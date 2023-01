Quelle est la Console de Jeux la plus puissante du monde en 2023 ?

Console de Jeux la plus performante du monde en 2023

Vous êtes un joueur invétéré de jeux et cherchez à vous procurer la console pouvant vous offrir une meilleure expérience ?

Sachez que cet appareil existe en une diversité de gammes. Chacune d’elles dispose de ses propres caractéristiques et offre de nombreux avantages.

Quelle est en réalité la console la plus puissante du monde ?

Découvrez la réponse dans cet article.

Console de Jeux : La Sony PlayStation 5

La PlayStation 5 (PS5) a une meilleure qualité visuelle par rapport à ses prédécesseurs. Le graphique de cette console est cinq fois plus puissant que celui de la Playstation 4 originale et deux fois plus puissant que la PS4 Pro. La PS5 a une résolution native 4k. Elle est compatible avec les contenus 8 k à venir et peut faire passer 120 images par seconde sur les écrans pris en charge.

Cette console offre une expérience de jeu beaucoup plus fluide en raison de son stockage rapide.

Ce dernier réduit considérablement les temps de chargement. Au-delà de la grande puissance de la PS5, il faut noter que sa manette « Dual Sense » est une innovation passionnante.

En effet, celle-ci a un retour haptique très précis. Ses boutons de déclenchement sont résistants, ce qui offre une expérience de jeu plus immersive.

La PS5 possède 825 Go SSD, un lecteur optique et un CPU (AMD Ryzen). Elle offre également un autre avantage au-delà de son aspect visuel. Il s’agit de son état solide (SSD) NVMe. Il offre un changement tectonique dans les vitesses de chargement. Sur le marché, il est possible que vous trouviez des PS5 avec ou sans lecteur de disque. Ces deux catégories offrent une diversité de jeux au lancement. Au nombre de ceux-ci, vous avez Spider-Man, Miles Morales et Demon’s Soule.

Console de Jeux : La Nintendo Switch

La Nintendo Switch est jeu mobile qui peut se jouer sur un poste téléviseur. Non seulement cette console peut être transportée, mais elle est aussi utilisable à n’importe quel endroit. Ses options d’écran partagé permettent à son propriétaire de jouer avec des amis. Cette console compte environ 50 éditeurs tiers. De plus, elle dispose d’une multitude de jeux. Au nombre de ceux-ci, vous avez Mario Kart 8, Breath of the Wild, Legend of Zelda, Mario Odyssey.

Ces jeux ont connu un véritable succès, ce qui a permis à la Nintendo Switch d’avoir de la côte. Ce n’est pas tout.

La Nintendo Switch est un excellent système pour les fêtes, car elle est livrée avec des manettes mobiles à clipper.

Cette console possède un SSD de 32 Go et un processeur Tegra personnalisé de Nvidia. Elle a aussi un écran dédié que vous pouvez partager avec d’autres personnes.

Il suffit d’accéder aux jeux multi-joueurs à écran partagé. Lorsque vous sortez cette Nintendo de son emballage, elle se comporte comme une tablette.

Console de Jeux : La Xbox Series X

La Xbox Series X est la console de salon la plus puissante jamais créée. Elle offre jusqu’à 12 téraflops de performances graphiques pour des jeux 4 K natifs hyper détaillés et 120 images par seconde sur les écrans pris en charge. Très impressionnant, son SSD personnalisé ultra-rapide facilite le chargement des jeux. Cela permet de passer d’un jeu ouvert à un autre en quelques secondes seulement grâce à la fonction unique de reprise rapide.

Cette console est compatible avec un large éventail de jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux.

Toutefois, il lui manque de nouvelles exclusivités, ce qui justifie son prix actuel qui est de 499 $.

La Xbox Series X est un matériel impressionnant avec beaucoup de potentiel, car plusieurs jeux tirent parti de sa puissance.

