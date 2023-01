Meilleures enceintes connectées en 2023 : Ecouter la musique sans fil

Besoin d’un matériel haut de gamme pour profiter de la musique chez vous ? Les enceintes connectées sont une alternative sérieuse pour rythmer vos journées. Puissantes, sans fil et dotées de fonctionnalités d’assistantes vocales, elles affichent de très bonnes performances.

Simples et intuitifs, ces matériels offrent un accès plus facile à divers services de musique en ligne. Si les enceintes connectées étaient autrefois limitées à quelques références, les marques sont plus nombreuses sur le marché de nos jours. Chacune présentant ses spécificités.

Donc choisir pour choisir les meilleures enceintes connectées en 2023, il faudra prendre en compte différents paramètres. Dans cet élément, nous vous présentons les points forts des enceintes connectées les plus performantes du marché.

Enceinte connectée Google Nest Audio

Conçue par le géant américain de la technologie, l’enceinte Google Nest Audio est une enceinte intelligente qui permet de diffuser de la musique dans une maison.

Annoncée vers fin septembre 2020, cette enceinte a tenu la promesse des fleurs. Apparue dans un design tout à fait nouveau et une carrure imposante, elle n’a rien à envier au Google Home.

Les angles du Google Nest Audio sont plus arrondis contrairement au Google Home standard. Revêtu dans un tissu nid d’abeille, cette enceinte du géant de la technologie est un peu plus massive et plus haut que son prédécesseur. Du point de vue esthétique, c’est un pari réussi pour la marque. Et ce n’est pas tout ! La qualité du son est nettement améliorée avec la Google Nest Audio.

Cela est rendu possible grâce à certaines nouveautés qu’elle intègre à savoir :

La présence d’un woofer et d’un tweeter qui permettent la diffusion du son à 360 degrés dans la pièce ;

qui permettent la diffusion du son à 360 degrés dans la pièce ; La présence de la technologie Ambiant IQ qui permet de mieux calibrer le son afin qu’il s’adapte parfaitement à la pièce où se trouve l’enceinte ;

qui permet de mieux calibrer le son afin qu’il s’adapte parfaitement à la pièce où se trouve l’enceinte ; La présence de trois micros longue portée qui permettent de capter les bruits ambiants afin de moduler le son qui sortira de l’enceinte.

Ces spécificités permettent de profiter avec l’enceinte Google Nest Audio d’une expérience sonore décuplée. En plus, elle est compatible avec les différents services de streaming de musique en ligne tels que : Spotify, YouTube Music et Google Play Music. Aussi, l’assistant vocal de la marque est de la partie avec toutes ses fonctionnalités ultra-pratiques au quotidien.

En outre, l’enceinte Google Nest Audio est un produit assez réussi qui propose suffisamment de puissance et de rondeur. C’est le matériel qu’il vous faut pour ne pas vous écorcher les oreilles à l’écoute de vos titres préférés.

Enceinte connectée Amazon Echo Dot 5

L’enceinte connectée en 2023, Amazon Echo Dot 5 est une enceinte intelligente de la célèbre marque Amazon.

À l’origine lancée en 2020, cette jolie petite enceinte a été mise à jour en 2022 passant ainsi de la 4e génération à la 5e génération. L’Echo Dot 5 est apparu avec de nombreuses nouveautés.

Du point de vue de la conception, son poids est plus important que pour celui de la 4e génération. Cela est sans doute le signe qu’il embarque plus de technologies. Hormis le poids, l’appareil est recouvert de tissu avec l’anneau lumineux Alexa à la base et quatre boutons de contrôle sur le dessus tout comme le modèle précédent.

Le plus grand changement réside dans la qualité de son que produira l’Echo Dot 5. En effet, cette enceinte embarque un haut-parleur plus grand de 1,6 pouce. Ce dernier permet de doubler les basses de sorte à offrir un son plus robuste. Le rendu sonore est tout simplement impeccable avec l’enceinte Amazon Echo Dot 5.

Du côté des fonctions logicielles, l’appareil est relié à Alexa, l’assistant intelligent d’Amazon. Vous disposerez donc de toute la palette de fonction offerte par cet assistant. Par ailleurs, L’Echo Dot 5 embarque un capteur de température et un accéléromètre. Ce dernier permet des interactions par simple tapotement de l’appareil. Grâce à sa connectivité, il peut interagir avec tous les appareils connectés de la maison.

Enceinte connectée Apple HomePod Mini

Arrivée sur le marché vers la fin de l’année 2020, la HomePod Mini n’a pas tardé à fait de nombreux admiratifs.

En effet, cette nouvelle enceinte intelligente d’Apple est un mini-cerveau domestique qui n’a rien à voir avec le suffixe « mini ».

Esthétiquement, le HomePod Mini est une véritable réussite. On le retrouve dans un tissu acoustique admirablement soigné.

