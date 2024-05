Comment choisir le meilleur écran PC ?

Dans le domaine de l’informatique, beaucoup de personnes utilisent encore un ordinateur classique, aussi bien au travail qu’à la maison. Choisir le bon écran PC n’est pas toujours facile.

Que vous soyez un professionnel de la création, un gamer passionné ou un utilisateur intensif, les performances de votre écran auront un impact significatif sur votre productivité et votre expérience utilisateur.

Nous allons donc nous intéresser aux critères à prendre en compte pour sélectionner le meilleur écran PC, en mettant l’accent notamment sur les spécifications techniques importantes pour les connaisseurs.

Ce que vous devez retenir pour choisir un écran ordinateur de qualité :

La sélection d’un écran PC dépend de son utilisation : création, jeu ou tâches quotidiennes, influençant la résolution, la technologie et la taille de l’écran.

Les écrans OLED et LED offrent des qualités d’image différentes, essentielles pour les créateurs et les gamers pour la précision des couleurs et la luminosité.

La fréquence de balayage élevée est cruciale pour les gamers, tandis que la résolution 4K est préférée par les professionnels de la création pour sa netteté.

Les écrans incurvés peuvent enrichir l’expérience visuelle, offrant une immersion accrue idéale pour les jeux vidéo et les films.

Trouver l’écran le mieux adapté à ses besoins

Un écran PC de qualité est bien plus qu’un simple périphérique d’affichage. En effet, ses performances influencent directement la qualité de l’expérience utilisateur. Pour les professionnels de l’informatique et du graphisme, disposer d’un écran de qualité est essentiel pour optimiser la productivité, réduire la fatigue oculaire et garantir une représentation précise des couleurs et des détails. Néanmoins, les amateurs de gaming et de vidéo vont aussi être très regardants sur la qualité pour obtenir le meilleur rendu d’image.

Quels sont les principaux critères de sélection d’un écran PC ?

Voyons ensemble les différentes caractéristiques auxquelles vous devez vous intéressant pour trouver l’écran de PC qu’il vous faut.

Le prix de l’écran PC

Comme tout équipement informatique, trouver un écran PC de bonne qualité nécessite un petit investissement financier. Aujourd’hui, sur le marché des ordinateurs, on trouve des écrans à tous les prix en 100 et plus de 2000 euros. Sur ce site, vous trouverez un bon rapport entre le prix et la qualité de l’écran PC en fonction de vos différents besoins. De plus en plus de sites proposent une rubrique avec des écrans PC reconditionnés à des tarifs très intéressants.

La technologie LED et OLED

Les écrans LED dominent actuellement le marché en raison de leur efficacité énergétique, de leur luminosité élevée et de leur rapport de contraste impressionnant. Cependant, les écrans OLED offrent une qualité d’image supérieure grâce à leur capacité à produire des noirs profonds et des couleurs vives sans rétroéclairage. Les connaisseurs de l’informatique et les gamers apprécieront la netteté des détails et la précision des couleurs offertes par la technologie OLED.

Les types de dalles

Les écrans IPS (In-Plane Switching) sont largement considérés comme le meilleur choix pour les professionnels de la création en raison de leur excellente reproduction des couleurs et de leurs angles de vision larges. Les écrans TN (Twisted Nematic) sont préférés par les joueurs en raison de leur temps de réponse rapide, mais leur qualité d’image est généralement inférieure à celle des écrans IPS. Les écrans VA (Vertical Alignment) offrent un compromis entre les deux, avec des niveaux de noir plus profonds et une meilleure uniformité des couleurs.

La fréquence de balayage

La fréquence de balayage désigne la capacité de rafraichissement d’un écran. Pour les gamers, une fréquence de balayage élevée (mesurée en Hertz) est essentielle pour réduire le flou de mouvement et assurer une expérience de jeu fluide. Les écrans avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou plus sont recommandés pour les jeux rapides comme les jeux de tir à la première personne (FPS) ou les jeux de course. Pour les professionnels de l’informatique, une fréquence de balayage standard est généralement suffisante, mais une technologie de synchronisation adaptative comme FreeSync ou G-Sync peut améliorer la fluidité de l’affichage. Les amateurs de vidéo HD apprécieront également regarder des films avec un écran qui affiche de bonnes performances de ce côté.

La résolution

La résolution de l’écran détermine le niveau de détail et de netteté des images affichées. Les écrans 1080p (Full HD) offrent une résolution standard pour une utilisation quotidienne, mais les professionnels de la création préféreront les écrans 4K pour leur précision et leur netteté supérieures. Les gamers tout comme les amateurs de vidéos apprécieront également les écrans de haute résolution pour une immersion totale dans leurs jeux et dans leurs films préférés.

Les dimensions de l’écran

La taille de l’écran, exprimée en pouces (mesurée en diagonale), est une considération importante pour les connaisseurs de l’informatique. Un écran plus grand offre plus d’espace de travail et une expérience visuelle plus immersive, mais il peut également occuper plus d’espace sur le bureau. Les écrans ultralarges sont de plus en plus populaires auprès des professionnels de la création pour leur capacité à afficher plusieurs fenêtres et applications simultanément. Ne négligez pas le recul nécessaire pour se tenir devant un grand écran.

Les écrans incurvés

Les écrans incurvés sont très prisés parce qu’ils offrent une expérience visuelle plus immersive en enveloppant davantage le champ de vision de l’utilisateur. Ils créent également une sensation de profondeur et de réalisme supplémentaire, idéale pour les jeux vidéo et les films. Cependant, leur utilité réelle dépend des préférences personnelles de l’utilisateur et de l’environnement d’utilisation.

Choisir le meilleur écran PC est essentiel pour les connaisseurs en informatique. Prenez le temps de comparer les différentes options disponibles sur le marché et investissez dans un écran de qualité qui améliorera votre expérience informatique pour les années à venir.