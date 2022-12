Stratégie de communication par l’objet : Marketing avec le Textile publicitaire

Les spécialistes du marketing ne cessent d’innover dans leur démarche publicitaire avec des objets innovants.

À ce jour, le textile est de plus en plus convoité pour une tactique de communication polyvalente.

En quoi ce support peut-il constituer un atout pour la publicité de la marque, des produits et des services de l’entreprise ? En voici les détails !

Le Marketing textile publicitaire, de quoi il est question ?

Avant d’entrer en détail dans la fonction du textile en matière de publicité, essayons de comprendre en premier lieu de quoi il s’agit.

Dans le cadre d’une stratégie marketing, le textile publicitaire est un support de communication, littéralement, fait en tissu. Il peut s’agir ici de tee-shirts, de serviettes, de bonnets ou autres, qui sont personnalisés aux couleurs et à l’image de l’entreprise.

Les accessoires en question peuvent être distribués lors d’un événement (salon, séminaire, foire, etc.). Ils peuvent également être portés par les collaborateurs eux-mêmes, au bureau, lors des interventions sur site, ou simplement au quotidien.

Quels sont les atouts du textile publicitaire ?

Notez bien que le textile publicitaire est surtout une question de marketing visuel. Sans la personnalisation, les vêtements et accessoires concernés n’auront donc pas de valeur particulière, mais resteront de simples articles vestimentaires.

C’est le marquage par sérigraphie ou par transfert qui y rajoute en effet de la valeur ajoutée, et en fait de véritables vecteurs de communication.

Grâce au textile publicitaire, vous pourrez facilement :

Promouvoir votre image de marque

Gagner en visibilité

Accroître votre notoriété

De leur côté, vos salariés qui deviennent automatiquement des ambassadeurs de votre enseigne :

Se distingueront en apparence

Démontreront leur fierté d’appartenance

Vous feront de la publicité partout où ils vont avec leurs casquettes, sacs et vêtements imprimés à l’image de votre entreprise.

Pourquoi choisir le textile publicitaire ?

Le textile publicitaire constitue un avantage en soi, dans la mesure où il permet d’optimiser l’identité visuelle de votre entreprise.

Outre les bonnets et les casquettes, les autres supports en tissu sont généralement de grande taille et offrent ainsi une surface d’impression beaucoup plus large.

Vous pourrez y mettre tout ce qui vous permettrait de vous faire connaître davantage : le nom et le logo de votre entreprise, un slogan, un petit message pour vos prospects, le détail de vos prestations, des images de vos produits, etc.

Avec les polos et tee-shirts personnalisés, nappes, tote bag et autres, vous profitez d’un accessoire publicitaire visuellement remarquable, et par ailleurs, durable.

Jusqu’à usure du support, sans faire des dépenses en plus, vous pourrez :

Afficher votre identité de marque partout

Attirer de nouveaux clients à tout moment

Susciter l’intérêt des prospects

Vous faire de la publicité en permanence

Par la même occasion, vous faites plaisir aux destinataires de vos cadeaux, qu’il s’agisse de vos clients, de vos employés ou de vos partenaires. Le fait de leur accorder une attention particulière vous permettra d’entretenir vos relations professionnelles, et de les fidéliser plus facilement par la suite.

Quel type de textile publicitaire choisir pour votre entreprise ?

Comme tout autre support publicitaire, le choix de votre textile devra dépendre de la catégorie de personnes que vous souhaitez cibler. Vous disposez à cet effet de trois possibilités, en fonction de vos objectifs, mais également de votre budget.

Les tenues de travail personnalisées

L’habillement professionnel constitue un canal de communication efficace pour mettre davantage en valeur votre identité. Que ce soit dans vos locaux administratifs ou sur le terrain, habillez donc vos collaborateurs avec des tenues personnalisées à votre image.

Le fait de leur fournir ces « uniformes » (polos, tee-shirts, chemises, blousons, etc.) accroîtra remarquablement votre visibilité.

Les accessoires du quotidien

Mis à part les vêtements, il existe de nombreux autres accessoires en textile utilisés au quotidien, que vous pourrez personnaliser. Variez les vôtres autant que possible, de manière à couvrir un maximum de cibles.

Pour les adolescents par exemple, une casquette ou un bob conviendront parfaitement. Pour les femmes actives et les mères de famille, misez sur un tote bag ou un tablier de cuisine.

Pour ce qui est de la gent masculine, ce sera plutôt une écharpe ou une serviette de bain. Cette liste reste évidemment non exhaustive, mais libre à vous de choisir vos supports selon vos attentes par rapport à votre démarche publicitaire.

Les accessoires à thème

Il est possible de cibler un groupe de personnes en particulier dans le choix de votre textile publicitaire. Dans la plupart des cas, il s’agit d’équiper des sportifs, des associations ou des clubs.

À titre d’exemple, vous pourrez fournir des chapeaux de randonnées, des bonnets de bain, des chaussons de danse, etc. aux entités qui en sont concernées.

Vos prospects, clients, employés et partenaires seront flattés de recevoir vos cadeaux. Cependant, gardez en tête qu’ils ne seront pas enthousiastes à l’idée de les porter si vos accessoires ne sont pas de qualité. Privilégiez toujours la simplicité, et évitez surtout de surcharger vos supports publicitaires.