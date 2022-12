Le nettoyage des toitures par drones : Vitesse, facilité d’accès et aucun risque de blessure.

Utilisations des drones pour nettoyer les toitures

Faire appel à une société qui propose un service de nettoyage des toitures par drones est un moyen efficace de nettoyer votre toit en peu de temps.

Les avantages de ce type de nettoyage comprennent la vitesse, la facilité d’accès et aucun risque de blessure.

Les professionnels ont également accès à des produits de nettoyage très efficaces, éprouvés et non polluants. C’est une méthode basée sur les nouvelles technologies qui permet également de réduire la facture finale du nettoyage de votre toiture.

SI DRONE en action (pour en savoir plus, voir le lien plus bas)

Utilisations des drones pour la rapidité

Que vous ayez besoin d’inspecter les dommages causés par une tempête ou de nettoyer l’extérieur d’un bâtiment, un drone peut être une excellente option.

Ces dispositifs légers produisent des images et modèles 3D à haute résolution de bâtiments en quelques minutes. La bonne nouvelle c’est qu’ils peuvent être utilisés n’importe où.

Vous pouvez utiliser un drone pour inspecter votre toit vous-même, ou faire appel à un droniste professionnel dont le métier consiste à contrôler le vol des drones en toute sécurité.

Une entreprise, SI DRONE, a développé une solution de drone par pulvérisation qui agit au nettoyage des toitures et des murs extérieurs. Leur solution utilise des agents nettoyeurs biodégradables et de l’eau pour préserver les finitions extérieures.

Ils sont installés dans la région Toulousaine, à Grenade-sur-Garonne, et espèrent s’étendre à la région Occitanie.

Ils proposent également des prestations de photographie et vidéo aérienne destinées aux particuliers (mariages, vente immobilière) comme aux professionnels (agriculture, inspection BTP et toitures).

Utilisations des drones pour le démoussage des toitures

L’utilisation d’un drone pour les traitements de mousses sur les toitures peut vous faire gagner du temps et de l’argent. Cependant, vous devez vous assurer que le processus convient à votre toit.

Dans un premier temps, le professionnel commencera examiner votre toit pour effectuer un court diagnostic.

Le nettoyage de votre toit peut aider à prévenir d’autres dommages à votre maison et à éviter de nouvelles pertes de valeur. Avoir un toit plus propre rendra également votre propriété plus attrayante pour les acheteurs potentiels. Vous pourrez peut-être même vendre votre maison plus rapidement.

La mousse de toit peut être disgracieuse et peut causer des problèmes à certains types de toitures. Elle peut provoquer des tuiles fissurées et des gouttières débordantes. Elle peut également attirer des champignons et des algues.

Ceux-ci peuvent provoquer une pourriture dans votre toiture, ainsi que des dommages à vos charpentes. Il peut être difficile de retirer la mousse de votre toit sans l’endommager. Heureusement, vous pouvez éviter ce genre de soucis en embauchant une entreprise qui utilise un drone pour les traitements des mousses sur les toits.

Si vous avez un toit recouvert de saleté, il est probablement couvert de lichens et de mousses. Ce sont deux types de taches vertes qui se forment sur votre toit. Ils peuvent être causés par de nombreux facteurs, y compris la météo. Vous devrez nettoyer régulièrement votre toit pour le garder en bon état.

Utilisations des drones pour dans la Sécurité

L’utilisation d’un drone pour le nettoyage du toit est un processus très sûr. Ce type de procédure présente plusieurs avantages, notamment le fait que l’opérateur ne risque pas de tomber.

Traditionnellement, ce type d’opération est réalisé avec l’utilisation des échelles et des échafaudages. Avec l’utilisation d’un drone, l’opérateur peut fonctionner sans équipement supplémentaire. Ceci est particulièrement important pour des raisons de sécurité.

Les causes les plus courantes d’accidents dans le métier du nettoyage des toitures sont les glissements et les chutes. Un drone pulvérisateur peut réduire considérablement ces risques, ce qui en fait une option attrayante pour les travaux de lavage de lavage de vitres, de murs et de bardages également.

Il existe aussi des systèmes à haute pression qui sont utilisés sur les surfaces industrielles robustes. Ces pulvérisateurs volants ont fait leurs preuves et permettent une solution sûre.

À mesure que davantage d’attention est accordée à l’utilisation des drones, les risques associés à leur utilisation seront réduits. Il existe de nombreuses directives qui réglementeront l’utilisation sûre de ces appareils.

Les professionnels se doivent de rester en règle avec la législation en vigueur et de se tenir informé du moindre changement dans les contraintes administratives. Outre la détention d’une licence de pilote d’aéronef ou de télépilote de drone, il faut avoir un appareil homologué, déclaré.

Il faut aussi déclarer des scénarios de vol et demander des autorisations aux administrations pour chaque intervention.

Tarif des travaux avantageux

Un des avantages les plus conséquents sera qu’il n’y aura pas besoin de compter dans le devis le montage et le démontage d’un éventuel échafaudage. Comme personne ne monte au contact immédiat de la toiture, pas besoin non plus de changer les tuiles cassées après l’opération de démoussage et de nettoyage.

La facture finale des travaux de nettoyage est donc allégée par l’utilisation de cette technologie novatrice.

Nous l’avons vu, l’utilisation des drones pour démousser ou nettoyer les toits présente de nombreux avantages. L’avancée des technologies amènera à n’en pas douter des perfectionnements et des améliorations dans la rapidité d’exécution, ainsi qu’une sécurité accrue.

