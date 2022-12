Le positionnement saisonnier : le SEO just in time

Le Référencement SEO en fonction de la saisonnalité

Presque toutes les entreprises ont un moment de l’année où elles connaissent un pic d’activité. C’est ce que l’on appelle la “haute saison” pour certains, il s’agit de la période de Noël, pour d’autres, de l’été ou de la rentrée des classes.

Quoi qu’il en soit, les entreprises doivent profiter de ces moments forts et créer un contenu marketing spécifiquement adapté à cette période de l’année.

Le référencement SEO saisonnier, qu’est-ce que c’est ?

Le référencement naturel saisonnier est un type de marketing qui prend en compte le fait que les différentes périodes de l’année ont tendance à être plus chargées pour certains types d’entreprises.

Par exemple, si vous êtes propriétaire d’un restaurant, vous pouvez constater que votre période de l’année la plus chargée est l’été, lorsque les gens sont en vacances et ont plus de temps libre.

Si vous êtes propriétaire d’un magasin de vêtements, vous constaterez peut-être que la période de l’année la plus chargée est juste avant Noël, lorsque les gens sont à la recherche de cadeaux.

Le SEO saisonnier comprend la saisonnalité :

Vacances scolaires,

Période d’hiver,

Période d’été.

Mais aussi les événements : le Nouvel An, Noël, Pâques, la Saint-Valentin, la fête des mères et la fête des pères.

Pourquoi le référencement saisonnier est-il si important pour une entreprise présente sur le web ?

Vous pouvez acquérir du trafic qualifié :

Le référencement saisonnier vous permet de tirer parti de l’augmentation du trafic de recherche à certaines périodes de l’année. Son utilisation peut contribuer à accroître la visibilité de votre site Web et à attirer davantage de clients.

Vous pouvez améliorer votre taux de conversion (et chiffre d’affaires) : en effet, les mots-clés ont une intention d’achat immédiat.

Des outils permettent de trouver pour connaître la saisonnalité de vos mots-clés :

Google Trends : c’est un outil en ligne qui vous permet de suivre la popularité de termes/expressions spécifiques au fil du temps.

Google Search Console : il s’agit d’un outil qui vous montre le volume de recherche moyen pour chaque mot clé, et comment il évolue au cours de l’année.

Google Keyword Planner : cet outil vous aidera à trouver de nouvelles idées de mots clés et vous indiquera le volume de recherche moyen pour chacun d’entre eux.

Il y a plusieurs choses que les entreprises peuvent faire pour tirer profit du référencement saisonnier. Tout d’abord,

Il faut trouver le meilleur timing : Les mots-clés doivent être inclus dans le contenu marketing bien avant que l’événement saisonnier ne se produise. Ainsi, lorsque les internautes commenceront à rechercher des termes liés à votre produit ou service et à la saison des fêtes en question, votre site sera déjà bien placé dans les résultats du moteur de recherche Google.

Miser sur les offres promotionnelles : Les offres et les remises sont généralement associées au marketing des fêtes. Veillez à les inclure dans votre contenu marketing afin de stimuler davantage vos performances de référencement.

Optimisez le contenu existant : Si vous avez déjà du contenu marketing lié à des événements ou des produits saisonniers, prenez le temps de l’optimiser pour obtenir de meilleurs résultats dans les moteurs de recherche. Cela peut inclure des mises à jour du texte, des images et des URL.

Ajoutez des visuels saisonniers : Les images peuvent également contribuer à améliorer le référencement naturel, à condition d’inclure des mots clés pertinents dans le titre et les balises alt de l’image. Incluez des images dans le contenu marketing pour le rendre plus visible pendant l’événement saisonnier.

Segmentez votre stratégie : Si vous commercialisez un produit saisonnier, créez un contenu marketing différent pour chaque mois de la saison. Ainsi, votre message atteindra les personnes qui le recherchent à différents moments de la saison.

Backlinks : la création de backlinks vers les pages de contenu saisonnier sur votre site Web est un excellent moyen de renforcer le référencement. Visez des backlinks de haute qualité provenant de sources fiables telles que des blogs et des sites d’information, limiter cependant les ancres exactes.

Suivez vos résultats. Il est important de suivre les résultats de vos efforts de marketing afin de voir s’ils ont été efficaces et de faire les ajustements nécessaires pour l’année prochaine. Utilisez des outils d’analyse pour mesurer le trafic sur votre site Web, les taux de conversion et d’autres paramètres importants.

Autres articles :

Pour amplifier le nombre de ventes

Réalisez des campagnes sur les réseaux sociaux

Une autre façon de tirer parti du référencement naturel saisonnier est de mener des campagnes sur les réseaux sociaux. Cela implique la création d’un contenu marketing spécial pour les médias sociaux, ainsi que l’utilisation de publicités ciblées pour atteindre un public plus large.

Assurez-vous que vos profils de médias sociaux sont à jour

Vos profils de médias sociaux doivent être régulièrement mis à jour avec du contenu marketing pour chaque saison. Ainsi, les personnes qui visitent votre page seront au courant des dernières offres et promotions.

Créez des pages de renvoi saisonnières : Les pages de destination sont un excellent moyen de capturer des prospects et de promouvoir des événements, produits ou services saisonniers. Veillez à ce que vos pages de renvoi contiennent des mots clés pertinents dans leur contenu.

Créez des contenus marketing spéciaux pour les médias sociaux

Pour attirer le trafic vers votre site Web, créez des contenus marketing spéciaux pour les réseaux sociaux. Il peut s’agir de vidéos, de graphiques et d’images qui transmettent le message de votre campagne de marketing.

Utilisez des publicités ciblées pour atteindre les personnes susceptibles d’être intéressées par votre produit ou service

Les annonces ciblées sont un excellent moyen d’atteindre les personnes susceptibles d’être intéressées par votre produit ou service. Veillez à utiliser des mots-clés et des expressions.

saisonnières dans le texte de l’annonce afin que les gens puissent la trouver facilement. Les plateformes qui fonctionnent très bien pour la vente de produits sont : TikTok et Amazon.

Les hashtags sont également un excellent moyen de toucher davantage de personnes et de rendre votre contenu marketing plus visible. Utilisez des hashtags saisonniers, ainsi que des mots-clés pertinents dans vos publications et vos légendes.

Embaucher un prestataire SEO

Engager une agence comme LesMarketing ou un consultant en marketing pour vous aider dans vos efforts de marketing saisonnier et d’optimisation oteurs de recherche (SEO). Ils peuvent vous aider à créer un contenu à la fois opportun et pertinent, ainsi qu’à optimiser votre site Web pour obtenir les meilleures performances possibles en matière de classement dans les moteurs de recherche organiques.