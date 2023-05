Barbecue VS Brasero : Quelle différence

L’été rime avec les grillades et les barbecues en extérieur. Ce sont des rendez-vous en famille et entre amis qui s’érigent au rang de véritables traditions. Et si le barbecue conventionnel reste un classique, le brasero fait aujourd’hui office de concurrent sérieux.

Ces deux équipements ont des fonctions similaires, mais certains points de divergence peuvent faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre quand il s’agit de choisir votre meilleur allié pour un moment de convivialité et de restauration unique.

Voici l’essentiel des différences à noter pour les deux produits : Barbecue VS Brasero

Les différences en matière de cuisson

Le barbecue sert à la préparation de viandes, de poissons et de légumes divers. Son caractère convivial tient en partie au fait que la cuisson offre un certain attrait visuel : le barbecue est un ustensile ouvert qui vous laisse admirer vos préparations en cours. Ce point caractéristique et apprécié peut cependant également présenter un revers notable : le mode de cuisson du barbecue se limite à la grillade. Bien sûr, certains modèles de barbecue se dotent aujourd’hui de couvercles sur le marché, mais il ne s’agit encore que d’exceptions pour cet ustensile réputé.

Le brasero a en revanche une forme partiellement ouverte qui lui permet de servir à des cuissons plus variées. Il est ainsi possible d’y faire les mêmes grillades qu’avec un barbecue, mais vous pourrez également cuire ou fumer vos viandes et autres ingrédients. Le brasero peut même faire office de four pour des recettes originales. Il est même possible de s’en servir en guise de plancha pour des recettes originales. Votre brasero de terrasse a donc ici l’avantage de la polyvalence par rapport au barbecue traditionnel.

Les différences sur la question des matériaux

Les barbecues sont conçus en règle générale dans des métaux. En cherchant bien, il vous reste possible de trouver sur le marché des modèles dans d’autres types de matériaux. Quant au brasero, sa conception inclut une plus grande diversité de matériaux avec des exemples comme la terre cuite ou l’argile. L’acier ou la fonte reste également des choix courants, comme pour le cas des barbecues. La large variété de matériaux utilisés pour le cas du brasero donne à cet ustensile un certain charme sur la question du design. Il faut noter que le matériau de confection de votre brasero aura un impact sur sa durabilité et sa résistance à la chaleur. Privilégiez les matériaux qui supportent le mieux les températures extrêmes.

Le brasero et le barbecue ont des points communs. Les combustibles utilisables sont par exemple identiques avec ces deux ustensiles de cuisson. Pour votre brasero, vous pourrez donc selon les modèles opter pour le charbon, le bois, le gaz ou encore l’électricité.

Les critères à prendre en compte pour acheter votre brasero ou votre barbecue

La taille et la forme de cet ustensile sont les points importants à considérer en plus des matériaux de construction. La taille du Brasero déterminera la quantité d’ingrédients qu’il est possible de cuire ou de griller. Pour les fêtes et les grands rendez-vous, mieux vaut miser sur un grand modèle. Il en va de même pour le barbecue traditionnel. Pour la forme, les braseros de forme circulaire sont les meilleurs quand il faut diffuser la chaleur.

Les différences au niveau du budget à prévoir

Les avantages du brasero et les possibilités supplémentaires qu’il offre en comparaison avec le barbecue justifient naturellement un prix plus conséquent. Le barbecue emporte donc l’avantage du prix, avec des modèles qui peuvent être plus petits et donc transportables avec plus d’aisance. Si le design reste un aspect important pour vous, la diversité de choix disponible avec le brasero restera plus intéressante, à condition d’y mettre le prix.

Le brasero se trouve donc plus intéressant pour les cuisines dans un groupe social élargi. Il offre la diversité de possibilités permettant de choisir des recettes qui plairont à tous. Pour un usage personnel ou plus limité, le barbecue remplit toujours très bien son rôle.

La diversité des marques

Pour les deux ustensiles, il existe une bonne diversité de marques pour laisser un choix à tous les budgets.

Les barbecues au charbon de la marque Ofyr sont par exemple prisés pour leur design, avec d’autres marques comme Weber. Pour les braseros, des fabricants comme Quoco proposent des modèles qui se distinguent par leur élégance.

Les différentes marques présentes sur le marché rivalisent d’ardeur pour proposer des modèles pratiques et simples d’utilisation qui trouveront leur place sur vos terrasses et dans vos jardins pour vos moments de partage en été.

Conclusion

Si vous hésitez entre un bon brasero de terrasse et le barbecue de cuisson traditionnel, le fait que le brasero serve de plus en plus aussi comme appareil de chauffage fera peut-être basculer votre choix. Cependant, le bon barbecue traditionnel conserve tous ses atouts et saura toujours vous satisfaire si votre seul but est de proposer des recettes de grillades et de savoureuses brochettes à vos convives cet été.