Les atouts de l’aspirateur robot Kärcher RC 3 RoboCleaner ?

Toujours dans le but de faciliter le quotidien des hommes, notamment les tâches ménagères, les entreprises ne cessent d’innover. Les aspirateurs robots sont l’une des dernières merveilles du monde de la technologie.

Parmi ces inventions, l’aspirateur robot Kärcher se démarque de ses concurrents de par ses atouts. Découvrez dans ce billet les caractéristiques de cet aspirateur robot.

Aspirateur Kärcher RC 3 RoboCleaner

L’aspirateur robot Kärcher RC 3 est doté d’un système de navigation caméra laser intelligente qui permet de générer une carte de nettoyage automatique. Ainsi, l’intelligence se met au service de la propreté en nettoyant de manière autonome et systématique votre intérieur pour un résultat efficace. Cet aspirateur est piloté grâce à une application disponible sur les smartphones et tablettes.

Grâce à cette application, il est possible de connaître l’avancement du nettoyage et de paramétrer la durée de nettoyage. En outre, le système de l’aspirateur est constitué de deux brosses. Il s’agit de la grosse brosse hélicoïdale et de la brosse de sol avec les lamelles en caoutchouc dont l’action combinée assure un nettoyage en profondeur.

En plus du mode de nettoyage automatique, le Kärcher RC 3 peut être utilisé pour un nettoyage en profondeur d’une zone cible (mode spot). Cet aspirateur fonctionne sur tous les types de sols, qu’il s’agisse d’un sol en bois, en pierre, etc.

Avis Kärcher RC 3 RoboCleaner aspirateur robot

Pour nombre des utilisateurs de cet aspirateur, les avis sont pareils. Cet aspirateur robot est un appareil commode, efficace et autonome qui facilite le nettoyage au quotidien.

Avantages Kärcher RC 3 RoboCleaner aspirateur robot

Le Kärcher RC 3 présente l’avantage d’effectuer un nettoyage efficace grâce à sa technologie de navigation caméra laser. L’action combinée de ses deux brosses assure un nettoyage minutieux de la saleté.

Cet aspirateur est un produit intelligent qui permet de sélectionner plusieurs durées de nettoyage et de connaître également l’évolution de la tâche. Aussi, le Kärcher RC 3 est doté de capteurs laser qui lui permettent d’éviter les obstacles. Il est également autonome puisqu’il retourne automatiquement jusqu’à la station de charge lorsque sa batterie est faible.

Inconvénients Kärcher RC 3 RoboCleaner aspirateur robot

Ce que l’on pourrait reprocher à cet aspirateur robot est qu’il ne dispose que d’un bouton allumage/pause sur le capot du robot. Il aurait été plus appréciable d’avoir un bouton retour à la base qui aurait évité de passer obligatoirement par l’application de pilotage. Aussi, le Kärcher RC 3 a tendance à vouloir être trop rapide, en délaissant parfois des zones ce qui peut être bien dommage.

Autres articles sur les robots aspirateurs :

Quel est le robot aspirateur le plus efficace ?

Le Roborock S7 MaxV Ultra se présente comme la solution d’aspirateur robot la plus efficace. En effet, il dispose d’une bonne performance d’aspiration, d’un temps de recharge rapide, d’une bonne autonomie et remplit automatiquement le réservoir d’eau intégré. Les comparateurs sont presque unanimes au sujet de cet aspirateur en lui accordant 5 étoiles pour la commodité d’emploi, le système de navigation et l’autonomie. Son seul défaut est son bruit.

Quel est le meilleur robot aspirateur laveur pas cher ?

ECOVACS DEEBOT 710 est l’un des meilleurs aspirateurs laveur en terme rapport qualité/prix. Ce modèle est utilisable sur tous les types de sols et dispose d’un réservoir d’une capacité de 1/2 litre pour absorber la poussière. Ce réservoir est mutable en réservoir d’eau, lorsque vous avez besoin d’utiliser la fonction de nettoyage.

De plus, ses brosses en nylon retirent efficacement toutes sortes de tâches. Cet aspirateur laveur robot est également autonome et programmable, donnant ainsi la possibilité de définir des heures de nettoyage même en votre absence. De surcroît, vous pourrez profiter de toutes ces fonctionnalités pour un prix vraiment abordable.

Quelles sont les meilleures marques de robot aspirateur laveur ?

Les robots aspirateurs laveurs sont disponibles sous plusieurs marques et possèdent des fonctionnalités différentes. En outre, trois d’entre eux se démarquent de l’ensemble grâce à leurs divers atouts. Ainsi, les meilleures marques de robot aspirateur laveur sont :

Le Bagotte BG600 qui dispose d’une bonne batterie et qui adapte la puissance d’aspirateur au type de sol ;

Le Proscenic, M7 PRO qui est très facile à utiliser grâce à son système plug and play. Cet aspirateur laveur ne laisse pas de déchets pendant le nettoyage, car il intègre la cartographie du logement ;

Le Proscenic Aspirateur Robot 830T est plutôt simple à configurer. Il passe facilement sous les meubles et les accessoires lors de l’entretien.