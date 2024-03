🚗 Exclusif : Comment ce constructeur automobile francais rend l’achat en ligne de véhicules électriques irrésistible avant cette date limite! Une gamme de voiture alliant design moderne et technologie de pointe

Avec l’avènement des véhicules électriques et hybrides, la mobilité durable devient une réalité pour tous. Peugeot, acteur incontournable de cette transition, propose une large gamme de modèles innovants adaptés aux besoins divers des automobilistes.

Cet article met l’accent sur les offres et services proposés par Peugeot pour faciliter votre passage à l’électrique.

Ce que vous devez retenir :

Peugeot propose une gamme variée de véhicules électriques et hybrides, alliant design moderne et technologie de pointe.

Des offres sur-mesure incluant financement, services de mobilité et connectivité, réduisant le coût total de possession.

Achat en ligne facilité avec estimation de reprise et offres spéciales avant le 29/03/2024.

Engagement fort de Peugeot envers l’environnement par l’électrification de sa gamme et la réduction de son empreinte écologique.

Des véhicules pour tous les usages

Peugeot offre un éventail varié de solutions de mobilité, allant des véhicules 100% électriques aux hybrides rechargeables. Chaque modèle est conçu pour répondre aux attentes spécifiques des conducteurs en matière de performance, d’autonomie et de confort. Parmi ces modèles, on trouve :

Les véhicules 100% électriques : pour ceux qui souhaitent adopter la mobilité zéro émission sans compromis;

Les hybrides rechargeables : pour les conducteurs recherchant les avantages des deux modes de propulsion (thermique et électrique) en fonction de leurs trajets et besoins;

Des modèles iconiques et attractifs

Chaque véhicule électrique ou hybride de la marque arbore un design élégant et moderne, en adéquation avec la philosophie de Peugeot. Par exemple, la Nouvelle 408 Allure Hybrid 136 e-DCS6 se distingue par son allure séduisante et sa technologie de pointe. Son prix, à partir de €34,000, est le reflet d’une offre commerciale attractive avec des remises et des bonus pour l’achat de ce modèle avant le 29/03/2024.

Des offres sur-mesure

Peugeot facilite la transition vers un véhicule électrifié en proposant une série d’offres personnalisées pour les professionnels comme pour les particuliers. Parmi ces offres :

Le financement adapté à votre budget : que vous cherchiez à acheter une voiture utilitaire ou un véhicule privé, Peugeot propose des solutions de financement avantageuses pour tous;

Les services de mobilité et connectivité : bénéficiez d’une assistance technique et d’un suivi complet de votre véhicule électrique via l’application mobile MyPeugeot®;

La réduction du coût total de possession grâce aux économies réalisées sur l’entretien, la consommation d’énergie et les émissions de CO2.

Acheter un véhicule en ligne

Pour faciliter votre prise de décision et accélérer le processus d’achat, Peugeot met à disposition son site internet où vous pouvez obtenir une estimation indicative de votre véhicule actuel selon la formule “Reprise by Peugeot”. Vous pouvez également profiter d’offres spéciales, non cumulables, réservées aux particuliers pour toute commande passée en ligne avant le 29/03/2024.

Un service après-vente de qualité

Que vous soyez un professionnel ou un particulier, Peugeot s’engage à vous accompagner tout au long de la vie de votre véhicule électrique ou hybride grâce à son réseau de concessionnaires et d’ateliers agréés. Les services proposés incluent :

L’entretien et la maintenance régulière de votre véhicule selon les recommandations du constructeur;

La fourniture de pièces de rechange et d’accessoires d’origine;

Une assistance technique et une garantie pour assurer le bon fonctionnement de votre véhicule et sa pérennité sur le long terme.

Peugeot, acteur engagé pour l’environnement

Dans le cadre de sa politique environnementale, Peugeot mise sur l’électrification de sa gamme et investit massivement dans la recherche et l’innovation pour réduire l’empreinte écologique de ses produits et usines. Cette stratégie illustre la détermination de la marque à contribuer à la lutte contre le changement climatique et à promouvoir la mobilité durable.

En conclusion, opter pour un véhicule électrique ou hybride signifie participer activement à la préservation de notre planète. Avec Peugeot, cette transition est facilitée par des offres adaptées à chaque besoin, une technologie innovante et un engagement constant envers l’environnement.