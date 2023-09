Surchauffe ou gonflé | iPhone 15 Pro en feu : pourquoi votre smartphone pourrait exploser

Surchauffe de l’iPhone 15 Pro : Ming-Chi Kuo dévoile la vérité

Problèmes de surchauffe et smartphones gonflés : les problèmes du nouvel iPhone 15 Pro

Frustrations et inquiétudes sont au rendez-vous pour certains utilisateurs du dernier iPhone 15 Pro. Un problème majeur a été constaté concernant des cas de surchauffes et de gonflements inexpliqués entre les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Un utilisateur partage son expérience troublante

Sur Reddit, l’utilisateur Leather_Cheerio_402 a récemment publié un témoignage alarmant sur la condition de son iPhone 15 Pro fraîchement acheté. Essayant d’installer une coque de protection, le nouveau propriétaire réalise que son smartphone ne rentre pas dans celle-ci. Lors d’un examen plus approfondi, il découvre que son iPhone 15 Proa tout simplement gonflé.

Les premiers rapports concernent majoritairement l’iPhone 15 Pro, mais aussi quelques modèles d’iPhone 15 Pro Max.

Ming-Chi Kuo, analyste célèbre, pense que cela est dû à une mauvaise dissipation thermique de la part de l’iPhone 15 Pro.

Les causes exactes de ces surchauffes sont encore inconnues, et Apple travaille probablement déjà sur une solution logicielle.

Le problème en question : la dissipation thermique

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la véritable cause de ces surchauffes repose sur un système de dissipation thermique inadéquat pour l’iPhone 15 Pro. Les modèles, équipés de la puce A17 Pro et du modem 5G Qualcomm X70, peuvent subir une augmentation significative de température jusqu’à50 ou 60 degrés Celsius. Il est facile d’imaginer les dangers potentiels et l’inconfort ressenti par les utilisateurs avec un tel niveau de chaleur.

Alors que l’on pourrait penser que la surchauffe est due à la puissance de la nouvelle puce A17 Pro, Kuo indique que le problème provient plutôt du choix d’utilisation d’aluminium solide comme matériau pour assurer la dissipation de chaleur. En effet, des smartphones concurrents tels que le Galaxy S23, qui sont également équipés de modems 5G similaires et de puces performantes, optent plutôt pour l’utilisation de cuivre et de solutions avancées commeles chambres à vapeur.

D’autres smartphones confrontés à des problèmes similaires

Il est important de noter que malgré leur réputation en termes de qualité et de performances impressionnants, d’autres smartphones haut de gamme font face à des problèmes similaires de surchauffe et de gonflements inexplicables. Toutefois, cela ne peut pas justifier les difficultés rencontrées par certains utilisateurs de l’iPhone 15 Pro, qui ont dépensé une somme importante pour acquérir cet appareil dernier cri.

Quelles solutions pour résoudre ce problème ?

À l’heure actuelle, il est difficile de déterminer la cause exacte de ces problèmes et quelle solution serait la plus appropriée. Apple a sans doute déjà commencé à travailler sur unesolution logicielle adéquate pour résoudre le problème, mais il est difficile de savoir si cela réduira suffisamment les risques de surchauffe et de gonflements.

En attendant, les utilisateurs qui rencontrent ce problème doivent absolument se tourner vers leur garantie afin d’éviter tout potentiel danger.

Il est également conseillé de surveiller régulièrement l’état de votre smartphone et de signaler toute anomalie constatée à Apple.

Conclusion : un défi pour Apple ?

Résoudre ces problèmes de surchauffe et de smartphones gonflés est certainement crucial pour Apple afin de maintenir sa réputation en matière de qualité et d’innovation. Les utilisateurs du nouvel iPhone 15 Pro peuvent seulement espérer que des solutions efficaces seront mises en place rapidement et permettront ainsi une utilisation sûre et confortable de leur appareil.

En attendant, il semble important pour les futurs acquéreurs de surveiller attentivement la situation et d’être conscients des potentiels problèmes encourus par ces nouveaux modèles d’iPhone. La vigilance reste de mise pour s’assurer de faire le bon choix en termes de technologie mobile.