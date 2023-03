Publicité sur LeBonCoin : alternative française aux publicités Display de Google

Publicité LeBonCoin : la version française des publicités Display de Google

LeBonCoin Publicité s’illustre comme une alternative particulièrement intéressante aux publicités Display de Google. Il se distingue depuis 2011 dans la promotion de nombreuses enseignes, dans des domaines d’activités variés.

Cette régie publicitaire, fort de ses performances incroyables, a tissé un lien de confiance avec de nombreux utilisateurs avec le temps. Voici l’essentiel à savoir sur cette plateforme qui tutoie le réseau display de Google.

Qu’est-ce que LeBonCoin Publicité ?

LeBonCoin Publicité est la régie publicitaire de la plateforme leboncoin.fr.

Il se présente comme un partenaire de choix pour trouver une audience, comprendre ses besoins et communiquer efficacement avec elle.

Au même titre que le système qu’on retrouve sur Amazon ou sur Google, les professionnels ont donc la possibilité d’acheter de l’espace publicitaire sur le site.

Cette régie a été créée en 2011 avec 12 collaborateurs. Après 10 ans, elle compte plus de 150 employés et bénéficie d’un trafic de plus 79 millions de visiteurs par mois.

Avantages Publicité LeBonCoin

Le tout premier avantage de la publicité sur LeBonCoin reste la qualité impeccable du ciblage. En effet le site se charge de récolter un nombre important de data qui lui permet de peaufiner le ciblage avec plus de précision. On y retrouve donc plus de 50 millions de profils d’audience qui peuvent être catégorisés suivant 1300 segments tels que la démographie, la localisation ou les comportements.

D’un autre côté, les chiffres parlent en faveur de cette plateforme. En comparaison avec les publicités display dont les effets bénéfiques ne durent qu’environ 15 secondes, LeBonCoin offre aux annonceurs une visibilité de 24 secondes.

Aussi, LeBonCoin permet aux entreprises de développer une relation solide avec des dizaines de millions d’internautes. En effet, un véritable lien de confiance est né entre le site d’annonces et le public. Il figure donc parmi les quatre premiers acteurs en matière de ventes automobiles et immobilier, mais aussi pour des besoins tels que la location de maison, les vacances, les services multimédias, etc.

Enfin, la plateforme se distingue comme un acteur responsable du commerce. Grâce à son système de revente de vieux meubles ou autres accessoires, la quantité de déchets produits a quelque peu diminué. De plus, toutes les données sont stockées et exploitées sur le territoire français ou des pays réputés pour leur capacité à sécuriser les data.

Inconvénients Publicité LeBonCoin

L’un des principaux inconvénients de cette plateforme est qu’elle ne vous permet pas d’être directement en contact avec le vendeur. Vous devez envoyer l’argent à un inconnu, ce qui n’est pas très rassurant.

L’autre inconvénient est sa gratuité. En effet, cet aspect attire beaucoup de personnes, y compris les arnaqueurs. Il peut donc arriver que vous tombiez sur une fausse annonce ou sur des escrocs qui peuvent user de subterfuges pour vous arnaquer.

De plus il est bien possible qu’un acheteur intéressé au départ finisse par ne pas répondre à vos emails. Mais avec un peu de persévérance et de recherche, vous finirez certainement par dénicher la bonne personne.

Différences entre Publicité LeBonCoin et la publicité Display de Google

Comme différence phare, la publicité Display de Google s’étend à une échelle plus large que celle de la plateforme française LeBonCoin. Mais les différences entre ces deux acteurs de la pub ne s’arrêtent pas là.

L’autre inconvénient est la durée des contenus publicitaires. Elle est de 15 secondes pour Display et de 24 secondes pour LeBonCoin. Ce paramètre présente donc le recours LBC comme une solution particulièrement avantageuse pour les entreprises et les particuliers.

Aussi, LeBonCoin propose des solutions dans plusieurs secteurs sans devenir encombrant pour l’internaute lors de sa navigation. Cela résulte du fait qu’il peut justifier d’un système de ciblage efficace qui lui permet de proposer des services spécifiques à un public bien défini.

À l’opposé, les contenus de display sont affichés tous azimuts, ce qui facilite la vulgarisation de votre marque auprès des internautes. Seulement, ils peuvent devenir gênants pour des personnes qui ne se sentent aucunement concernées par les services proposés.

Avantages publicité Display Google

L’un des avantages clés des annonces display est l’attractivité de son format. Ils vous permettent de personnaliser vos contenus en utilisant plusieurs graphiques personnalisables pour attirer plus facilement l’attention de l’internaute.

La publicité Display de Google permet à l’annonceur de cibler les prospects qui sont les plus intéressés par ses produits ou services. Elle lui permet également d’émettre des annonces auprès des internautes qui ont déjà été sur le site internet de l’annonceur.

Le réseau display vous offre également la possibilité d’accroître la visibilité et la notoriété de votre marque. Les multiples annonces display permettront de faire connaître votre entreprise et d’imprimer l’essentiel à savoir dans la mémoire des internautes.

Enfin, le réseau display est aussi capable de fournir des informations relatives aux performances des campagnes, à la pertinence des audiences ciblées, etc., au même titre que Google Ads.

Inconvénients publicité Display Google

Malgré ces nombreux avantages, la publicité display de Google présente quelques inconvénients. L’un d’entre eux se décline sous le nom de « ad blockers ».

Les ad blockers sont des bloqueurs de publicité utilisés par un nombre croissant d’internautes pour empêcher l’affichage des ads. Ainsi donc, de plus en plus d’internautes se protègent des différents éléments de publicité en ligne.

Pour ceux qui n’utilisent pas de bloqueurs, ils sont tout simplement indifférents à la publicité. En effet, les bannières sont tellement nombreuses de nos jours que les internautes finissent par les ignorer. Pire, les sites qui les affichent de manière trop récurrente finissent par tomber en disgrâce auprès du public.

Les types d’annonces et de ciblages disponibles sur LeBonCoin Publicité

Au même titre que n’importe quelle régie publicitaire digitale, LeBonCoin propose différents types d’annonces.

LeBonCoin Pub : formats classiques

Les formats classiques sont les types d’annonces que l’on retrouve sur la plupart des régies publicitaires en ligne. Il s’agit des bannières, des skyscrapers, du pavé, du grand angle, du grand angle carrousel et du masthead.

LeBonCoin Pub : formats médias et vidéos

Les formats médias et vidéos sont des annonces plus spécifiques. Cette catégorie concerne le pushdown, l’Inread vidéo et Side Stream et les vidéos d’extensions d’audience. Ils visent à créer une interaction avec l’internaute à travers des contenus vidéos de courte durée.

LeBonCoin Pub : habillages

L’habillage se réfère à la présentation du fond du site, de la page d’accueil et de toute autre interface de la plateforme. On retrouve les habillages desktop, les habillages pour tablettes et les habillages pour mobiles.

LeBonCoin Pub : formats intégrés

Il s’agit ici d’espaces publicitaires qui sont intégrés naturellement et subtilement dans le parcours de l’internaute sur le site. On peut citer : Native Ad, Native Ad Extension, vignette, bouton lien texte et lien moteur.

LeBonCoin Pub : formats dédiés à l’application

Les formats d’annonces sur l’application sont spécialement dédiés à celle-ci. Bannière, Native Ad, Bouton Lien Texte, Vidéo et Carrousel, ce sont là les formats choisis de manière spécifique pour publier des annonces sur l’application