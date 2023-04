Comment choisir son robot aspirateur laveur pour la maison ?

Depuis l’apparition des robots aspirateurs laveurs, les travaux de nettoyage et d’entretien deviennent moins contraignants et cela permet de gagner du temps et de l’énergie. Cependant, il peut être difficile d’opérer le bon choix de robot aspirateur laveur qu’il vous faut. Découvrez dans cet article, comment choisir un robot aspirateur laveur pour la maison.

Aspirateurs robots maison : le rêve devenu réalité

Les aspirateurs robots sont apparus dans les années 1990 et ont révolutionné le nettoyage général de la maison. En plus d’être efficaces, ils offrent de nombreux avantages tels que le gain du temps et l’automatisation des tâches.

Grâce aux aspirateurs robots intelligents et connectés, vous pouvez contrôler votre appareil à distance depuis une application mobile pour programmer vos tâches ménagères à la maison.

Pour choisir votre aspirateur laveur, après l’élaboration de votre budget, voici les critères dont vous devez tenir compte :

Les fonctionnalités disponibles sur l’appareil qui pourront faciliter son utilisation et son entretien ;

Les types de sols sur lesquels il sera utilisé ;

La capacité du réservoir d’eau de l’aspirateur et l’autonomie de la batterie ;

La capacité d’aspiration et de lavage de l’aspirateur laveur.

Qu’est-ce que la puissance kPa pour un aspirateur robot ?

La puissance kPa (kilopascals) représente la capacité d’aspiration d’un aspirateur robot. Cette puissance d’aspiration varie d’un modèle à un autre et permet d’aspirer la saleté et les poussières des surfaces nettoyées.

Quelle puissance de robot aspirateur laveur pour quel usage ?

Selon l’usage, il faut une puissance de robot aspirateur laveur de :

500 à 1000 Pa pour les petites surfaces ;

1000 à 1500 Pa pour les surfaces moyennes ;

1500 Pa ou plus pour les grandes surfaces ou un niveau de nettoyage élevé.

Par contre, quelles que soient les surfaces, il est conseillé une puissance minimum de 1200 Pa pour un travail efficace.

Quel robot aspirateur laveur pour quelle surface ?

Pour une performance de nettoyage plus optimale sur les petites surfaces, il est recommandé d’utiliser un robot aspirateur laveur ayant une petite capacité de réservoir d’eau et de bac à poussière. Toutefois, ne pas oublier qu’il doit avoir une autonomie de batterie modérée.

Pour les surfaces moyennes, privilégier les modèles de robot aspirateur laveur avec une plus longue autonomie de la batterie. De plus, s’assurer qu’il dispose d’une grande capacité de réservoir d’eau et de bac à poussière capable de gérer toutes les zones, sans avoir à vider ou les recharger fréquemment. Il faut privilégier les modèles qui disposent d’une programmation automatique pour une tâche plus facile.

Pour les grandes surfaces par contre, il faut opter pour du haut de gamme avec une autonomie de batterie prolongée. Il faut opter pour les robots aspirateurs laveurs avec des fonctionnalités avancées comme la cartographie laser, la navigation intelligente et la connectivité WiFi.

Aspirateur, laveur ou les deux ?

Un aspirateur est utile pour aspirer la saleté, les débris et les poussières dans le cas d’un nettoyage sec sur les tapis et moquettes. Un laveur quant à lui permet d’éliminer les tâches résistantes à l’eau et au détergent.

Se servir d’un aspirateur-laveur peut être moins efficace pour un nettoyage en profondeur en raison de la petite capacité d’eau du réservoir. Pour opérer un choix, il faut tenir compte de ses besoins de nettoyage.

Quelle est la durée de vie moyenne d’un robot aspirateur ?

En général, la durée moyenne d’un robot aspirateur est de 5 à 7 ans si vous l’utilisez entre 3 et 4 fois par semaine.

Quelles marques de robot aspirateur laveur privilégier ?

Sur le marché concurrentiel, les marques comme Samsung, Ecovacs, iRobot, Roborock sont principalement les marques à privilégier pour leurs robots aspirateurs laveurs haut de gamme, fiables auxquels s’ajoute un design de qualité.

Pour un budget restreint, les marques comme Rowenda et Amibot proposent également des robots aspirateurs laveurs de qualité à petit prix.

Les 10 meilleures ventes robot aspirateur laveur en 2023

Dans le top du classement, voici les 10 meilleurs robots aspirateurs laveurs vendus en 2023 :

Yeedi Mop Station ;

Yeedi Max ;

Ecovacs X1 OMNI ;

Roborock S7 Pro Ultra ;

Dreame W10 ;

iRobot Braava jet ;

Proscenic M7 PRO ;

LEFANT M201 ;

OKP K3 ;

Neato Robotics D10.

L’entretien de mon robot aspirateur laveur

Pour un bon entretien de votre robot aspirateur laveur, il faut :