En plus de la diversité de jeux qu’elle propose, elle dispose de plusieurs fonctionnalités impressionnantes. Toutefois, cette console ne dispose pas d’une batterie rechargeable pour la manette. Son stockage supplémentaire est aussi cher.

Console de Jeux : La Xbox Séries S

Si vous devez choisir une seule console de jeu, la Xbox Série S est probablement l’option la plus rentable. Il s’agit d’une solution à bas prix, contrairement à la Série X. En effet, la Xbox Series S offre une grande partie de la même expérience de jeu, bien qu’elle ait certaines limites.

Elle peut s’attaquer au jeu en 1440p à 60fps ou 120fps. Son stockage est un peu limité (512 Go), mais il est possible de l’étendre avec la carte d’extension. La Xbox Série S est beaucoup prisée parce qu’elle peut jouer tous les mêmes jeux que la Xbox Series X.

Cet appareil est rétro-compatible, ce qui permet d’accéder à un large éventail de jeux. La meilleure caractéristique de cette console est la possibilité de l’utiliser avec le Xbox Game Pass Ultimate. Cette combinaison offre une vaste bibliothèque de jeux accessible grâce à un abonnement mensuel.

Console de Jeux : Nintendo Switch Lite

La Switch Lite est une console parfaite pour les joueurs en déplacement ou ceux qui préfèrent la console portable. Avec un stockage de 32 Go, cette console est vendue à un prix très intéressant. Elle convient aux joueurs qui veulent découvrir tous les meilleurs titres de Nintendo avec un budget limité. Cette console se décline en plusieurs couleurs vives, notamment le turquoise, le jaune banane, etc.

Notez cependant que la Nintendo Switch Lite ne peut pas être connectée à un téléviseur, ce qui signifie que vous ne pouvez jouer qu’en mode portable. L’absence de béquille intégrée limite aussi considérablement le multi-joueurs local. N’empêche, il y a une poignée d’améliorations par rapport à la Switch OG.

La Nintendo Switch Lite est plus agréable dans les mains. Sa taille réduite permet de l’emporter plus facilement. Cette console est dotée d’un vrai pavé directionnel. Cette dernière fonctionne mieux que les boutons directionnels de la Switch OG, en particulier pour les plates-formes ou les jeux de combat. Toutes ces améliorations rendent la Switch Lite parfaite pour tous ceux qui jouent exclusivement en mode portable.

Console de Jeux : Google Stadia

Techniquement, l’expérience de jeu de Google n’est pas une console. Il s’agit d’un service de streaming en ligne conçu pour permettre aux joueurs de jouer n’importe où et sur n’importe quel appareil. Si vous disposez d’une bonne connexion Internet, vous pouvez alors accéder à des jeux comme Destiny 2 directement sur votre :

téléphone ;

PC ;

Smart TV ;

ou votre Chromecast.

Si vous avez une connexion internet faible, vous pouvez baisser la fidélité graphique pour booster les performances. Cette console propose des jeux tiers multiformes. Le principe de sa conception est de donner une réponse aux joueurs qui se demandent à quoi pourraient ressembler ces moyens de distraction dans le futur. D’ailleurs, Google a ouvert son propre studio de développement pour créer des exclusivités Google Stadia.

Sur le plan matériel, Google a aussi créé un contrôleur spécifique à Stadia. Celui-ci peut se connecter directement au WiFi pour réduire la latence. Pour jouer aux différents jeux qu’offre Google Stadia, il n’est pas nécessaire d’acheter la manette Stadia officielle de Google. Vous pouvez vous procurer une manette tierce comme celle de la Xbox One Elite ou de la Dualshock 4.

En somme, il existe une multitude de consoles très puissantes sur le marché. Chacune d’elles avec ses particularités. Si vous voulez vous en procurer une, optez pour celle qui offre un meilleur rapport qualité-prix. Vous devez de ce fait tenir compte de votre budget, mais surtout de votre goût en matière de jeu.

