou technologique promet de répondre aux attentes des utilisateurs en matière de performance, longévité et robustesse, avec une garantie exceptionnelle de 5 ans.

Présentation du STELLAR-X5 : un smartphone conçu pour les aventuriers modernes

Lors d’une présentation animée par Mr. GRrr, célèbre vlogueur tech, les équipes de Crosscall ont présenté toutes les caractéristiques prometteuses du nouveau STELLAR-X5.

Cet téléphone incassable se révèle être différent des autres smartphones proposés sur le marché, surtout grâce à sa conception adaptée au monde professionnel et outdoor.

Performance : Doté d’un processeur puissant et d’une grande capacité de stockage, le STELLAR-X5 garantit une utilisation fluide et efficace.

Crosscall : rejoignez l’aventure en travaillant dans une entreprise dynamique et innovante

Les collaborateurs de Crosscall bénéficient d’un environnement de travail stimulant, au sein d’une entreprise ambitieuse et en pleine croissance. En rejoignant leurs équipes, vous participez directement à la conception des produits durables qui font la renommée de la marque et contribuez à leur succès en France et à l’étranger.

La gamme complète de produits Crosscall à découvrir

Le STELLAR-X5 n’est que l’un des nombreux modèles proposés par Crosscall. La marque française met à disposition une large gamme de téléphones résistants adaptée à différents usages et besoins. Qu’il s’agisse de modèles pour les sportifs, les aventuriers ou les professionnels du bâtiment, chacun peut trouver un téléphone qui lui correspond.

Découvrez la gamme complète desᐧproduits Crosscall et obtenez votre devis gratuit et personnalisé.

Bénéficiez de la livraison gratuite et d’un paiement sécurisé sur le site de Crosscall

Pour faciliter l’accès à ses produits, Crosscall propose plusieurs avantages exclusifs :

Livraison gratuite pour les commandes supérieures à 149€;

Paiement sécurisé en trois ou quatre fois sans frais pour les achats dépassant 150€;

Le STELLAR-X5 est donc une belle innovation dans le domaine destéléphones résistants conçus pour les professionnels. Son ergonomie et ses performances placent cette gamme comme un choix judicieux pour tous ceux qui recherchent du matériel adapté aux conditions de travail exigeantes. Avec la marque française Crosscall, on constate que le mariage entre qualité, durabilité et performance est désormais possible.