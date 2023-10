Assistant vocal Google : Les changements MASSIFS qui vont transformer votre expérience Android ! emails triés, voyages planifiés : L’assistant Bard de Google va RÉVOLUTIONNER votre vie !

Le grand dévoilement de Google : Pourquoi l’Assistant deviendra bientôt INDISPENSABLE

Google Assistant révolutionne l’IA avec des fonctionnalités inédites

Lors de l’événement Made by Google, la firme a annoncé une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour enrichir les capacités de son assistant vocal. Découvrez ce qui attend les utilisateurs grâce à ces avancées remarquables.

Une assistance personnalisée avec Bard

L’annonce phare de cet événement concerne l’assistant Google qui va utiliser Bard pour offrir une assistance encore plus personnalisée. Ce faisant, il ne sera plus limité aux commandes vocales. Selon Google, cette mise à jour permettra à son assistant d’aider les utilisateurs à planifier leur prochain voyage en triant les messages de leurs boîtes de réception, en effectuant des tâches dans Google Docs ou simplement en rédigeant un texte à partir d’une image. Par exemple, l’Assistant Bard de Google pourra fournir rapidement des informations pertinentes extraites des emails.

Une intégration améliorée sur Android

Les capacités de Google Assistant avec Bard seront encore mieux intégrées aux appareils Android, permettant ainsi des expériences contextuelles plus riches. La fonction de superposition conversationnelle de l’assistant pourra utiliser des indices visuels pour fournir aux utilisateurs les réponses dont ils ont besoin dans diverses situations d’utilisation. Bien qu’on ne sache pas encore comment devenir testeur, Google recommande de rester à l’affut pour obtenir davantage d’informations.

Des commandes vocales plus naturelles

Google a également résolu l’un des plus grands problèmes de ses assistants vocaux : leur incapacité à comprendre les utilisateurs lorsqu’ils parlent naturellement.

Avec cette évolution, l’assistant vocal de Google sera désormais capable d’entendre et de comprendre sans effort des conversations plus naturelles.

Ainsi, il sera possible de dicter des messages deux fois plus rapidement, puisque les délais habituels entre la parole de l’utilisateur et le traitement du message par l’assistant sont supprimés.

Optimisation des appels téléphoniques

L’Assistant Google permettra également d’optimiser vos appels téléphoniques grâce à l’assistant d’appel Pixel, qui pourra même répondre aux appels à votre place. Avec cette nouvelle fonctionnalité, lorsque l’appel est filtré au départ, l’Assistant Google peut écouter la personne qui parle et suggérer des réponses automatiques basées sur le contexte de l’appel. Par exemple, si le secrétariat de votre médecin vous appelle pour confirmer un rendez-vous, l’assistant générera la réponse “Oui, je serai là” que vous pourrez choisir sans avoir à dire un mot.

Résumé et lecture des pages web

Pour faciliter la navigation sur Internet, Google Assistant pourra résumer les pages Web en points clés, les lire à haute voix ou les traduire pour vous.

Bien que cela puisse sembler banal, il est important de souligner que l’intelligence artificielle permet à l’Assistant de détecter quels éléments d’une page constituent des logos et des publicités.

Ainsi, lorsque l’Assistant Google lit une page Web à haute voix, ces éléments sont ignorés pour ne fournir que les informations essentielles.

En somme

L’événement Made by Google a été riche en annonces autour de son assistant vocal. Grâce à l’intelligence artificielle, Google Assistant se dote de nouvelles fonctionnalités prometteuses qui faciliteront le quotidien des utilisateurs. Entre l’assistance personnalisée avec Bard, des commandes vocales plus naturelles, une optimisation des appels téléphoniques et la lecture de pages web simplifiée, l’avenir semble s’éclaircir pour cet outil révolutionnaire de Google.