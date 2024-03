Virage stratégique: Toyota abandonne l’électrique pour se concentrer sur l’hydrogène plus écologiques et performants

Ce que vous devez retenir :

Le groupe GCK annonce la conversion de 50 autobus à hydrogène dans la région AURA

Dans le cadre de l’émission “L’éco d’Ici” diffusée sur France Bleu Pays d’Auvergne, il a été annoncé au mois de mars 2024 que le groupe GCK convertira 50 autobus à hydrogène dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette prouesse technologique est réalisée par une entreprise du Puy-de-Dôme. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à écouter les programmes du lundi au vendredi à 7h14 et 8h46, animés par Claude Hamon.

Toyota Mirai : une berline à hydrogène pleine d’équipements

Toujours désireux de promouvoir cette technologie verte, Toyota a sorti sa nouvelle version de la Mirai en 2024, dotée d’un arsenal d’aides à la conduite et de technologies embarquées. Parmi ces nouveautés, citons un système d’infodivertissement avec écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, dont la cartographie peut être mise à jour à distance. Le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et l’alerte de trafic transversal arrière ont également été mis à jour pour améliorer la sécurité et rendre la conduite plus agréable.

La Toyota Mirai est disponible en deux versions : Lounge et Executive, respectivement à 73 000 € et 80 000 €.

Le temps de ravitaillement en hydrogène est d’environ 5 minutes, soit beaucoup plus rapide que les véhicules électriques à batterie.

Les inconvénients incluent des coûts de développement élevés pour les constructeurs et le manque d’infrastructures dédiées.

Avantages et inconvénients des voitures à hydrogène par rapport aux véhicules électriques classiques

Contrairement aux véhicules électriques alimentés par batterie, les voitures à hydrogène offrent une utilisation et un fonctionnement plus proches des véhicules à moteur thermique traditionnels. Le principal avantage réside dans le temps de ravitaillement, qui ne prend que quelques minutes pour remplir le réservoir, contrairement aux batteries électriques classiques qui nécessitent plusieurs dizaines de minutes pour espérer retrouver de l’autonomie. Cependant, cette technologie présente des coûts de développement élevés pour les constructeurs et des prix d’achat élevés pour les clients, sans compter le manque criant d’infrastructures dédiées.

Toyota continue de miser sur l’hydrogène malgré les ventes confidentielles

Face à ces obstacles, certains constructeurs tels que Toyota et Hyundai ont tout de même choisi de persévérer dans la voie de l’hydrogène, avec des modèles comme la Mirai et la Nexo. Bien que les ventes soient pour l’instant confidentielles, Toyota continue d’investir dans cette technologie en mettant à jour son offre pour attirer davantage de clients.

Les dirigeants de Toyota reconnaissent les défis mais restent optimistes

Le responsable du développement des technologies chez Toyota, Hiroki Nakajima, a déclaré aux journalistes que tout n’est pas perdu pour les véhicules à hydrogène malgré les difficultés actuelles, évoquant notamment le manque de points de ravitaillement en hydrogène comme frein au succès commercial de ces voitures. Selon Nakajima, il est essentiel de continuer à développer cette technologie pour que les avantages environnementaux puissent être exploités.

Une focalisation sur les véhicules utilitaires légers et lourds à hydrogène

Hiroki Nakajima indique également que Toyota souhaite désormais se concentrer sur l’étude des possibilités offertes par les véhicules utilitaires légers et lourds fonctionnant à l’hydrogène, considérés comme plus adaptés à cette technologie. Il souligne que les prototypes actuels de piles à combustible pourraient permettre de réduire de moitié les coûts et d’atteindre une durabilité supérieure à un moteur diesel classique.

Une voiture qui capture le CO2 : la promesse écologique de Toyota

Parmi ses nombreux projets liés à l’hydrogène, Toyota travaille sur une voiture capable de capturer le CO2 directement dans l’air, offrant ainsi un potentiel énorme pour réduire les émissions globales et limiter le réchauffement climatique. La marque japonaise souhaite ainsi prouver que cette technologie peut à la fois être performante, viable économiquement et écologiquement responsable.

En conclusion, malgré des obstacles techniques et économiques non négligeables, Toyota continue d’investir dans l’hydrogène comme solution alternative aux véhicules électriques traditionnels. En encourageant son développement et en améliorant ses offres de produits, Toyota espère contribuer à l’émergence d’un marché prometteur et respectueux de l’environnement.