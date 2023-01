Quels sont les meilleurs sites torrents en 2023 ?

Bien qu’illégaux, les sites de torrents sont très appréciés des utilisateurs pour télécharger du contenu multimédia. En effet, qu’il s’agisse de films, de séries, de musique, de jeux ou d’ebooks, les sites de torrents proposent un contenu riche et diversifié. Sur internet, ces fameux sites sont très nombreux. Voici les meilleurs d’entre eux en 2023.

C’est quoi un torrent ?

Un torrent (ou fichier torrent) est un index qui renseigne sur l’emplacement précis d’un contenu à télécharger (films, jeux, musique…) dans un immense réseau de serveurs. Le torrent renseigne sur la quantité du contenu, le poids, le format, etc. Pour télécharger ledit contenu, il faudra user d’un protocole de transfert de données comme BitTorrent ou uTorrent.

Avantages sites torrents

Comparé au téléchargement direct, le téléchargement de contenu via un site de torrents présente de nombreux avantages. Les torrents sont plus fiables : même en cas d’interruption de la connexion internet, le téléchargement ne s’arrête pas. Il est possible de pauser et de reprendre à tout moment. Il n’y a donc aucun risque de corruption du fichier à la fin.

Par ailleurs, avec les torrents, la vitesse de téléchargement de contenu reste très élevée. Il est également possible de lancer plusieurs téléchargements à la fois. Rappelons que sur les sites de torrents, les internautes ont droit à une grande variété de contenu et à des informations détaillées sur chaque fichier.

Inconvénients sites torrents

Bien qu’avantageux, le téléchargement de torrent présente quelques inconvénients. Premièrement, le procédé est illégal et puni par la loi. Secundo, le risque de télécharger des fichiers infectés existe, car la plupart de ceux-ci ne sont pas analysés avant leur mise en ligne. On peut donc télécharger des logiciels malveillants et se faire voler des données sensibles.

Meilleurs sites de torrents 2023

Quels sont les meilleurs sites de torrents en 2023 ? On les présente dans la suite.

The Pirate Bay : le meilleur site de torrents 2023

Créé en 2003, The Pirate Bay (TPB) est considéré par nombre d’internautes comme le meilleur site torrents. Avec plus de 3 millions de fichiers torrents disponibles, il reste l’un des sites les mieux fournis en contenus. Sur TPB, la vitesse moyenne de téléchargement est de 65,9 Mb/s et la prise en charge du téléchargement est instantanée.

RARBG : un bon site de torrents avec une communauté active

RARBG se distingue des autres sites de torrents par sa communauté hyperactive. En effet, le site dispose de nombreux seeders qui mettent régulièrement en ligne des torrents ; et des modérateurs qui scrutent chaque fichier posté. Le nombre de torrents disponibles sur RARBG dépasse aujourd’hui les 800 000 fichiers et la vitesse de téléchargement avoisine les 92 Mb/s.

1337 X : un très bon site de torrents pour les films, les séries et la musique

Créé en 2007, 1337x compte pas moins de 2 400 000 fichiers publiés et reste l’un des plus anciens sites de torrents encore fonctionnels. Selon les chiffres, la plateforme serait le 3e site de torrents le plus connu au monde. Avec une vitesse moyenne de téléchargement de 69,4 Mb/s, il reste l’un des sites les plus efficaces pour télécharger des films, séries et de la musique.

Torrentz2 : le meilleur choix pour les torrents de musique

Il s’agit de l’un des sites de torrents les plus récents sur internet. Créé en 2016, Torrentz2 compte plus de 61 millions de fichiers torrents indexés. En réalité, il s’agit plus d’un moteur de recherche de torrents. La vitesse de téléchargement y est de 86,9 Mb/s. Torrentz2 est idéal pour télécharger de la musique.

YTS : Excellent site de torrents recommandé pour télécharger des films en HD

Pour télécharger des films en haute définition, c’est le site de torrents idéal. Malheureusement, le site créé en 2011 ne recense qu’environ 8 000 torrents et offre une vitesse de téléchargement de seulement 30,1 Mb/s. YTS a tout de même le mérite d’avoir des fichiers torrents régulièrement inspectés contre les malwares.

EZTV : un site qui propose surtout des séries TV

Pour avoir accès à une multitude de séries télé populaires, EZTV reste la plateforme de torrents à visiter absolument. Plus de 150 000 fichiers liés aux séries TV et au divertissement sont proposés sur le site. La vitesse de téléchargement y est très élevée (110,4 Mb/s).

Zooqle : un excellent site de torrents pour les joueurs

Créé en 2013, Zooqle reste l’un des sites de torrents les plus simples à utiliser. Il possède à son actif plus de 3 500 000 fichiers torrents. Sur ce site, la prise en charge du téléchargement est instantanée. Cependant, la vitesse de téléchargement y est relativement faible (39,1 Mb/s).

LimeTorrents : un superbe site de torrents pour les dernières sorties

Près de 10 millions de fichiers torrents disponibles et une prise en charge automatique des téléchargements. LimeTorrents est à coup sûr l’un des meilleurs sites de torrents en 2023. Avec cette plateforme, les internautes ont droit aux dernières nouveautés ; qu’il s’agisse de films, de jeux, de programmes TV, etc.

Torrends.to : un site de torrents unique qui combine le meilleur de tous les autres.

Concrètement, Torrends.to n’est pas un site de torrents. C’est une sorte d’annuaire qui recense simplement l’ensemble des torrents de sites populaires comme The Pirate Bay ou 1337X. De ce fait, il a un catalogue plus fourni qu’un site de torrents ordinaire.

TorrentDownloads : un bon site de torrents pour les vieux films ou séries

Créé en 2007, TorrentDownloads dispose d’une grande base de données sur le net avec plus de 16 millions de torrents. Son principal atout reste sa polyvalence. On trouve sur ce site des torrents que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. La vitesse de téléchargement sur TorrentDownloads est de 56,2 Mb/s.

IPTorrents : un excellent site de torrents privé pour lequel il faut faire une donation avant de pouvoir y accéder

IPTorrents est un site de torrents privé. En gros, il faut payer (environ 20 dollars) pour accéder aux fichiers disponibles. Le catalogue est vaste et la plateforme dispose d’une communauté très active. Contrairement à la plupart des sites torrents, IPTorrents n’est pas pollué par la publicité.

Bibliotik : un site de torrents pour les fans d’ebooks

Et pour finir, Bibliotik. Il s’agit d’une véritable bibliothèque numérique. En effet, ce site propose des milliers de torrents pour ebooks. À l’instar d’IPTorrents, il est privé, mais n’accepte malheureusement plus de membres.