Comment voir les commentaires sur Twitter ?

Twitter est un réseau social en constante évolution. Il permet à ses utilisateurs de partager des informations, des opinions et des nouvelles en temps réel. Avec plus de 237 millions d’utilisateurs actifs, Twitter est un moyen efficace de rester informé et connecté.

Si vous êtes un utilisateur du réseau social, il est important de savoir comment voir les commentaires des autres utilisateurs. Si vous êtes intéressé par cette thématique, vous devez lire en détail ce contenu.

Twitter a été fondé en 2006 et est devenu l’un des réseaux sociaux les plus populaires au monde.

Il est utilisé par des célébrités, des entreprises, des gouvernements, des journalistes et des personnes ordinaires pour partager des informations en temps réel, participer à des conversations en ligne et construire une audience.

Twitter est également connu pour être un outil puissant pour les médias sociaux. Il permet aux utilisateurs de découvrir et de diffuser rapidement des informations à un grand nombre de personnes. Depuis le 27 octobre 2022, Elon Musk a racheté l’entreprise dont il est depuis lors le PDG.

Pour voir toutes les réponses à un tweet sur le réseau social, suivez les étapes suivantes :

Allez sur le tweet d’origine et regardez l’URL dans la barre d’adresse ;

Copiez la séquence de 19 chiffres à la fin de l’URL du tweet ;

De retour sur l’écran d’accueil de Twitter, rendez-vous dans la barre de recherche ;

Saisissez « url : » puis collez la séquence de chiffres que vous avez copiée ;

Appuyez sur Entrée.

Vous pouvez à présent parcourir toutes les réponses au Tweet.

De nombreuses raisons peuvent justifier le fait que vous ne voyiez pas les réponses à un tweet sur Twitter. En voici quelques-unes :

Vous n’êtes pas abonné au compte qui a publié le tweet ou à celui qui a répondu ;

Les réponses sont cachées par défaut pour certains comptes avec une protection de confidentialité renforcée ;

Les réponses peuvent être masquées, car elles sont parfois considérées comme inappropriées ou elles violent des règles de Twitter.

Pour régler cette situation, vous pouvez vérifier les paramètres de filtrage dans vos paramètres de confidentialité. Cela vous permettra de vérifier que les réponses ne sont pas masquées. Vous pouvez aussi vérifier vos paramètres de notifications pour vous assurer que vous êtes abonné aux notifications de réponses pour ce tweet. Si vous ne parvenez toujours pas à voir les réponses, contactez le support de Twitter pour obtenir de l’aide.

De nombreuses raisons peuvent justifier cette situation.

Problèmes de connexion internet : vérifiez que vous êtes connecté à Internet avec une connexion stable ;

Problèmes de l’application ou du site web : redémarrez l’application ou actualisez la page web pour voir si le problème sera résolu ;

Maintenance du site : le site peut être en maintenance pour effectuer des mises à jour ou des réparations. Cela peut temporairement empêcher l’accès ;

Restrictions géographiques ou de blocage : certaines régions peuvent bloquer Twitter pour des raisons politiques ou de censure ;

Compte banni ou suspendu : si votre compte a été banni ou suspendu pour une violation des règles de Twitter, vous ne pourrez plus lire Twitter.

Si vous ne parvenez toujours pas à lire Twitter, contactez le support pour obtenir de l’aide.

Pour voir les retweets avec commentaires sur Twitter, voici ce que vous devez faire :

Accédez à votre fil d’actualité ou à votre profil et localisez le tweet pour lequel vous souhaitez voir les retweets avec commentaires ;

Cliquez sur « Retweets » ;

Cliquez ensuite sur « Avec un commentaire ».

Notez que vous ne verrez que les retweets avec commentaires des utilisateurs que vous suivez.

Vous avez vu un poste intéressant et voulez y laisser un commentaire ? Suivez les étapes suivantes pour écrire un commentaire sur Twitter :

Rendez-vous sur la publication que vous souhaitez commenter ;

Cliquez sur le bouton « Tweeter » en dessous du tweet ;

Écrivez votre commentaire dans la zone de texte qui apparaît. Vous avez la possibilité d’inclure des mentions (@), des hashtags (#), des photos et des vidéos ;

Cliquez sur « Tweeter » pour publier votre commentaire.

Le commentaire sera alors affiché sous le tweet que vous commentez. Il sera visible pour les autres personnes qui suivent ce tweet. Il est important de noter que les commentaires sont soumis aux règles de Twitter. Ainsi, tout commentaire inapproprié ou violant les règles pourra être masqué ou supprimé.

Suivez les étapes ci-dessous pour envoyer un message à quelqu’un sur Twitter :

Rendez-vous sur votre profil sur Twitter ;

Cliquez sur l’icône enveloppe de messagerie dans le coin en bas de l’interface ;

Dans le champ d’adresse, tapez le nom d’utilisateur de la personne à qui vous voulez envoyer un message ;

Écrivez votre message dans la zone de texte et ajoutez des médias s’ils sont nécessaires ;

Cliquez sur « Envoyer » pour expédier votre message direct à la personne.

Pour lire les réponses à un Tweet, suivez tout simplement les étapes ci-après.

Ouvrez Twitter ;

Cliquez sur le tweet concerné ;

Faites défiler vers le bas pour lire les commentaires.

Lorsque vous cliquez sur le Tweet, vous accéderez à une liste de toutes les réponses classées par ordre chronologique. Cela vous permettra de voir les commentaires et les réactions des utilisateurs à ce tweet.

Pour voir une discussion sur Twitter, suivez les étapes suivantes :

Accédez à votre fil d’actualité ;

Recherchez le tweet de départ de la discussion et cliquez dessus ;

Faites défiler pour voir toute la discussion du début jusqu’à la fin.

Cette méthode permet de lire l’intégralité de la discussion dans l’ordre chronologique. Vous verrez ainsi les commentaires et les réactions des utilisateurs à ce tweet. Notez que vous ne verrez que les réponses des utilisateurs que vous suivez.

Vous avez également la possibilité de voir les conversations en utilisant des hashtags liés à la discussion. Il est possible que de nombreuses personnes utilisent un hashtag spécifique pour discuter d’un sujet. Pour voir les discussions associées à ce sujet, vous pouvez rechercher ce hashtag dans la barre de recherche

