Liquidation judiciaire : Naufrage de NextLevel.link et Korleon’Biz, un choc pour le monde du SEO en France

Date limite pour les demandes de remboursement : dès l’instant où la décision judiciaire est rendue publique, les sommes dues par la société à ses créanciers doivent être payées sur-le-champ. Ceux qui avaient déjà une créance avant le jugement ont exactement soixante jours pour soumettre leur demande de remboursement auprès de la personne en charge de la liquidation.

Ah, le monde du SEO ! Un univers fascinant où le succès peut être aussi flamboyant que sa chute peut être brutale. Aujourd’hui, nous allons parler d’un sujet plutôt triste, mais ô combien instructif pour les initiés et les novices du référencement : la liquidation judiciaire de NextLevel.link et Korleon’Biz. Alors, asseyez-vous bien confortablement, et surtout, attachez votre ceinture. Ça va secouer !

NextLevel.link et Korleon’Biz

NextLevel.link, cette plateforme de netlinking était la petite étoile montante du SEO en France. Fondée par Julien Jimenez, elle proposait une gamme complète de services pour booster la visibilité en ligne. Son alter ego, Korleon’Biz, était une agence SEO qui venait compléter l’offre en proposant des solutions plus personnalisées pour les entreprises. Ces deux entités travaillaient main dans la main, tel un duo inséparable, pour rendre le web français toujours plus performant.

Comprendre la liquidation judiciaire de NextLevel

La liquidation judiciaire, c’est un peu comme la fin des fins dans le monde des affaires. Cela se produit lorsque qu’une entreprise est dans l’incapacité de rembourser ses dettes et qu’il n’y a aucune perspective de redressement. Autrement dit, c’est le jugement dernier du commerce ! Le tribunal de commerce se charge alors de liquider les actifs de la société pour rembourser les créanciers, mais cela laisse souvent un goût amer pour tous les parties impliquées.

Annonce du 27 Septembre 2023 : liquidation judiciaire de NextLevel.link et Korleon’Biz

Le 27 Septembre 2023, une date qui restera gravée dans les mémoires, Julien Jimenez, le fondateur et dirigeant de NextLevel.link et de Korleon’Biz, a fait une annonce qui a fait l’effet d’une bombe : la liquidation judiciaire de sa société. Après des mois d’incertitudes et de spéculations, le couperet est finalement tombé, scellant le sort de ces deux entreprises.

Le tweet qui annonce la liquidation Judiciaire de Jimenez Julien ✪ Korleon – @KorleonKBiz

C’est avec regrets que je vous annonce la liquidation judiciaire de Korleon’Biz sur décision de justice. Malgré tout l’investissement, il n’a pas été possible d’envisager une autre issue que celle-ci. Je remercie profondément du fond du cœur chaque personne qui a pu collaborer de près ou de loin au cours de ces 14 dernières années. Je suis conscient des difficultés que cela peut engendrer pour certains d’entre vous. Je suis sincèrement désolé et j’aurais aimé procéder autrement.

Les conséquences pour les webmasters et prestataires

Imagine-toi, cher webmaster ou prestataire, que tu te réveilles un beau matin, et paf ! Tu apprends que cette entreprise auprès de laquelle tu as des créances vient de couler. Catastrophe ! Les sommes impayées varient de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers d’euros, laissant les webmasters et prestataires dans un véritable embarras. Certains se retrouvent dans des situations financières précaires, tandis que d’autres doivent complètement réorganiser leur modèle d’affaires.

Vous pourrez déclarer sur le site Rubypayeur :

Cette société a fait l’objet d’au moins une procédure de recouvrement sur Rubypayeur. Les factures concernées n’ayant, à ce jour, pas été soldées, les retards de paiement ont été signalés par nos membres. https://rubypayeur.com/societe/korleon-biz-521229468

Conclusion

La liquidation judiciaire de NextLevel.link et Korleon’Biz est un séisme dans le paysage du SEO en France. Entre les montagnes de dettes et les partenaires laissés pour compte, cette histoire est un rappel brutal que le monde du référencement, aussi lucratif qu’il puisse être, n’est pas exempt de risques. Alors, prends-en de la graine et reste toujours sur tes gardes. Dans ce monde impitoyable, il vaut mieux être le chasseur que la proie.

Voilà, j’espère que ce petit voyage dans les méandres de l’économie et du SEO t’a éclairé. Rien n’est jamais acquis, même quand on est au sommet. Alors, restons vigilants et continuons d’apprendre de nos erreurs. Ah, le SEO, un monde où chaque jour apporte son lot de surprises !

