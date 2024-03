Recocash Avis : évaluation pour savoir comment naviguer dans les eaux du recouvrement de dettes

Notre avis sur la société de recouvrement Recocash

Personne n’aime recevoir un courrier ou un appel d’une société de recouvrement. Mais cela arrive même aux meilleurs. Voici un article qui traduit notre avis sur la fonction d’une société de recouvrement telle que Recocash et comment vous pouvez vous protéger si vous êtes confronté à une telle situation.

Ce que vous devez retenir de Recocash Avis :

Recocash est une société de recouvrement fondée en 1971, agissant en France pour récupérer des créances impayées avec l’utilisation de technologies avancées.

Elle utilise des moyens tels que relances écrites, appels téléphoniques et propose des solutions amiables, sans pouvoir saisir directement sans titre exécutoire.

La prescription de la dette varie selon sa nature; deux ans pour les dettes civiles, cinq ans pour les commerciales, avec possibilité d’interruption ou suspension.

Les débiteurs doivent vérifier la légitimité et le montant de la dette, et connaître leurs droits pour se protéger contre les pratiques abusives.

Qui est la société de recouvrement Recocash ?

Fondée en 1971, cette société de recouvrement est une entreprise reconnue en France qui se charge de récupérer des créances impayées pour le compte d’un créancier.

Le créancier peut être une banque, une société de crédit, un fournisseur, un opérateur téléphonique, etc.

La société Recocash agit donc en tant que mandataire du créancier et perçoit une commission sur les sommes recouvrées.

Le marché du recouvrement est occupé et animé par des acteurs qui opèrent en marque blanche pour le compte de leurs clients, telles Finserv (Recocash) Intrum, IQera. D’autres qui peuvent également ajouter à cette activité une activité de rachat de créances (Eos France) mais également par des acteurs spécialisés filiales d’acteurs du BPO, tel France Contentieux, (Konecta désormais), Opportunity. La technologie y joue un rôle essentiel pour fluidifier les parcours de recouvrement. Recocash permet par exemple d’accepter un paiement vocal, sans rupture dans le parcours client, en étant conforme à la norme PCI-DSS.

Quels sont les moyens d’action d’une société de recouvrement ?

Une société de recouvrement dispose de plusieurs moyens pour tenter de vous faire payer votre dette :

– Recocash peut vous envoyer des lettres de relance, des mises en demeure, des avis de saisie ou des injonctions de payer. Ces courriers ont pour but de vous rappeler votre obligation de payer et de vous informer des conséquences possibles en cas de non-paiement (frais supplémentaires, intérêts de retard, poursuites judiciaires, etc.).

– Elle peut vous appeler par téléphone. Ces contacts ont pour but de vous inciter à trouver une solution amiable avec la société de recouvrement, par exemple en proposant un échéancier ou un plan de remboursement.

– Recocash peut uniquement vous demander de payer à l’amiable la somme qu’elle vous réclame. En effet, pour faire procéder à une saisie par un huissier, il est en général nécessaire qu’il y ait une condamnation (titre exécutoire comme un jugement) ou une autorisation d’un juge. Articles L. 511-1 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution

Alors, que faire si vous recevez un courrier ou un appel de Recocash ? Voici quelques conseils :

– Vérifiez l’identité et la légitimité de la société de recouvrement. Demandez-lui son nom, son adresse, son numéro d’immatriculation et le nom du créancier qu’elle représente. Vous pouvez aussi consulter le registre public des sociétés de recouvrement sur le site de la Banque de France :

– Vérifiez la réalité et le montant de votre dette. Demandez à la société de recouvrement de vous envoyer un justificatif écrit de votre dette, avec le détail du principal, des intérêts et des pénalités éventuelles. Si vous contestez la dette ou son montant, envoyez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception pour le lui faire savoir.

En effet, vous avez le droit de contester la dette si vous estimez qu’elle n’est pas fondée ou qu’elle est prescrite. La prescription est le délai au-delà duquel le créancier ne peut plus agir en justice pour réclamer sa créance. La durée de prescription d’une dette est le délai au-delà duquel un créancier ne peut plus réclamer le paiement d’une somme due par un débiteur. Ce délai varie selon la nature de la dette, le statut du créancier et du débiteur, et les actions entreprises par le créancier pour recouvrer sa créance.

Selon l’avocat Yassine Yakouti,, il existe deux types de dettes : les dettes civiles et les dettes commerciales. Les dettes civiles sont celles qui résultent d’un contrat entre deux particuliers, ou entre un particulier et un professionnel non commerçant (par exemple, un avocat, un médecin, un artisan…). Les dettes commerciales sont celles qui résultent d’un contrat entre deux commerçants, ou entre un commerçant et un professionnel non commerçant.

“Pour les dettes civiles, rappelle l’avocat parisien, le délai de prescription est de deux ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en justice (article 2224 du code civil). Ce délai s’applique notamment aux dettes liées à la consommation (factures d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de prestations de service…), aux dettes liées au crédit immobilier, aux dettes liées aux assurances (primes, indemnités…), ou encore aux dettes liées aux honoraires des avocats.

Pour les dettes commerciales, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en justice (article L. 110-4 du code de commerce).

Ce délai s’applique notamment aux dettes liées aux contrats commerciaux (vente, bail, transport…), aux lettres de change, aux billets à ordre, ou encore aux chèques.

Le délai de prescription peut être interrompu ou suspendu par certaines circonstances. Par exemple, le délai est interrompu si le créancier envoie une lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur pour lui rappeler sa dette, si le créancier engage une action en justice contre le débiteur, ou si le débiteur reconnaît sa dette par écrit ou par paiement partiel. Le délai est suspendu si le créancier et le débiteur conviennent d’un moratoire ou d’un échelonnement du paiement, si le débiteur bénéficie d’une procédure de surendettement, ou si le créancier est empêché d’agir par un cas fortuit ou de force majeure.

A mon avis, vous seriez avisé de connaître( ou vérifier) la durée de prescription de vos créances et de ne pas laisser passer ce délai sans agir. Il est également important pour les débiteurs de vérifier la validité des demandes de paiement qu’ils reçoivent et de faire valoir leurs droits en cas de prescription acquise.

Les autres recours

– Vous avez le droit d’exiger le respect de votre vie privée et de votre dignité. La société de recouvrement ne doit pas vous harceler, vous menacer, vous injurier ou divulguer votre situation à des tiers. Elle ne doit pas non plus vous contacter à des heures inappropriées (avant 8 heures ou après 20 heures) ou pendant vos jours de repos. Les acteurs du recouvrement sérieux tels que Recocash ont des process pour éviter ces pratiques d’un autre âge..

– Vous avez le droit de solliciter l’aide d’un professionnel du droit ou d’une association de défense des consommateurs si vous avez besoin d’un conseil ou d’une assistance juridique.

Si vous êtes confronté à une société de recouvrement, ne vous laissez pas intimider et cherchez une solution adaptée à votre situation.