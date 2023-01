Test Avis montres connectées 2023 : Les meilleurs montres à acheter en 2023

Listen to this article Listen to this article

Véritable extension du smartphone, la montre connectée est devenue en quelques années un accessoire incontournable du quotidien.

Elle est notamment réputée pour ses nombreuses utilités. Ces gadgets embarquent en effet des fonctionnalités utiles comme un podomètre, un GPS ou un cardiofréquencemètre.

Il en existe différents types sur le marché. Difficile donc de s’y retrouver. C’est pourquoi ce guide a été conçu pour partager le test Avis montres connectées 2023 ainsi que d’autres informations intéressantes au sujet de ce gadget.

Pour profiter des nombreuses fonctionnalités d’une montre connectée, vous devez la connecter à votre smartphone. D’abord, sachez qu’il existe deux systèmes d’exploitation. On distingue Android et iOS. Selon le système d’exploitation dont vous disposez, téléchargez l’application correspondante.

En effet, vous aurez besoin d’une application adaptée à chaque système pour connecter votre montre à son téléphone. Le système Android fonctionne avec l’application Android Wear tandis que le système iOS marche avec WearOS. Commencez donc par télécharger sur votre smartphone, l’application via Google Play Store (pour Android) ou Apps Store (pour iOS).

Si vous possédez un Android, la première étape pour connecter votre montre intelligente consiste à activer la connexion Bluetooth de votre smartphone. Cliquez également sur le bouton d’alimentation de la montre connectée pour l’allumer. Ensuite, rendez-vous dans votre application Android Wear et appuyez sur configurer. Vous verrez s’afficher une liste des appareils à proximité. Cliquez sur le nom correspondant à votre montre intelligente.

Une fois que vous avez sélectionné votre smartwatch, un code va apparaître sur l’écran de votre smartphone et celui de votre montre. Vérifiez la conformité du code des deux appareils, puis validez pour profiter des fonctionnalités de votre montre connectée. En ce qui concerne l’iOS, la procédure de connexion est identique. Toutefois, l’application utilisée diffère. Vous devez télécharger WearOS pour suivre la procédure de connexion.

AVIS : Avantages d’une montre connectée 2023

Les montres connectées possèdent une multitude de fonctions et regorgent donc de plusieurs avantages. Toutefois, ces avantages varient selon les modèles, car toutes les montres connectées ne disposent pas des mêmes fonctionnalités.

Néanmoins, parmi les principaux avantages d’une smartwatch, on retrouve l’affichage de la date et l’heure. Lorsqu’elle est connectée à un smartphone, la montre intelligente affiche les appels entrants, les notifications telles que les rappels de calendrier, les e-mails et celles des réseaux sociaux. Vous pouvez réaliser vos activités quotidiennes sans avoir votre smartphone à portée de main. Plus ergonomique, une smartwatch vous accompagne partout.

Pour les sportifs, la montre est un véritable gadget qui permet de suivre en temps réel leurs performances. En effet, certains modèles sont dotés d’un podomètre qui permet de compter les pas. Pour aller plus loin, la montre envoie des recommandations lorsque l’utilisateur ne bouge pas assez. Véritable allié pour faire du sport et garder la forme, le gadget aide à atteindre ses objectifs physiques grâce aux diverses activités (running, marche, vélo, etc.).

En outre, le GPS dont sont équipées certaines montres permet de calculer la distance parcourue. D’autres permettent également de suivre son rythme cardiaque grâce à un moniteur de fréquence cardiaque. L’autre avantage connu de ces gadgets est le suivi du sommeil. Selon le modèle, ce bijou technologique enregistre les différents cycles de sommeils durant la nuit grâce à l’accéléromètre.

Avis : Inconvénients d’une montre connectée 2023

Au regard des nombreux avantages d’une montre connectée, il est assez difficile de croire qu’il possède des inconvénients. Toutefois, elle possède quelques points négatifs, même si ceux-ci sont moins nombreux. Le premier inconvénient majeur d’une smartwatch est la durée d’autonomie. En effet, ces gadgets possèdent souvent une autonomie limitée.

Par ailleurs, certains fabricants font mieux en la matière et proposent des montres dotées d’une bonne autonomie. Cependant, fort est de constater que la majorité des montres connectées nécessitent une recharge régulière. En outre, pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de ce gadget, il convient de le porter jour et nuit. Cela peut être inconfortable de porter une montre la nuit.

L’autre inconvénient concerne le design d’une montre connectée. En effet, la conception de ce gadget tient plus du smartphone que d’une montre classique. De plus, les montres connectées ont généralement une allure imposante et peuvent être donc lourdes.

Grandes Marques de montre connectée

Le marché des montres connectées est en constante évolution. Si certaines grandes marques comme Apple et Samsung dominent le marché, d’autres comme Xiaomi et Huawei continuent à proposer des modèles de plus en plus aboutis.

Montre connectée 2023 Apple

Avec son incontournable Apple Watch, la marque Apple rencontre un succès fulgurant sur le marché des montres connectées.

Le géant américain a en effet largement contribué à populariser ces gadgets intelligents en proposant l’un des modèles performants, pratiques et bien finis.

Autrefois, concentrée uniquement sur un simple modèle, la marque a diversifié son offre avec l’Apple Watch SE (2e génération) et l’Apple Watch Series 8.

En outre, la marque se distingue par la qualité excellente de son système d’exploitation WatchOS, dédié aux montres connectées. Ce dernier est ergonomique et fluide. Il est doté d’une ribambelle d’applications. Cela permet de bénéficier des fonctionnalités plus avancées et variées. Malheureusement, l’ensemble des produits de la marque américaine ne disposent pas d’une excellente autonomie.

Montre connectée Samsung 2023

Dans le domaine des montres connectées, le géant coréen propose un catalogue varié et globalement accessible que la marque Apple.

Les montres connectées Samsung se veulent également polyvalentes et sans défaut majeur.

Même si la marque a moins réussi sur la conception du design, sauf pour la Galaxy Watch 4 Classic, ses montres connectées sont bien finies et savent tout faire.

Montre connectée xiaomi 2023

Xiaomi connaît aussi un succès impressionnant dans le domaine des montres connectées.

En effet, ces modèles répondent généralement aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Même si la marque n’atteint pas la même qualité de conception que ses homologues Apple ou Huawei, elle propose des interfaces ergonomiques et des capteurs impeccables.

Il en résulte des modèles ayant un bon rapport qualité-prix comme la Xiaomi Redmi Watch 2 Lite.

Montre connectée huawei 2023

Le fabricant chinois propose des produits d’excellente qualité au design soigné et des capteurs précis. De son savoir-faire, découle la belle Watch GT 3Pro Ceramic et son sublime boîtier blanc.

Dotée d’un large catalogue, la marque propose des modèles haut de gamme accessibles pour satisfaire ses clients.

Toutefois, les applications disponibles sur son système d’exploitation HarmonyOS restent assez réduites. Il est clair qu’avec WearOS et le catalogue d’applications de Google, les modèles de la marque peuvent aisément se hisser au même rang que ceux d’Apple.