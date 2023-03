AVIS Robot Aspirateur Laveur Roborock S7 MAX V ULTRA

roborock S7 Pro Ultra Aspirateur Robot Laveur 5100 Pa avec Station de Vidange Auto-Dépoussiérage/Remplissage/Nettoyage de Serpillière, Robot Aspirateur Connecté par Alexa/APP (Mise à Niveau du S7) 1 099,00 €

Le Roborock S7 MAX V ULTRA est un robot aspirateur innovant et performant qui a été conçu par la marque Roborock.

Il offre une meilleure expérience de nettoyage grâce à sa combinaison de fonctions d’aspiration et de lavage.

Lisez cet article pour tout savoir sur le Roborock S7 MAX V ULTRA.

Avantages Robot Aspirateur Laveur Roborock S7 MAX V ULTRA

Le roborock S7 MAX V ULTRA offre de nombreux avantages à ses utilisateurs. En effet, ce robot aspirateur est équipé de caméras ainsi que d’une technologie de nettoyage sophistiqué. Le S7 MAX V ULTRA est donc capable de repérer les différents obstacles qui se dressent sur son chemin afin d’éviter d’être bloqués pendant le nettoyage. De plus, il est capable d’aspirer la poussière et les particules fines sur tous les types de surfaces.

L’autre avantage de choisir un roborock S7 MAX V ULTRA est qu’il est doté de nombreux capteurs, ce qui lui permet de cartographier les différentes pièces de votre logement. Cela vous offre ainsi la possibilité de définir les espaces que vous souhaitez nettoyer.

De même, il est équipé d’une connectivité Wi-Fi, d’une commande vocale et d’une application mobile. Cela vous permet de contrôler votre robot aspirateur à partir de votre smartphone ou votre tablette. Il faut noter que l’application Roborock est disponible sur PlayStore et AppStore.

Enfin, ce dispositif possède une autonomie de 3 heures et comporte un bac à eau de 300 mL. Cela lui permet de nettoyer une surface de plus de 200 m2 en un seul passage. À la fin du nettoyage, l’appareil retourne automatiquement se ranger à l’endroit où il est souvent stationné.

Inconvénients Robot Aspirateur Laveur Roborock S7 MAX V ULTRA

Le principal inconvénient du Roborock S7 Max V Ultra est lié au fait qu’il se coince parfois et n’arrive pas aussi à atteindre tous les coins de l’espace à nettoyer. De même, le Roborock S7 Max V Ultra est l’un des robots aspirateurs les plus chers du marché. Ainsi, son coût peut être un obstacle pour certaines personnes.

L’autre point faible de ce robot est que son autonomie est réduite lorsqu’on active simultanément les deux fonctions qui sont l’aspiration et le lavage. Or, il vous faut plusieurs heures pour recharger la batterie. De plus, le Roborock S7 Max V Ultra est un peu bruyant lorsqu’on active certaines fonctionnalités comme le mode « Boost ».

Un bref aperçu de la marque Roborock

Roborock est une société chinoise qui s’est spécialisée dans la fabrication de robots aspirateurs et laveurs de sols. Elle a été créée en 2014 à pékin et s’est rapidement imposée comme l’un des meilleurs acteurs du marché de la robotique domestique. En effet, l’entreprise propose des modèles de robots aspirateurs intelligents qui sont dotés d’une technologie très avancée et d’une meilleure puissance d’aspiration.

De plus, Roborock propose de meilleurs robots laveurs, tels que le Roborock S7. Ces derniers utilisent une technologie de reconnaissance visuelle pour naviguer et pour nettoyer les sols de façon efficace. Actuellement, la société est une filiale de l’entreprise Xiaomi.

Quel robot aspirateur est le mieux ?

Il existe actuellement de nombreux robots aspirateurs sur le marché. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Aspirateur Roborock S7 MAX V Ultra

Il s’agit d’un robot aspirateur qui est doté de nombreuses fonctionnalités qui permettent de nettoyer les différentes surfaces. En effet, il dispose notamment d’une technologie de nettoyage en profondeur à double action qui combine la vibration et l’aspiration pour éliminer les saletés incrustées aux sols. De plus, ses deux caméras permettent à l’appareil d’éviter les obstacles. Enfin, ce modèle de robot aspirateur a une autonomie de 3 heures.

Aspirateur iRobot Roomba i3+ EVO

C’est un robot aspirateur intelligent qui utilise une technologie de cartographie avancée pour nettoyer votre logement. Il est doté d’un système de nettoyage en trois étapes avec des brosses en caoutchouc multi-surfaces et une aspiration puissante pour capturer les déchets. L’un des principaux avantages est que l’iRobot Roomba i3+ EVO vide automatiquement les saletés aspirées dans un sac jetable. En outre, la batterie de ce robot aspirateur a une autonomie de 1h30 minutes.

Aspirateur iRobot Roomba S9 Plus

C’est l’un des robots aspirateurs les plus sophistiqués de la marque iRobot. Il est fabriqué en forme de « D », ce qui lui permet de longer les murs et d’atteindre tous les angles d’une pièce. Avec ce robot aspirateur, vous avez la possibilité de définir des espaces de nettoyages spécifiques et de programmer vos horaires de nettoyage. En outre, l’iRobot Roomba S9 Plus a une autonomie de 2 h.

Quel produit peut-on mettre dans Roborock S7 ?

Il est conseillé d’utiliser uniquement les produits de nettoyage qui sont spécifiquement conçus pour les robots aspirateurs. Vous ne devez donc pas mettre des produits de nettoyage, tels que : la javel et le vinaigre blanc dans ce type d’appareil. En effet, ces deux produits sont susceptibles de vite abîmer votre Roborock S7. En outre, les tuyaux du réservoir de ce robot aspirateur sont spécialement fabriqués pour faire passer de l’eau. Vous risquez donc de les boucher, si vous y mettez autre chose que de l’eau.

Quel est le prix du Roborock S7 plus ?

Le Roborock S7 Plus est une version avancée du Roborock S7 simple. En effet, son prix varie en fonction du pays et du revendeur. En France par exemple, le coût du Roborock S7 plus varie entre 800 € et 900 €.

Actuellement sur Amazon et Boulanger.com, le Roborock S7+ neuf est vendu à partir de 718,79 €. Par contre, sur les sites comme Fnac.com et Darty.com, il est vendu à 719,99 €. Ainsi, il est recommandé de comparer les prix et les offres des différents revendeurs avant de prendre une décision d’achat