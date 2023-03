Google Street View : Recherche Visites 360 Google Street View

Google Street View : Les manières d’utiliser cet outil de Google

Google Street View est le service associé à Google Maps et à Google Earth qui permet aux internautes de voir en direct ou en rediffusé les clichés d’une rue ou d’un emplacement quelconque.

Cet outil est l’une des nombreuses applications gratuites de Google qui comporte de nombreux avantages. Elle vous permet essentiellement de faire des visites en 3D depuis le confort de votre habitation ou de votre bureau.

Découvrez ici les subtilités de Google Street View.

Avantages Google Street View

Lancé en 2007, Google Street View est un service proposé par le géant de l’informatique Google. Il permet aux navigateurs de se déplacer dans un espace virtuel en utilisant un PC, un smartphone, une tablette ou un casque de réalité virtuelle. Vous avez ainsi accès à pratiquement tous les endroits qui existent sur terre.

C’est un service qui présente de nombreux avantages aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises.

Si vous êtes un particulier, avec Google Street View, vous pouvez effectuer une visite panoramique à 360 degrés d’un lieu quelconque (ruelle, grande route, habitations, restaurants, hôtel, etc.).

Avant d’effectuer un voyage par exemple, vous pouvez utiliser cette application pour vous imprégner de l’aspect des rues et mieux vous repérer lorsque vous y serez physiquement. Contrairement aux cartes, cet outil est peu encombrant et beaucoup plus précis.

De plus, Google Street View offre un service de visite intérieur. Si vous désirez visiter un hôtel, un musée, un magasin ou un restaurant avant d’y aller, vous pouvez faire recours à cette application. Vous vous sentirez à l’aise d’examiner votre lieu de destination librement, et ce, dans les moindres détails.

Pour les entreprises, les avantages sont encore plus importants. Primo, vous améliorez votre référencement naturel. Google Street View et l’utilisation de fiche Google + sont deux outils qui peuvent renvoyer des liens simultanément sur la page de votre entreprise. Par conséquent, vous gagnez indirectement une forte audience. Avec une audience importante, l’entreprise peut revoir son positionnement à la hausse sur les moteurs de recherche.

Pour une entreprise, il est également possible d’utiliser l’outil Google Street View pour mettre en avant ses biens, produits et services. Vous pourrez ainsi vous faire de la publicité. Il suffit que vous fassiez apparaître sur vos photos panoramiques vos produits phares pour qu’ils intéressent vos prospects.

Inconvénients Google Street View

Malgré les avantages proposés par l’application Google Street View, son utilisation présente quelques inconvénients. Toutefois, ils sont limités. Selon certaines appréhensions, cette application pourrait faciliter les vols puisque tout le monde a accès au plan 3D de votre entreprise, maison ou ruelle. Aussi, elle vous géolocalise. Rassurez-vous ! Vous ne risquez en aucun cas un vol.

Le seul inconvénient que vous aurez à gérer, ce sont les publicités que vous recevrez en masse si les capteurs de votre téléphone indiquent votre position aux utilisateurs. Par ailleurs, il est possible que cette application puisse porter atteinte à la vie privée si certaines précautions ne sont pas prises.

Par conséquent, lorsque vous appelez un expert Google photo pour prendre en photo votre entreprise, vous pouvez lui demander de flouter les plaques de véhicules ainsi que les visages des personnes qui y apparaissent.

Pour les entreprises, les inconvénients sont aussi importants, mais négligeables. En effet, l’application est certes gratuite, mais elle nécessite un coût d’utilisation. Pour faire photographier les locaux de votre hôtel ou de votre entreprise, vous débourserez une centaine d’euros au moins.

De plus, si vous rénovez votre local de vente, ou votre marchandise vous devrez nécessairement reprendre les photos. En effet, pour que votre entreprise soit fiable, elle doit refléter les images transmises sur l’application.

Google Street View est une application de Google avec de nombreux avantages et quelques inconvénients mineurs. Notons que pour y accéder, vous devez avoir nécessairement un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Par la suite, vous pouvez télécharger l’application Google Maps pour les smartphones. C’est sur cette application que fonctionne Google Street View.

Sur les ordinateurs, vous devez juste taper Google Maps dans votre navigateur. L’application s’affiche instantanément. Ainsi, vous n’avez qu’à intégrer dans son interface votre destination et à cliquer sur l’icône en bas à droite de l’écran ou sur la photo pour que votre visite panoramique à 360 degrés commence.

Cette fonctionnalité est disponible sur le service Google Maps depuis 2014. Si des photos Street View de rues, de routes ou de locaux ont été changées, vous avez la possibilité de revoir les anciennes en un seul clic. Pour cela, vous devez au préalable vérifier que votre application est à jour.

Ensuite, recherchez sur votre interface une horloge située en haut et à gauche de l’écran. Vous n’avez qu’à cliquer sur cette horloge pour voir les anciennes photos Street View stockées sur l’application.

Pour remonter le temps avec Google Street View, c’est très simple. Si vous connaissez déjà la petite horloge qui vous permet de voir les anciennes photos de l’application alors vous pouvez remonter facilement le temps.

Cette option propose plusieurs photos d’un lieu à des dattes différées. Vous pourrez ainsi progressivement voir tous les changements opérés. Néanmoins, notons que cette remontée vers le passé ne s’arrête qu’aux années 2007 ; date de la création de l’application.

Pour accéder à des photos satellites de votre maison en temps réel, vous avez plusieurs options :

Utiliser l’application Sentinelle Hub ;

Télécharger les photos de la NASA ;

Utiliser l’application Google Earth.

De ces trois options, l’application Google Earth est la plus facile à utiliser. Vous n’avez qu’à la télécharger sur votre smartphone et entrer les coordonnées de votre maison pour avoir en temps et en heure des photos satellites de votre habitation.

Google Maps Live View est un système de navigation pour piéton en réalité virtuelle ou augmentée. Elle est un peu différente de Street View quand bien même elle utilise ses images. Ainsi, Live View vous oriente vers votre point de destination précis avec de réelles images 3D.

Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez également télécharger l’application Google Maps. Par la suite, insérer un lieu de destination dans la barre de recherche. L’option Live View est disponible en bas, tout au milieu de votre écran.

Pour voir en 360 sur Google Maps, vous devez vous assurer au préalable que la fonctionnalité Street View est activée. C’est uniquement cette fonctionnalité qui vous donne la possibilité d’avoir une vision panoramique à 360 degrés de n’importe quel lieu.