ARRAY PHP, Quand et Comment l’Utiliser : Syntaxe et Fonction

Qu’est-ce qu’un array en PHP, à quoi ça sert ?

Un array est une structure de données qui permet de stocker plusieurs valeurs liées à des clés, similairement à un dictionnaire ou un tableau.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un array est une simple syntaxe en PHP.

Les array PHP sont particulièrement pratiques car ils peuvent contenir des variables et des fonctions anonymes dans la même structure de données, facilitant l’accès aux informations.

Les tableaux (array) en PHP peuvent être de deux types : les tableaux numériques, où les indices sont des nombres entiers, et les tableaux associatifs, où les indices sont des chaînes de caractères.

Exemple de tableau numérique en PHP

$fruits = array("banane", "pomme", "orange", "kiwi"); // Afficher le contenu du tableau print_r($fruits); // Accéder à un élément du tableau echo $fruits[1]; // Affiche "pomme" // Ajouter un élément au tableau $fruits[] = "mangue"; // Modifier un élément du tableau $fruits[2] = "citron"; // Obtenir la taille du tableau $taille = count($fruits); echo $taille; // Affiche 5

Exemple de tableau associatif en PHP

$age = array("Pierre"=>"35", "Paul"=>"43", "Jacques"=>"28"); // Afficher le contenu du tableau print_r($age); // Accéder à un élément du tableau echo $age["Paul"]; // Affiche "43" // Ajouter un élément au tableau $age["Marie"] = "31"; // Modifier un élément du tableau $age["Pierre"] = "40"; // Obtenir la taille du tableau $taille = count($age); echo $taille; // Affiche 4

Il est aussi possible de créer des tableaux avec la forme suivante :

$fruits = ["banane", "pomme", "orange", "kiwi"];

Il existe différentes façons de parcourir un tableau en PHP. La méthode la plus courante est d’utiliser une boucle for ou foreach.

Parcourir un array php avec une boucle for

L’exemple suivant utilise la boucle for pour itérer sur tous les éléments du tableau $fruits en utilisant l’indice de l’élément courant $i.

$fruits = array("banane", "pomme", "orange", "kiwi"); // Parcours du tableau avec une boucle for for ($i = 0; $i < count($fruits); $i++) { echo $fruits[$i] . "<br>"; }

Parcourir un array php avec une boucle foreach

Si vous devez parcourir un tableau associatif, utilisez la boucle foreach de façon à parcourir les valeurs et les clés séparément comme ceci :

$age = array("Pierre"=>"35", "Paul"=>"43", "Jacques"=>"28"); // Parcours des valeurs foreach ($age as $nom => $age) { echo "$nom a $age ans <br>"; }

Cette boucle permet de parcourir tous les éléments du tableau associatif $age en assignant à chaque itération la valeur de l’âge à la variable $age et la clé “Pierre” à la variable $nom.

Parcourir un array php avec la fonction array_map()

La fonction array_map() en PHP permet de parcourir un tableau et d’appliquer une fonction à chaque élément du tableau. Cette fonction prend en paramètres un nom de fonction et un tableau, et retourne un nouveau tableau contenant les résultats de l’application de la fonction sur chaque élément de l’entrée.

$nombres = [1, 2, 3, 4, 5]; function doubler($nombre) { return $nombre * 2; } $nombresDoubles = array_map("doubler", $nombres); print_r($nombresDoubles);

Ce code définit une fonction doubler() qui prend en entrée un nombre et le multiplie par 2. Ensuite, la fonction array_map() est utilisée pour appliquer cette fonction à chaque élément du tableau $nombres et retourner un nouveau tableau contenant les résultats.

Le tableau final affiche: [2, 4, 6, 8, 10] Il est important de noter que la fonction array_map ne modifie pas l’array d’origine, elle retourne un nouveau tableau qui est le résultat de l’application de la fonction donnée sur chaque élément de l’entrée.

Il est tout à fait possible de passer plusieurs tableaux en entrée pour array_map() , cela permet d’appliquer une fonction sur plusieurs tableaux simultanément. Dans ce cas, la fonction passée en premier argument doit accepter autant d’arguments que le nombre de tableaux passés en entrée.

$nom = ["Pierre", "Paul", "Jacques"]; $age = ["35", "43", "28"]; function set_info($nom, $age) { return $nom . " " . $age; } $infos = array_map("set_info", $nom, $age); print_r($infos);

Ce code retourne un nouveau tableau $infos qui contient : [“Pierre 35″,”Paul 43″,”Jacques 28”]

Comme vous pouvez le voir, array_map peut s’avérer très utile pour effectuer des opérations sur des tableaux de données en une seule étape, cependant, il est vivement conseillé de consulter la documentation PHP officielle avant de se lancer.

Parcourir un array php avec la fonction array_filter()

Tout comme les fonctions précédentes, la fonction array_filter() permet de parcourir un tableau et de filtrer ses éléments en fonction d’une condition.

Elle prend en paramètre un tableau et un nom de fonction (optionnel) et retourne un nouveau tableau qui contient uniquement les éléments qui ont été validés par la fonction de filtrage.

Voici un exemple d’utilisation de array_filter() pour garder uniquement les éléments d’un tableau numérique qui sont pairs :

$nombres = [1, 2, 3, 4, 5]; function estPair($nombre) { return ($nombre % 2 == 0); } $nombresPairs = array_filter($nombres, "estPair"); print_r($nombresPairs);

Ce code définit une fonction estPair() qui prend en entrée un nombre et vérifie si il est pair en utilisant le modulo % .

Ensuite, la fonction array_filter() est utilisée pour filtrer les éléments du tableau $nombres en utilisant la fonction estPair() .

Le tableau final $nombresPairs affiche: [2,4] Il est également possible de passer une fonction anonyme en tant que deuxième argument de array_filter(), comme ceci :

$nombresImpairs = array_filter($nombres, function($n){ return $n % 2 != 0; });

Il est aussi possible de ne pas passer de fonction de filtrage, dans ce cas array_filter vérifie que les éléments sont différents de FALSE

$nombresNonFalse = array_filter($nombres);

Il est également possible de passer un tableau associatif et de filtrer sur les clés ou les valeurs :

$infos = array("Pierre"=>"35", "Paul"=>"43", "Jacques"=>"28"); $ageSup40 = array_filter($infos, function ($age) { return $age > 40; }, ARRAY_FILTER_USE_BOTH);

Cela vous permettra de ne garder que les infos ou les âges qui dépassent 40.