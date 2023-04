Avis Roborock S8 Pro ultra à ce PRIX : C’est FOU !

Roborock est une marque qui se distingue dans le domaine des robots aspirateurs. Elle propose des modèles performants et innovants, dont le Roborock S8 Pro Ultra. Ce modèle haut de gamme est équipé de nombreuses fonctionnalités pour faciliter le nettoyage de votre intérieur.

Marque Aspirateur Roborock S8 Pro Ultra

Le Roborock S8 Pro Ultra se distingue par sa puissance d’aspiration et sa technologie de navigation.

Il dispose d’une brosse principale qui tourne jusqu’à 3200 tr/min, pour un nettoyage en profondeur des tapis et des sols durs. Il est également équipé d’un système de navigation LiDAR, qui lui permet de cartographier votre intérieur avec une grande précision.

Grâce à cette technologie, le Roborock S8 Pro Ultra peut nettoyer efficacement et méthodiquement votre intérieur, en évitant les obstacles et en optimisant son parcours.

Roborock S8 Pro Ultra VS Roborock S7

Le Roborock S8 Pro Ultra est une évolution du Roborock S7, qui était déjà un modèle performant. Les deux modèles se ressemblent beaucoup, mais le S8 Pro Ultra propose quelques améliorations intéressantes. Tout d’abord, il dispose d’une puissance d’aspiration supérieure (2500 Pa contre 2000 Pa pour le S7), ce qui lui permet de nettoyer encore plus en profondeur. De plus, le S8 Pro Ultra est équipé d’une brosse principale plus large, qui mesure 250 mm contre 235 mm pour le S7. Enfin, le S8 Pro Ultra est plus silencieux que son prédécesseur, avec un niveau sonore de 67 dB contre 68 dB pour le S7.

Les concurrents de l’aspirateur ROBOROCK

Le marché des robots aspirateurs est très concurrentiel, et le Roborock S8 Pro Ultra doit faire face à de nombreux concurrents. Parmi les modèles haut de gamme, on peut citer le iRobot Roomba i7+, qui est équipé d’un système de vidage automatique du bac à poussière, ou encore le Neato Botvac D7 Connected, qui offre une grande puissance d’aspiration. Cependant, le Roborock S8 Pro Ultra se distingue par sa technologie de navigation LiDAR, qui lui permet de nettoyer efficacement et méthodiquement votre intérieur.

Avantages Roborock S8 Pro Ultra

Le Roborock S8 Pro Ultra présente de nombreux avantages pour faciliter le nettoyage de votre intérieur. Un avantage du Roborock S8 Pro Ultra est sa grande autonomie.

Il dispose d’une batterie de 5200 mAh, ce qui lui permet de nettoyer jusqu’à 3 heures d’affilée. De plus, le S8 Pro Ultra est équipé d’un système de recharge automatique.

Si la batterie est faible, le robot aspirateur retourne automatiquement à sa station de recharge, se recharge et reprend son travail là où il l’avait laissé.

Enfin, le Roborock S8 Pro Ultra est équipé d’une application mobile très complète. Vous pouvez ainsi contrôler le robot aspirateur à distance, programmer des heures de nettoyage, consulter les cartes de nettoyage, et même personnaliser les zones à nettoyer ou à éviter.

Inconvénients Roborock S8 Pro Ultra

Malgré ses nombreux avantages, le Roborock S8 Pro Ultra présente également quelques inconvénients. Tout d’abord, son prix est assez élevé par rapport à d’autres modèles haut de gamme du marché. Ensuite, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de connectivité avec l’application mobile, qui peut parfois être instable. Le S8 Pro Ultra peut avoir du mal à nettoyer les angles et les recoins, en raison de sa forme arrondie.