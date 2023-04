Robot tondeuse sans fil périphérique : manœuvre, avantages et inconvénients

ECOVACS Tondeuse Robot G1 (délimitation sans Fil, évitement d'obstacles 3D AIVI, Planification Intelligente, Mowing Area 1600m2, réglage de la Zone d'accès Interdit, gestionnaire vidéo)

【Méthode de délimitation sans fil】Dites adieu à l'installation manuelle traditionnelle des délimitations grâce à la méthode de délimitation sans fil. Remplacez les fils électroniques par un signal balistique et procédez à la délimitation sans fil d'un jardin standard en un seul clic sur l'application, ce qui permet d'améliorer l'efficacité de la délimitation grâce à une transmission de signal plus stable et à une capacité anti-interférence renforcée.