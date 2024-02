Comment enregistrer des vidéos Instagram sur son téléphone ? Guide et Astuces

Instagram est devenu un incontournable pour partager et visionner des photos et vidéos captivantes. Parfois, on tombe sur une vidéo qui nous plaît tellement qu’on aimerait la garder sur son téléphone.

Méthodes pour enregistrer des vidéos Instagram sur son téléphone

Heureusement, il existe plusieurs façons d’enregistrer des vidéos Instagram directement sur son appareil mobile. Découvrez dans cet article les différentes méthodes pour y arriver facilement.

Méthode 1 : Utiliser une application dédiée

Pour simplifier le processus d’enregistrement des vidéos Instagram, de nombreuses applications ont été développées. Elles permettent généralement de télécharger rapidement et facilement les images et vidéos qui vous intéressent. Voici quelques applications populaires disponibles pour Android et iOS.

Utiliser InShot pour Android

InShot est l’une des meilleures applications pour enregistrer des vidéos Instagram sur votre téléphone Android. Il suffit de suivre ces étapes :

Téléchargez et installez l’application InShot depuis le Google Play Store. Ouvrez Instagram et trouvez la vidéo que vous souhaitez enregistrer. Cliquez sur les trois points en haut à droite de la publication et sélectionnez « Copier le lien ». Ouvrez InShot et collez le lien copié dans l’espace prévu à cet effet. L’application analysera le lien et vous montrera un aperçu de la vidéo. Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour enregistrer la vidéo sur votre téléphone.

Utiliser Regrammer pour iOS

Pour les utilisateurs d’iPhone, l’application Regrammer est un bon choix. Vous pouvez télécharger des vidéos Instagram en suivant ces étapes :

Téléchargez et installez Regrammer depuis l’App Store. Ouvrez Instagram et naviguez jusqu’à la vidéo que vous voulez enregistrer. Appuyez sur les trois points en haut à droite de la publication, puis choisissez « Copier le lien ». Ouvrez Regrammer et collez le lien dans l’espace prévu à cet effet. Appuyez sur le bouton « Aperçu » pour visualiser la vidéo. Enfin, appuyez sur « Partager » et sélectionnez « Enregistrer la vidéo » pour la sauvegarder sur votre iPhone.

Méthode 2 : Enregistrer des vidéos Instagram avec des sites web

Il existe également des sites web qui permettent d’enregistrer des vidéos Instagram directement depuis votre navigateur mobile. Voici comment procéder :

Utiliser DownloadGram

DownloadGram est un site web gratuit qui fonctionne aussi bien sur Android que sur iOS. Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser ce service :

Ouvrez Instagram et trouvez la vidéo que vous souhaitez enregistrer. Appuyez sur les trois points en haut à droite de la publication et sélectionnez « Copier le lien ». Ouvrez votre navigateur mobile et allez sur downloadgram.com. Collez le lien copié dans la barre prévue à cet effet, puis appuyez sur « Télécharger ». Un aperçu de la vidéo s’affichera. Appuyez sur « Télécharger la vidéo » pour l’enregistrer sur votre téléphone.

Utiliser SaveFrom.net

Un autre site populaire qui vous permet d’enregistrer des vidéos Instagram est SaveFrom.net. Voici comment l’utiliser :

Trouvez la vidéo que vous voulez télécharger sur Instagram et copiez son lien. Ouvrez votre navigateur mobile et accédez au site savefrom.net. Collez le lien copié dans la barre de texte du site, puis appuyez sur le bouton « Télécharger ». Sélectionnez la qualité souhaitée pour la vidéo, puis appuyez sur le bouton de téléchargement correspondant. La vidéo sera alors enregistrée dans vos fichiers sur votre téléphone.

Méthode 3 : Enregistrer une vidéo Instagram en utilisant un raccourci iOS

Si vous avez un iPhone, vous pouvez également utiliser un raccourci pour enregistrer des vidéos Instagram. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez l’application Raccourcis sur votre iPhone. Si vous ne l’avez pas déjà, téléchargez-la gratuitement depuis l’App Store. Téléchargez le raccourci « Download Instagram videos » créé par la communauté en effectuant une recherche dans l’application ou en consultant des sites dédiés aux raccourcis iOS. Allez sur Instagram et copiez le lien de la vidéo que vous voulez enregistrer. Ouvrez l’application Raccourcis et exécutez le raccourci « Download Instagram videos ». Collez le lien copié et laissez le raccourci faire son travail. La vidéo sera automatiquement enregistrée dans votre pellicule.

Maintenant que vous connaissez les différentes méthodes pour enregistrer des vidéos Instagram sur votre téléphone, vous pouvez sauvegarder toutes vos vidéos préférées sans difficulté. N’oubliez pas de respecter les droits d’auteur et de toujours demander l’autorisation à l’auteur de la vidéo avant de la partager ou de la republier.