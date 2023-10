Les étapes à suivre pour mettre en place un site web sur WordPress 

Vous envisagez de créer un site Web et avez choisi d’utiliser WordPress comme plateforme de gestion de contenu (CMS) ? Bravo, vous avez fait un excellent choix ! Mais avant de commencer à concevoir votre site Web, il est important de connaître les principales étapes à suivre pour assurer son succès.

Dans cet article, découvrez chacune de ces étapes, et plus particulièrement les aspects techniques tels que le serveur, la sauvegarde, l’expérience utilisateur et bien d’autres.

Choisir un hébergeur adapté à vos besoins

L’hébergement est la première étape cruciale dans la création d’un site Web. Il existe plusieurs options d’hébergement site WordPress, allant des solutions gratuites aux serveurs dédiés de puissance très élevée. Pour choisir le bon hébergeur pour votre projet, il est important de tenir compte des facteurs tels que :

Le budget : combien êtes-vous prêt à dépenser pour l’hébergement de votre site Web ?

La performance : quel niveau de vitesse et de fiabilité recherchez-vous pour votre site ?

Les ressources nécessaires : quelle quantité de bande passante, d’espace disque et de mémoire, souhaitez-vous avoir à disposition ?

Les fonctionnalités supplémentaires : avez-vous besoin de services spécifiques tels que la migration de site, les sauvegardes automatiques ou la gestion des emails ?

Une fois que vous avez évalué vos besoins en hébergement, il ne vous reste plus qu’à choisir le fournisseur qui correspond le mieux à votre projet.

Installer WordPress et configurer les réglages de base

Après avoir sélectionné un hébergeur, il est temps d’installer WordPress. La plupart des hébergeurs proposent une installation en un clic, ce qui rend cette étape rapide et simple. Une fois WordPress installé, vous devrez configurer quelques réglages essentiels comme :

La structure des permaliens (URL) pour faciliter l’indexation par les moteurs de recherche,

La langue du site,

Les paramètres de discussion (commentaires, modération, etc.),

Les informations générales du site (titre, description, adresse email de l’administrateur, fuseau horaire, etc.).

N’oubliez pas de mettre régulièrement à jour votre version de WordPress afin de bénéficier des améliorations en matière de sécurité et de performance.

Sélectionner et personnaliser un thème adapté

Le choix du thème est une étape cruciale dans la création d’un site Web puisqu’il détermine son apparence et son design. WordPress propose des milliers de thèmes gratuits et payants, alors comment faire le bon choix ? Voici quelques éléments à prendre en compte :

La qualité du code : un thème bien conçu améliore la performance du site et le référencement.

L’adaptabilité aux différents appareils : un thème responsive s’adapte automatiquement à la taille de l’écran de chaque utilisateur, offrant ainsi une expérience optimale sur tous les supports (PC, tablettes, smartphones).

Les options de personnalisation : assurez-vous que le thème offre suffisamment d’options pour modifier les couleurs, les typographies, les images, etc., sans trop compliquer la procédure.

Les mises à jour régulières : un thème, mis à jour fréquemment, est généralement plus sécurisé et dispose des dernières fonctionnalités.

Les avis des utilisateurs : consultez les commentaires des autres utilisateurs du thème pour vous faire une idée de sa qualité.

Une fois que vous avez sélectionné un thème, n’hésitez pas à le personnaliser en ajoutant votre propre logo, vos couleurs et vos typographies. Vous pouvez également ajouter des éléments de design avec les widgets et les plugins.

Ajouter des plugins pour étendre les fonctionnalités de votre site

Les plugins sont des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires à WordPress. Il en existe des milliers disponibles, gratuits ou payants. Voici quelques catégories populaires :

Plugin SEO : optimisez votre site pour les moteurs de recherche.

Plugin de sécurité : protégez votre site contre les attaques et les hackers.

Plugin de sauvegarde : effectuez des copies de sécurité régulières de votre site pour éviter tout problème majeur.

Plugin de caching : améliorez la performance de votre site en mettant en cache certaines informations pour un chargement plus rapide.

Plugin e-commerce : ajoutez une boutique en ligne à votre site pour vendre des produits ou services.

Il est important de choisir des plugins de bonne qualité, bien entretenus et compatibles avec votre version de WordPress. N’oubliez pas également de mettre régulièrement à jour vos plugins pour profiter des dernières fonctionnalités et sécurités.

Créer du contenu enrichissant pour vos visiteurs

Organiser les pages et les menus

Maintenant que votre site est configuré et personnalisé, il est temps de créer du contenu pour vos visiteurs. Commencez par organiser vos pages, comme par exemple :

Accueil,

À propos,

Services / Produits,

Portfolio / Réalisations,

Contact,

Blog (si besoin).

Pensez ensuite à structurer vos menus de navigation et à créer des liens internes pour faciliter la découverte de votre contenu par les utilisateurs et les moteurs de recherche.

Rédiger du contenu pertinent et attrayant

Lorsque vous rédigez votre contenu, gardez toujours à l’esprit votre public cible et les mots-clés que vous souhaitez utiliser pour optimiser votre référencement. Privilégiez un contenu de qualité, informatif et engageant, en évitant la sur-optimisation ou le contenu trop promotionnel.

N’oubliez pas d’utiliser des images attrayantes et pertinentes pour appuyer vos propos et rendre votre contenu plus agréable à lire. Prenez également le temps de renseigner les balises « alt » de vos images pour faciliter leur indexation par les moteurs de recherche.

Optimiser et surveiller constamment la performance du site

Pour garantir une expérience utilisateur de qualité et maintenir un bon référencement, il est crucial de surveiller régulièrement la performance de votre site et de détecter les éventuels problèmes. Voici quelques outils qui peuvent vous aider :

Analyse de la vitesse de chargement (par exemple avec Google PageSpeed Insights),

Suivi du nombre de visiteurs et de leurs comportements (avec Google Analytics),

Contrôle des erreurs techniques telles que les liens brisés, les redirections incorrectes, etc.

Surveillance de la position de votre site dans les résultats de recherche pour vos mots-clés principaux.

Maintenant que vous connaissez les principales étapes pour créer un site web performant avec WordPress, il ne vous reste plus qu’à vous lancer et à mettre en œuvre vos connaissances ! Bonne chance dans ce projet passionnant et n’hésitez pas à consulter nos autres ressources pour toujours plus d’informations et de conseils sur la création de site Web.