Téléphone compatible 5G : Comment savoir ?

Cela fait maintenant quelques années que la technologie 5g a été développée et mise sur le marché. Il s’agit de la nouvelle norme qui succède à la 4G en matière de téléphonie mobile. Les limites de saturation ont été repoussées et le débit ainsi que le niveau de couverture sont bien plus élevés que sur les précédentes générations.

Toutefois, son déploiement s’est fait assez timidement. Aujourd’hui, bien de téléphones, qu’ils soient sous Android ou sous iOS, ne sont pas capables de se connecter à ce réseau. Si vous souhaitez connaitre si votre smartphone intègre la 5 G, ce guide vous renseigne.

L’avantage du réseau 5G

Le réseau 5G offre une vitesse de téléchargement et de chargement considérablement plus rapide. L’expérience de navigation et de streaming vidéo est ainsi bien plus fluide. De plus, le délai de transmission de la 5G est plus faible, ce qui induit que le temps de réponse est considérablement réduit.

Ceci est un précieux avantage pour applications de jeux en ligne et de réalité virtuelle. Avec cette cinquième génération, vous pouvez connecter simultanément un plus grand nombre d’appareils, tout en économisant de l’énergie. Les batteries des appareils mobiles jouissent ainsi d’une plus longue durée de vie.

Autres articles :

La différence entre 3 G, 4 G, et 5 G

La 3G a été la première génération de réseau mobile à offrir des services de données à haut débit. Elle a permis de naviguer sur Internet et de télécharger des fichiers plus lourds avec le téléphone portable. Avec une bande passante plus large et des vitesses de téléchargement et de chargement plus rapide, la 4G lui a succédé. Grâce à cette technologie, les utilisateurs ont bénéficié d’une meilleure qualité d’appel et une expérience de streaming vidéo plus fluide.

La 5G est la dernière génération de technologie de téléphonie mobile. C’est une avancée importante avec le potentiel de faciliter le développement de technologies telles que la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et l’Internet of Things (IoT).

Autres articles :

Vous pouvez vérifier les spécifications du téléphone. Les fabricants rendent publiques ces caractéristiques techniques et cela inclut les capacités réseau. Il suffit donc de faire une recherche sur le site Web du fabricant pour voir s’il prend en charge la 5G. Il est également possible de trouver cette information en consultant le manuel d’utilisation de votre téléphone.

Pour savoir si vous pouvez capter la 5G, vous pouvez vérifier la couverture réseau de votre opérateur de téléphonie sur son site web ou via son application. La plupart de ces entreprises possèdent des cartes de couverture qui spécifie les zones où le réseau est disponible.

Une autre solution est d’aller dans les paramètres de votre téléphone pour vérifier si la 5G est activée et si elle est accessible dans votre région. Notons que la disponibilité de ce réseau peut varier en fonction de votre région, de votre opérateur mobile et de la sophistication du téléphone.

Pour avoir la 5G sur votre téléphone portable, assurez-vous d’abord que votre appareil est compatible avec cette nouvelle génération. Faites un abonnement 5G auprès de votre opérateur et activez la 5G sur votre téléphone portable.

Pour ce faire, il suffit d’aller dans les paramètres réseau de votre mobile et de suivre les indications. Notez que si votre téléphone portable ne prend pas en charge la 5G, cette option ne sera pas accessible. Par ailleurs, assurez-vous que votre compagnie de téléphonie couvre bien votre région avec la 5 G.

La plupart des nouveaux de téléphones Samsung sont compatibles avec la 5G. Toutefois, si vous avez un modèle plus ancien, vous pouvez faire une vérification en accédant aux paramètres de votre appareil et en sélectionnant « À propos de l’appareil ». La compatibilité réseau est indiquée dans les spécifications de cet onglet. Ces informations sont aussi accessibles en ligne ou dans le manuel d’utilisation de votre téléphone.

Pourquoi la 5G ne s’affiche pas sur mon téléphone ?

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles la 5G ne s’affiche pas sur votre téléphone :

votre téléphone n’est pas compatible avec la 5G ;

la 5G n’est pas disponible dans votre région ;

votre forfait de données ne prend pas en charge la 5G ;

ne prend pas en charge la 5G ; la fonctionnalité 5G n’est pas activée sur votre téléphone.

Notez qu’il arrive souvent que le téléphone ait simplement besoin d’être redémarré pour établir la connexion au réseau.

Il y a plusieurs étapes à suivre pour rendre votre téléphone compatible avec la 5G et profiter des avantages d’une connectivité plus rapide. Avant tout, vérifiez si votre appareil prend en charge la 5G. En cas de doute, vous pouvez contacter le fabricant ou votre fournisseur de services mobiles pour avoir une confirmation.

Mettez à jour votre téléphone pour inclure des correctifs pour les problèmes de compatibilité. Si la procédure ne fonctionnait pas, il faudrait vous assurer que vous disposez bien d’un forfait de données 5G et que votre carte SIM y est compatible.

Autres articles :

Est-ce utile d’acheter un téléphone 5G ?

En réalité, cela dépend de l’endroit où vous vous trouvez, de l’usage que vous faites du téléphone, de vos besoins et du budget à votre disposition. Si vous vivez dans une région où la 5 G est disponible et que vous utilisez le téléphone pour du streaming vidéo en haute définition par exemple, alors il vous faut un appareil 5 G.

Cela sera moins indiqué si vous n’avez pas besoin d’une vitesse de téléchargement extrêmement rapide ou si vous résidez dans une zone peu ou non couverte par la 5 G. Dans ce cas, vous économiserez même de l’argent en optant pour un téléphone qui n’est pas compatible avec ce réseau.