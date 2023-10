Python est le langage par excellence aujourd’hui pour développer. Vous avez donc pris une bonne décision en choisissant d’apprendre à développer sur Python. Plus célèbre et très polyvalent, ce langage de programmation permet de créer des applications web, des applications GUI de bureau, des logiciels, des sites, et est très prisé par les data scientists.

Développer sur Python est également une compétence très recherchée dans de nombreux métiers. C’est plutôt une bonne nouvelle, car ce langage de programmation est facile à assimiler. Mais, comment apprendre à développer sur Python ? Répondre à ce questionnement a fait l’objet de la rédaction des lignes qui suivent. Prenez-en connaissance maintenant !

Trouvez la bonne formation

Il faut dire que même si vous ne connaissez rien de l’univers du code, vous pouvez bien réussir à développer sur Python. Pour cela, il faut se former. Autrement dit, vous devez trouver la bonne formation. Avant de commencer vos recherches, demandez-vous l’usage que vous désirez faire du présent langage. Aimeriez-vous coder et traiter la data plus tard ?

Dans ce cas, vous devez suivre une formation Python pour la data science. Sur https://www.expertpython.fr/, vous trouverez certainement ce qu’il vous faut. En effet, ceux qui désirent faire carrière dans les data science ou le machine learning devront maîtriser parfaitement les bibliothèques qui abordent spécifiquement la data mining, la manipulation des données et la data visualisation.

Intéressez-vous plutôt au développement web ? Dans ce cas, il est important de vous orienter vers des formations qui permettent de maîtriser parfaitement Django. Avec ce framework de Python, les développeurs réussissent à créer des sites web sophistiqués que les hackers auront véritablement du mal à pirater.

Pour ceux qui veulent juste découvrir l’univers des codes, ceux qui désirent commencer à programmer à l’aide de python, vous devez choisir une formation spécifique. Elle doit vous permettre de maîtriser l’algorithme, l’algèbre rationnelle, la POO (Programmation Orientée Objet), etc.

Installez et configurez Python sur votre ordinateur

Pour bien développer sur Python, vous devez faire de la programmation au jour le jour. Et pour cela, il vous faut procéder à l’installation et la configuration de Python sur votre PC. L’idéal est d’avoir la version la plus récente sur votre machine. C’est celle-là qui est plus utilisée lors des formations. Logiquement, c’est une version améliorée et peaufinée. L’idéal serait donc d’installer sa version 3.

À cet effet, vous pouvez vous rendre sur la page de téléchargement de Python.org. Une fois le téléchargement effectué, vous n’aurez qu’à suivre les instructions de votre ordinateur pour l’installer. Avec Python sur votre ordinateur, vous pourrez accéder à son interpréteur. Il permet d’exécuter du code. En outre, il rend possible le lancement des scripts en entier.

Aussi, permet-il de procéder à l’installation des packages avec pip. Cette dernière version permet d’apprendre la langue aisément. Vous vous familiariserez plus vite avec sa syntaxe principale. Pour ce qui est de son utilisation proprement dite, vous n’avez pas de crainte à avoir. Vous apprendrez tout lors des formations.

Inscrivez-vous à un cours en ligne

Maintenant que vous avez une idée de la formation qu’il vous faut, vous devez songer à vous inscrire à un cours en ligne. Ce choix ne doit pas se faire dans la précipitation. Prenez tout votre temps pour rechercher les établissements ou les experts qui donnent des formations qualitatives. Les cours à choisir doivent couvrir tout ce que vous êtes censé savoir de façon claire et bien précise.

À la fin du cours, votre objectif doit être atteint. Celui d’avoir ne serait-ce que la base nécessaire pour développer sur Python. Le cours doit être plus pratique que théorique. Le formateur doit vous confier des projets à réaliser. Puisqu’il s’agit des cours à distance, vous devez y mettre du vôtre pour réussir. Il vous faut être rigoureux et discipliné.

Apprenez comme si votre vie en dépendait. En effet, pour ce qui est des cours en ligne, chaque apprenant apprend suivant son rythme. C’est un avantage qui peut vite se transformer en désavantage pour vous si vous vous laissez à la nonchalance. Faites votre programme, suivez-le à lettre et vous vous en sortirez aisément. Vous pouvez aussi utiliser d’autres ressources.

Les tutoriels sur YouTube

Au cours de la formation, Si vous ne parvenez pas à assimiler correctement certaines notions, suivez juste les tutoriels YouTube qui en parlent. Il y en a énormément sur cette plateforme. Différentes vidéos sur le sujet qui vous intrigue s’y retrouvent et attendent que vous les visualisez. Faites-vous donc plaisir. Aujourd’hui, il est plus facile d’apprendre une notion, car pratiquement tout se retrouve sur internet.

Les forums de programmation en ligne

Vous pouvez intégrer des forums de codage en ligne pour apprendre à développer sur Python. Êtes-vous bloqué sur un concept ou un bloc de code ? Posez votre préoccupation dans les forums et vous aurez les bonnes réponses de ceux qui sont plus aguerris que vous.

Rejoindre la communauté de Python

Plus de 10 millions de développeurs composent la communauté de Python. Si vous souhaitez apprendre et vous perfectionnez au développement avec ce langage de programmation, vous devez inéluctablement la rejoindre. Vous y découvrirez des informations pertinentes et des conseils pour vous améliorer au quotidien. En effet, il s’agit d’un creuset où des connaissances sont partagées avec les membres et entre les membres.

Pour plus de précisions, il existe des sous-communautés au sein de la communauté mère. Ces dernières abordent des thèmes ou des technologies bien précises. Vous pouvez donc les rejoindre en tenant compte des compétences que vous souhaitez avoir. En outre, en les rejoignant, vous accéderez à d’importantes ressources afin de développer aisément avec ce langage de programmation.

Des exemples de sous communautés à rejoindre

La communauté PySlackers que vous pourriez rejoindre intègre de nombreuses ressources. Vous serez aux côtés des passionnés, qu’ils soient débutants ou experts. Ça tombe bien puisque vous êtes aussi un passionné. N’est-ce pas ?

Si vous envisagez de vous perfectionner en développement de logiciel, n’hésitez pas à rejoindre le PythonisctaCafe. Les férus de la programmation des logiciels qui s’y retrouvent apprennent ensemble pour réussir ensemble. Vous ne serez pas déçus.

Connaissez-vous l’AFPY ? C’est une association francophone qui organise la PyConFr chaque année. En outre, elle crée des outils d’apprentissage du Python. De même, elle organise de nombreux évènements auxquels vous pouvez participer pour être plus aguerri. Notez également qu’elle traduit les documents disponibles afin que vous accédiez facilement à la connaissance.

Voilà quelques dispositions que vous devriez prendre pour apprendre à développer sur Python.