Caractéristiques de la Tablette tactile Xiaomi Redmi Pad 6

En 2022, Xiaomi revient sur le marché des tablettes tactiles avec la Redmi Pad 6. Positionnée à moins de 300 euros, elle a de la concurrence en face d’elle.

Pour savoir si elle peut rivaliser avec les autres, voici le test Xiaomi Pad 6.

Sommaire

Design et ergonomie Écran et qualité d’affichage Performances et autonomie Connectivité et options supplémentaires Les concurrents de la tablette Xiaomi Pad 6 Avantages et inconvénients Verdict

1. Design et ergonomie

La Xiaomi Pad 6 présente une finition de qualité avec un arrière bi-ton et bi-matière, composé d’une large partie en aluminium et d’une bande en plastique rugueux.

L’ensemble est élégant et ne laisse pas deviner que cette tablette est vendue sous les 300 € au premier coup d’œil.

À l’avant, c’est une dalle de 10,6 pouces qui attire le regard. L’ergonomie de la tablette est agréable, rendant la prise en main confortable. De plus, la Pad 6 est relativement légère et fine, ce qui facilite son transport et son utilisation quotidienne.

2. Écran et qualité d’affichage

La Xiaomi Pad 6 est équipée d’un écran de 10,6 pouces offrant une résolution de 1920 x 1200 pixels. La qualité d’affichage est excellente, avec des couleurs vives et un bon contraste. Les angles de vision sont également très bons, permettant une utilisation confortable dans différentes positions. La luminosité est suffisante pour une utilisation en intérieur et la tablette est dotée d’un mode lecture pour réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions de lecture ou de travail. Néanmoins, il faut noter que la luminosité pourrait être insuffisante pour une utilisation en extérieur, notamment en plein soleil.

3. Performances et autonomie

Côté performances, la Xiaomi Pad 6 embarque un processeur octa-core accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage extensible via microSD. Cette configuration offre une expérience fluide et réactive, que ce soit pour naviguer sur le web, utiliser des applications ou jouer à des jeux vidéo. L’autonomie de la tablette est également satisfaisante, avec une batterie de 7 000 mAh permettant une utilisation quotidienne sans craindre de tomber en panne d’énergie en cours de journée. Selon l’utilisation, la Pad 6 peut tenir jusqu’à 10 heures en lecture vidéo ou environ 5 heures en jeu.

4. Connectivité et options supplémentaires

La Xiaomi Pad 6 dispose d’une connectivité complète avec une prise USB-C pour la recharge et le transfert de données, un port microSD pour l’extension de la mémoire et une prise casque 3,5 mm. La tablette est également compatible avec le Wi-Fi 802.11ac et le Bluetooth 5.0. Parmi les options supplémentaires, la Pad 6 offre la possibilité d’utiliser un stylet actif (vendu séparément) pour prendre des notes ou dessiner, ainsi qu’un clavier externe (également vendu séparément) pour faciliter la saisie de texte.

5. Les concurrents de la tablette Xiaomi Pad 6

Lenovo Tab M10 Plus : Une tablette proposant une finition similaire à celle de la Pad 6, avec un écran de 10,6 pouces et des performances correctes. Néanmoins, son autonomie est inférieure à celle de la Xiaomi Pad 6.

Une tablette proposant une finition similaire à celle de la Pad 6, avec un écran de 10,6 pouces et des performances correctes. Néanmoins, son autonomie est inférieure à celle de la Xiaomi Pad 6. Honor Tablet V7 : Une tablette équipée d’un écran de 10,4 pouces et proposant des performances légèrement supérieures à celles de la Pad 6. Son prix est cependant plus élevé.

Une tablette équipée d’un écran de 10,4 pouces et proposant des performances légèrement supérieures à celles de la Pad 6. Son prix est cependant plus élevé. Samsung Galaxy Tab A7 : Une tablette dotée d’un écran de 10,4 pouces et offrant des performances similaires à celles de la Xiaomi Pad 6. Son autonomie est toutefois légèrement inférieure.

6. Avantages et inconvénients

Avantages

Bon rapport qualité-prix

Design élégant et finition de qualité

Performances correctes pour le tarif

Autonomie satisfaisante

Compatibilité avec un stylet actif et un clavier externe

Inconvénients

Luminosité insuffisante pour une utilisation en extérieur

Stylet et clavier vendus séparément

7. Verdict

La Xiaomi Pad 6 se positionne comme une tablette offrant un excellent rapport qualité-prix, avec des performances correctes, une autonomie satisfaisante et un design élégant. Elle est idéale pour ceux qui recherchent une alternative aux PC portables sans pour autant se ruiner. Cependant, elle n’est pas dénuée de défauts, notamment sa luminosité insuffisante pour une utilisation en extérieur. De plus, il faudra investir dans un stylet et un clavier pour profiter pleinement de ses fonctionnalités. En conclusion, la Xiaomi Pad 6 est une bonne option pour ceux qui cherchent une tablette à un prix abordable, mais il convient de prendre en compte ses quelques inconvénients avant de se lancer dans l’achat.