Au-delà de sa forme et de sa taille en miniature, cette enceinte affiche un design épuré. Du point de vue de la qualité sonore, Apple a sorti le grand jeu. Le HomePod Mini propose une expérience acoustique incroyablement riche. En effet, il intègre la puce S5 qui permet de générer un son surround dans la pièce où se trouve l’enceinte.

Grâce à un système de logiciel avancé intégré, l’appareil analyse les traces uniques de chaque musique permettant ainsi un calibrage à juste titre pour une écoute parfaite. Tout ceci lui permet d’offrir des performances acoustiques incontestables. Que ce soit pour écouter de la musique, des podcasts, de la radio…, c’est l’enceinte qu’il vous faut. Il embarque également l’assistant vocal de Apple « Siri ».

Ce dernier fait profiter des services de streaming sur Deezer, Amazon Music, Pandora, Tuneln et bien sûr Apple Music. De même, Le HomePod Mini est capable d’exécuter les commandes de tous les appareils connectés compatibles avec HomeKit.

Enceinte Sonos One

Si vous ne souhaitez pas vous retrouver dans un écosystème particulier, la Sonos one est le choix à effectuer. Cette enceinte connectée possède un contrôle vocal multi plateforme et accède à tous les services de streaming. Sonos one affiche une compatibilité avec Siri, Alexa et même Google Assistant.

Du point de vue esthétique, l’appareil est bien dessiné à travers sa petite taille. Son look est aussi épuré que son prix. Son charme impressionnant en fait un outil qui s’adaptera à tout intérieur. Côté sonore, le rendu est propre pour un tel engin. On découvre une belle réserve de puissance et une calibration automatique efficace.

Ceci est possible grâce à ses deux haut-parleurs qui lui permettent de reproduire des basses profondes et des aigus cristallins. Grâce à sa puissance sonore, la Sonos one peut diffuser la musique, des podcasts, voire des livres audios dans toute une pièce. En plus, elle peut interagir avec d’autres enceintes Sonos.

Enceinte Marshall Uxbridge

C’est une enceinte connectée développée par la société Marshall, une marque réputée pour ses amplificateurs et enceintes pour guitare. Cette enceinte arbore un design unique à l’image des amplificateurs de la marque. Très élégant, il peut s’intégrer dans n’importe quel intérieur. En dehors de son charme sans pareil, Le Marshall Uxbridge présente :

Une excellente qualité sonore grâce à ses deux haut-parleurs. Ceux-ci lui permettent de produire un son de haute qualité.

Une compatibilité avec les services de streaming. Il est facile de lire une musique ou un podcast sur Spotify, Tidal, Deezer… à travers cette enceinte.

Une interface intuitive grâce à son écran qui facilite les commandes.

Par ailleurs, cette enceinte est compatible avec l’assistant vocal Amazon Alexa, Google Assistant et Siri Apple. Vous pouvez donc contrôler la musique et bien d’autres besoins de la maison grâce à l’enceinte Marshall Uxbridge.

Enceinte Google Nest Mini

L’enceinte connectée Google Nest Mini est une autre enceinte de Google qui a mérité sa place dans ce classement des marques les plus performantes. Conçue pour être facile d’usage, cette enceinte s’intègre facilement dans tout intérieur grâce à sa petite taille. Elle est disponible en plusieurs couleurs pour s’adapter aux préférences esthétiques de chacun.

Le Google Nest Mini présente des commandes tactiles et très faciles à retrouver grâce à des LED placées sur le tissu. Il dispose d’un haut-parleur intégré qui peut jouer de la musique, des podcasts et plus encore. La qualité du son est agréable pour une enceinte de cette taille.

Côté connectivité, il embarque l’assistant vocal de Google. Ce qui vous permet d’avoir un accès facile aux services de musique en ligne. Aussi, grâce à la reconnaissance vocale, vous pouvez contrôler la plupart des appareils connectés de votre maison à partir de votre enceinte.

En outre, c’est un excellent choix si vous recherchez une enceinte connectée en miniature qui embarque toutes les fonctions élémentaires.

Enceinte Amazon Echo Studio

L’Echo Studio est la version pleine puissance des enceintes connectées d’Amazon. C’est un appareil haut de gamme qui offre une expérience acoustique des plus incroyables. Cette enceinte impressionne par :

Son design élégant : l’appareil intègre facilement n’importe quel décor.

La qualité audio exceptionnelle : il délivre le son via 5 haut-parleurs qui permettent de reproduire des sons clairs et riches. L’Echo Studio libère un son 3D qui imite l’effet d’un vrai concert. Il est même compatible avec la technologie Dolby Atmos.

Son assistant vocal : grâce à Alexa vous pouvez profiter des services de streaming.

Son service multi-room : il se connecte à toutes les enceintes compatibles Alexa pour une expérience musicale immersive.

Par ailleurs, l’Echo studio peut être utilisé pour contrôler d’autres appareils connectés comme les lumières, les thermostats, les caméras de surveillance et bien d’autres. C’est le modèle qu’il vous faut si vous rêvez d’avoir une grosse enceinte connectée dans votre maison.

