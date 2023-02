Comment Caster Freebox TV : Comment envoyer le flux vidéo de ma BOX Free sur la TV

Le digital ne cesse de progresser pour offrir aux utilisateurs plus de facilité, de praticité et surtout de confort dans l’utilisation des nouvelles technologies.

Toutefois, en matière de visionnage, les écrans de smartphones ne procurent pas toujours le confort visuel nécessaire.

Pour remédier à ce problème, la technologie permet désormais d’envoyer le flux vidéo des smartphones sur une télévision.

Découvrez ici les solutions pour parvenir à Caster Freebox TV.

Qu’est-ce que le Caster ?

Dans le domaine du multimédia, caster signifie projeter le contenu d’un appareil vers un autre. Concrètement, il s’agit de dupliquer l’image d’un écran vers un autre. Vous pouvez ainsi diffuser le contenu ou l’image de votre appareil (téléphone, tablette ou Pc) vers un autre écran comme celui de votre télévision. Cela vous permet de visualiser le même contenu ou la même image sur votre télévision, mais en plus grand format.

Vous avez la possibilité de Caster Freebox depuis votre PC en suivant une procédure assez simple. Reliez simplement votre PC à votre téléviseur via un câble micro USB HDMI. Par ailleurs, il existe une solution bien plus pratique pour faire la même chose. Dans ce cas, le PC et le téléviseur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Pour caster Freebox depuis votre PC, cliquez sur l’icône Chromecast, puis diffuser le contenu à visionner sur la Freebox.

Si vous souhaitez visualiser les contenus de votre smartphone sur un grand écran, vous pouvez caster Freebox depuis votre appareil. La procédure est similaire à celle utiliser pour caster Freebox depuis votre PC. En effet, vous pouvez aussi vous servir d’un câble HDMI pour relier votre smartphone à un autre appareil. De la même manière, vous pouvez connecter votre smartphone et votre téléviseur au même réseau Wi-Fi pour Caster Freebox.

En outre, il existe une autre alternative pour caster Freebox depuis votre smartphone. Vous pouvez en effet, passer par l’application BubbleUPnP. Installez-la gratuitement sur votre smartphone, puis cliquez sur l’icône de raccourcir pour la lancer.

Une fois que l’application est installée et lancée, vous n’avez qu’à appuyer sur le bouton Menu. Ensuite, parmi les offices proposés, sélectionnez lecteur, puis cliquez sur Freebox Player. Lancez à présent le contenu que vous souhaitez regarder et cliquez sur l’option Partager. Vous verrez apparaître une liste d’applications, dont BubbleUPnP. Sélectionnez celle-ci, puis attendez que les écrans de votre smartphone et de votre téléviseur se synchronisent.

Pour caster Freebox depuis votre tablette, la procédure est identique à celle utiliser depuis un smartphone. Vous pouvez relier votre tablette à un téléviseur par le biais d’un câble HDMI ou simplement connecter les deux appareils au même réseau Wi-Fi. De la même manière, vous pouvez caster Freebox depuis votre tablette en passant par l’application BubbleUPnP.

Pour caster Freebox Révolution, il vous suffit de sélectionner le contenu que vous souhaitez regarder, puis de cliquer sur l’icône Chromecast. Notez que la Freebox Révolution ne vous permet que de caster les contenus YouTube sur votre téléviseur.

Ainsi, pour caster les vidéos depuis votre appareil via la Freebox révolution, rendez-vous dans l’application mobile YouTube, puis sélectionnez la vidéo à visualiser sur grand écran. Cliquez ensuite sur l’icône Chromecast qui s’affiche sur la vidéo et sélectionnez Freebox Player pour la visionner sur votre télévision.

Pour activer le Chromecast sur Free, rien de plus simple. Il vous suffit d’allumer au préalable votre téléviseur pour brancher correctement la clé Chromecast. Ensuite, vous devez lancer l’application OQEE by Free sur votre appareil. Appuyez sur l’icône de cast en haut à droite de votre écran, puis sélectionnez l’appareil sur lequel vous désirez caster le contenu.

Airplay est une fonctionnalité identique au Chromecast. Toutefois, dans ce cas précis, le contenu à regarder provient d’un appareil Apple (iPhone ou iPad). Se connecter à Airplay Freebox s’avère plutôt simple, car ce dernier intègre AirMedia, une version Airplay consacrée spécialement aux modems de Free.

Pour l’activer, rendez-vous dans le menu Freebox TV de votre Freebox via votre télécommande Free. Cliquez sur la rubrique Réglages, puis sur Application. Sélectionnez la fonction AirMedia Video et cochez l’option Activer AirMedia pour les appareils Apple.

Pour connecter votre iPhone à la Freebox, il suffit de relier votre appareil iOS au réseau Wi-Fi de votre Freebox. Ensuite, rendez-vous dans un lecteur pour choisir le contenu que vous souhaitez visualiser sur le grand écran. Cliquez maintenant sur l’icône Partager, puis sur AirPlay. Sélectionnez enfin l’appareil sur lequel vous souhaitez diffuser le contenu. Le contenu sera projeté directement sur votre télévision.

Avantage Caster Freebox TV

Le principal avantage de caster Freebox TV est le confort visuel. Cela permet de diffuser n’importe quel contenu directement sur votre télévision. Vous pouvez ainsi, lancer une application de streaming comme Netflix, Disney+ ou Canal VOD depuis votre smartphone ou tablette, et projeter un programme sur l’écran de votre TV. Caster Freebox est encore plus utile lorsque vous êtes nombreux à visionner un programme.

Inconvénients Caster Freebox TV

Il n’existe pas vraiment d’inconvénients à caster Freebox TV. Toutefois, une connexion haut débit s’avère indispensable pour bénéficier d’une excellente expérience. Aussi, vous avez besoin de quelques accessoires pour caster Freebox TV. Cela peut engendrer des dépenses supplémentaires à votre budget.

Accessoires pour caster ma TV

Pour caster facilement votre téléviseur, vous avez besoin de quelques accessoires, dont Chromecast, Fire Stick d’Amazon ; Xiaomi Box S et Intel Compute Stick.

Passerelle multimédia : Chromecast

Accessible à quelques dizaines d’euros, Chromecast est une passerelle multimédia développée par le géant du net, Google en 2013. Le dispositif permet de diffuser le contenu n’importe quel appareil (Android smartphone, tablette, iPhone, iPad, ordinateur) sur un téléviseur.

Projeter un contenu multimédia avec Fire Stick d’Amazon

Fire Stick d’Amazon possède une fonctionnalité identique à celle de Chromecast. Il s’agit en réalité d’une clé HDMI qui permet de projeter un contenu multimédia directement sur l’écran d’un téléviseur ou encore d’une smart TV.

Passerelles multimédia : Xiaomi Box S

Réputée pour ses smartphones et ses PC, la marque Xiaomi propose aussi des passerelles multimédia qui permettent d’accéder à n’importe quelle télévision. Pratique et esthétique, la Xiaomi Box S est dotée de nombreuses fonctionnalités, dont un Chromecast intégré pour caster votre TV.

Intel Compute Stick

Légèrement plus volumineux qu’une clé USB, l’Intel Compute Stick s’apparente à un petit PC. Il se branche directement au port HDMI d’un téléviseur. Cela vous permet, comme les autres accessoires, de caster votre TV en toute praticité.

