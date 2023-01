Télécharger SnapTube APK : Installer, configurer et prise en main

Vous aimez écouter de la musique sur votre téléphone ou sur votre ordinateur ? Il est tout à fait possible de télécharger vos fichiers multimédias venant de n’importe quelle application pour les écouter sans connexion.

Pour cela, il vous faut installer l’application SnapTube APK. Découvrez ici de quoi il en ressort et comment procéder pour l’avoir et l’utiliser.

Qu’est-ce que SnapTube ?

Dans le domaine digital, il existe de plus en plus de logiciels développés pour faciliter certains services aux utilisateurs. Un des services les plus utilisés est le téléchargement de toute sorte de contenu. De toutes les applications disponibles, SnapTube se démarque positivement. Avant d’utiliser cet outil, il est important d’en connaître les bases.

C’est quoi Snaptube ?

SnapTube est un outil de téléchargement de contenus multimédias développé par l’entreprise chinoise Mobiuspace. Cet outil vous permet de télécharger des audio et des vidéos de presque toutes les applications les plus populaires dont YouTube, Instagram, Facebook, Vevo, Dailymotion, Twitter et même TikTok. Il existe en réalité plus de 50 plateformes et sites internet compatibles à cet outil.

SnapTube a aussi la particularité de proposer plusieurs outils de téléchargement. Vous pouvez par exemple choisir le format audio ou la résolution vidéo avec laquelle vous voulez télécharger vos fichiers. L’outil propose aussi la conversion des vidéos en MP3 et plusieurs autres services que vous découvrirez au fur et à mesure de l’utilisation.

Ajoutons à tout cela que Snaptube dispose aussi d’un moteur de recherche qui vous permet de faire toutes les recherches internet que vous voulez en les tapant directement depuis l’application. Lorsqu’il est directement utilisé pour consulter une page internet, il identifie tous les fichiers multimédias et les propose automatiquement pour téléchargement.

SnapTube est donc une application complète dont tous les amoureux de musique (ou pas) peuvent utiliser.

Attention aux conditions générales

Avant de vous lancer dans l’utilisation de SnapTube, il est important de prendre connaissance des conditions générales d’utilisation, en particulier pour ne pas violer la loi en vigueur dans votre pays en ce qui concerne les droits d’auteurs et la propriété intellectuelle. En effet, le téléchargement de tous les fichiers n’est pas légal dans tous les pays du monde. Vous devez donc vérifier la réglementation en vigueur pour le territoire sur lequel vous vous trouvez.

Aussi faut-il ajouter que SnapTube vous propose d’accéder à certaines fonctionnalités de votre téléphone comme la gestion des appels et SMS. Cette condition doit aussi être prise en compte et surveillée de près pour éviter les intrusions malveillantes des cybercriminels. Vous devez vous assurer que l’application ne propose aucun service payant de manière automatique. En dehors de ces paramètres, rien ne fait ombrage à l’utilisation de votre outil.

Avant tout, vous devez savoir que SnapTube est une application 100 % gratuite pour les Androids. Son téléchargement ne vous coûtera donc aucuns frais. Ensuite, cette application n’est pas disponible sur Google PlayStore. La raison en est que Google ne permet pas d’installer des applications qui permettent de télécharger des vidéos YouTube. Vous n’en trouverez donc aucune disponible à cet endroit.

Par contre, c’est bien en partant du moteur de recherche de Google que vous pourrez télécharger votre application, et ce en partant directement du site officiel de SnapTube. Voici comment procéder :

Allez dans les « Paramètres » de votre téléphone. Entrez dans la section « Sécurité » et activez la fonction qui permet d’installer des applications en provenance de sources inconnues.

Allez sur votre moteur de recherche habituel (Google ou un autre) et accédez au site officiel de SnapTube. Il s’agit de SnapTube.com. Vous pouvez y accéder directement en inscrivant le lien ou vous pouvez taper la recherche « SnapTube apk » dans la barre de recherche.

Téléchargez la dernière version de SnapTube en suivant les inscriptions et laissez l’application s’installer sur votre téléphone.

La procédure est identique lorsque vous voulez télécharger l’application sur votre PC. Précisons aussi que la première étape permet à votre appareil d’autoriser un téléchargement d’application venant d’une autre source que Google PlayStore. En effet, sans cette autorisation, vous pouvez rencontrer des difficultés à installer l’application.

Une fois que l’application est sur votre téléphone, vous devrez l’ouvrir pour l’installer complètement avant de commencer à l’utiliser. Cette étape est très simple et très courte. Il vous suffit d’entrer dans l’application, d’accepter les conditions d’utilisation et d’accorder les autorisations demandées pour que toutes les fonctionnalités soient installées et disponibles pour l’utilisation.

Nous ne le répéterons jamais assez, mais il est très important de bien lire les conditions d’utilisation avant d’accepter l’installation de quelque application sur un de vos supports. Il est en effet important de bien comprendre que l’application peut avoir accès à d’autres services de votre téléphone.

Une fois que l’installation est réalisée, l’étape suivante consiste à utiliser correctement l’application.

À vrai dire, vous découvrirez les services de SnapTube au fur et à mesure que vous utilisez l’application. Il en existe un grand nombre, mais le service le plus courant et celui qui pousse la majorité des personnes à télécharger cette application est le téléchargement de vidéos. Voici comment il se déroule :

Entrez dans l’application SnapTube ;

Tapez la recherche de la vidéo à télécharger dans la barre de recherche ;

Choisissez si nécessaire la plateforme dans laquelle vous voulez prendre la vidéo ;

Lancez la conversion dans le format de téléchargement de votre choix.

Lancez le téléchargement de la vidéo et voilà !

Le téléchargement est effectué et le fichier se retrouve dans votre galerie. La procédure est la même pour les fichiers audios. La seule différence est au niveau des propositions de formats de conversion.

Comme vous pourrez le constater en utilisant l’application, SnapTube propose des vidéos YouTube par défaut. Vous avez la possibilité de changer la plateforme source en cliquant sur l’option « Plus ». Vous pouvez ainsi choisir l’application qui vous convient le mieux, qu’il s’agisse de Facebook, Instagram, Twitter ou autres.

Pour conclure, nous dirons qu’avec l’application SnapTube, tous les fichiers multimédias que vous voulez télécharger sont à portée de main. L’application est entièrement gratuite et, avec une bonne connexion internet, son téléchargement et son installation ne vous prendront même pas 3 minutes.

