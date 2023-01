Listen to this article Listen to this article

Quelle est la différence entre le WiFi 2,4 et 5 GHz ?

Au moment d’installer ou de changer le réseau WIFI chez vous, vous pourrez choisir entre diverses fréquences : la 2,4 GHz et la 5 GHz.

Ces dernières jouent un rôle important dans la qualité de votre connexion et l’expérience utilisateur que vous vivrez. Qu’est-ce qui distingue ces deux fréquences ? Découvrez ici la différence entre le WIFi 2,4 GHz et le 5 GHz.

Quelles sont les différentes technologies WIFI ?

À l’instar de la radio, le WIFI utilise deux bandes 2,4 GHz et 5 GHz pour permettre l’émission de signaux et la connexion entre plusieurs appareils sans fil. Ces deux fréquences présentes sur les routeurs WIFI diffèrent l’une de l’autre notamment au niveau de la distance de transmission et de la vitesse de transmission.

Le premier élément désigne la distance que les données peuvent parcourir lors d’une connexion entre deux appareils. Le second élément renvoie à la quantité de données qui peuvent s’échanger sur le réseau internet durant une certaine période. Par ailleurs, une vitesse de transmission élevée se veut nécessaire pour observer de la rapidité dans les téléchargements de fichiers. Retenez que la bande 2,4 GHz se révèle une fréquence longue portée, mais moins rapide et sensible aux interférences. La bande 5 GHz par contre se veut plus rapide, mais possède une courte portée.

Quel WIFI choisir 2,4GHz ou 5GHz ?

Pour effectuer votre choix entre le WIFI 2,4 GHz et le 5 GHz, intéressez-vous aux avantages et inconvénients de chacun, puis identifiez ce qui correspond le plus à vos besoins d’utilisation.

La fréquence 2,4 GHz offre une large couverture. Elle constitue donc l’option à privilégier si vous souhaitez diffuser le signal de votre WIFI sur une grande zone ou fournir la connexion dans les espaces extérieurs. Cette fréquence traverse facilement la matière et permet de couvrir toutes les pièces d’un bâtiment avec un routeur. En outre, elle convient plus à la réalisation des tâches basiques comme les recherches sur internet, l’envoi d’emails, le transfert de documents légers, etc.

Cependant, elle se veut très sensible aux interférences. En effet, il s’agit de la fréquence la plus utilisée, surtout par les appareils dotés de Bluetooth. Elle se trouve rapidement encombrée lorsqu’un grand nombre de ces appareils se situent dans le rayon du routeur qui l’utilise.

Bonne nouvelle, la fréquence 5 GHz se veut moins sensible aux interférences. Il s’agit d’une technologie plus récente et beaucoup moins sollicitée. Par conséquent, elle offre plus de stabilité au niveau de la connexion. Par ailleurs, la fréquence 5 GHz emploie des ondes plus courtes, ce qui lui confère plus du double de la rapidité de la fréquence 2,4 GHz. Elle se veut plus recommandée pour le téléchargement de fichiers lourds, pour jouer en ligne ou regarder des vidéos sur les plateformes de streaming.

Il convient de préciser que la plupart des périphériques actuels n’utilisent pas encore cette fréquence, ce qui limite les risques. Sachez toutefois que la 5 GHz traverse difficilement les murs. Vous devrez vous connecter au réseau WIFI dans la même pièce que votre routeur Wifi pour bien recevoir son signal.

Pourquoi séparer WIFI 2,4GHz et 5GHz ?

La plupart des appareils supportent la fréquence 2,4 GHz et certains supportent les deux. De plus, votre utilisation du WIFI peut s’avérer moindre ou élevée. Il convient de séparer les fréquences 2,4 et 5 GHz pour ne pas compromettre le bon fonctionnement de vos appareils. En plus d’améliorer votre expérience d’utilisation, cela vous évitera les problèmes d’instabilité ou de gaspiller votre argent.

Quel est le WIFI le plus rapide ?

Selon le type de routeur utilisé, le WIFI 2,4 GHz peut atteindre 450 voire 600 Mbps. De son côté, le WIFI 5 GHz peut monter jusqu’à 1300 Mbps, ce qui le place en première position ici. Sachez cependant que la vitesse maximale que peut atteindre un réseau WIFI dépend aussi de la norme WIFI prise en charge par le routeur. Il en existe plusieurs : 802.11 b, 802,11 g, 802.11 n, etc. Les conditions de l’environnement dans lequel se situe le routeur WIFI peuvent aussi influer sur la rapidité de la connexion.

Pour savoir si un appareil se veut compatible avec la 5 GHz, vous devez vous référer à ses normes WIFI. Les normes 802.11a, 802.11 ac, 802.11 n ou les plus récentes représentent celles compatibles avec la 5 GHz.

Portée WIFI 5 GHz

Le WIFI 5 GHz fournit en principe la connexion sans fil aux appareils situés dans un rayon de 250 mètres.

Portée WIFI 2,4 GHz

Le WIFI 2,4 GHZ diffuse généralement son signal aux appareils situés dans un rayon de 46 mètres à l’intérieur et de 90 mètres à l’extérieur.