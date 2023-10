Quelles sont les 7 étapes pour bien réussir son audit SEO ?

L’optimisation des moteurs de recherche est un élément important pour une stratégie de marketing en ligne réussie. En effet, un audit SEO approfondi permet d’évaluer et d’améliorer les performances d’un site web sur les moteurs de recherche.

Dans cet article, nous examinerons les 7 étapes clés pour bien réussir votre audit SEO.

Qu’est-ce qu’un audit SEO ?

Encore appelé audit de référencement, un audit SEO est un processus d’analyse approfondie d’un site internet. Il vise essentiellement à évaluer la performance du site en matière de visibilité dans les moteurs de recherche.

En d’autres termes, il aide à identifier les forces, les faiblesses et les solutions d’amélioration d’un site. L’idée est d’optimiser le classement du site web dans les résultats de recherche. Vous pouvez demander un audit SEO Keyweo de votre site internet pour en savoir davantage sur ses performances actuelles.

Quelle est l’importance d’un audit SEO

Pour toute entreprise qui veut être visible sur la toile, il est indispensable d’avoir un bon référencement. En effet, si des problèmes empêchent votre site web d’être correctement indexé par les moteurs de recherche, il est évident que vous ne pourrez pas rivaliser avec vos concurrents.

Quelles sont les étapes de l’audit ON-site

Il existe aujourd’hui deux manières d’analyser les performances d’un site web. D’une part, nous avons l’audit ON-site qui permet de déterminer à chaque étape si le site respecte les normes de qualité du moteur de recherche ou pas.

L’audit technique SEO

Pour l’audit SEO de votre site, les experts procèderont dans un premier temps à un audit technique. Il s’agira pour eux de vérifier le respect des bonnes pratiques en matière d’URL, de code HTML, de liens internes, etc.

À cette étape, ils vérifient aussi le certificat SSL (HTTPS). C’est cet élément qui assure la sécurité de la connexion des utilisateurs de votre site web. Comme vous pouvez le voir ici, Google privilégie une expérience utilisateur optimale.

Quoi qu’on en dise, bien construire les URL d’un site web est essentiel pour optimiser son SEO. Pour ce faire, il est recommandé de donner des noms explicites aux URL. Ces noms doivent permettre de connaitre clairement les thématiques abordées sur chaque page.

En ce qui concerne la structure du contenu du site web, il est important d’utiliser des balises Hn pour faciliter le référencement naturel. À noter que chaque page doit avoir une méta-description qui décrit le sujet abordé.

En matière de référencement naturel, la structure du site web joue un rôle crucial. En effet, un site bien structuré est plus facile à lire et à indexer par le robot de Google. En général, les experts recommandent de privilégier la règle des trois clics. Autrement dit, les visiteurs doivent pouvoir accéder à n’importe quelle page de votre site internet en trois clics. Au-delà de ce nombre, le résultat laisse à désirer.

Lors de l’audit technique SEO, tous ces paramètres sont vérifiés pour garantir la visibilité de votre site web.

L’audit des performances

À cette étape, il s’agit d’analyser la structure du site internet afin d’éliminer les codes inutiles qui le rendraient moins rapide.

Pour ce faire, les experts vérifient la vitesse de chargement des pages de votre site. Il s’agit en effet d’un critère essentiel pour jouir d’un bon référencement sur Google. De manière générale, les utilisateurs aiment les pages qui s’ouvrent en moins de 200 ms.

L’autre chose à vérifier lors de l’audit des performances est l’adaptabilité de votre site web avec différents supports.

Toujours au moment de l’audit des performances, les experts recherchent si le site web possède des pages orphelines ou isolées. Ces dernières n’apportent généralement rien à la visibilité du site, même si elles contiennent des informations pertinentes.

L’audit sémantique

Cette étape consiste à vérifier si le site possède les bons mots-clés et s’ils sont bien exploités. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les moteurs de recherche n’analysent pas uniquement les mots-clés pour classer un site web. Ils considèrent aussi le champ sémantique employé dans les contenus. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est important de vérifier ces éléments lors de l’audit SEO.

Pour qu’un site web soit bien référencé, il doit proposer un contenu pertinent qui offre une plus-value aux visiteurs. Afin d’y parvenir, les experts vérifient aussi votre stratégie de contenu au moment de l’audit SEO pour vous aider à améliorer la qualité de vos textes.

Quelles sont les étapes de l’audit OFF-site

Encore appelé « audit de référencement hors site », l’audit OFF-site SEO est une composante cruciale de toute stratégie de référencement. Il se concentre sur l’analyse des facteurs externes qui ont une influence sur les performances et la visibilité d’un site web.

L’audit des liens entrants

C’est l’étape principale d’un audit OFF-site. Elle consiste essentiellement à examiner les liens entrants vers le site. Il s’agit de vérifier la qualité, la quantité et la diversité des backlinks. En effet, les liens provenant de sites d’autorité ont un impact positif sur le classement de votre site dans les moteurs de recherche. Par contre, les liens toxiques ou de mauvaise qualité peuvent entraîner des pénalités.

L’analyse de la concurrence

Pour bien réussir votre audit SEO, vous devez connaitre vos concurrents directs et d’analyser leurs stratégies en ligne. C’est une manière efficace de collecter des informations précieuses afin de mettre en place une stratégie infaillible pour vous rendre visible sur la toile.

L’analyse de la présence sur les réseaux sociaux

Les médias sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le référencement. Il est donc crucial de vérifier la présence sur les plateformes sociales pertinentes et d’évaluer la qualité du contenu partagé et son engagement avec le public.

L’analyse des mots-clés hors site

En plus de l’analyse des mots-clés sur le site, les experts étudient aussi les mots-clés des liens entrants et des contenus diffusés sur les réseaux sociaux. Cette approche permet d’identifier les opportunités d’amélioration de la visibilité de votre site web.

Les outils pour réaliser son audit SEO

Il existe aujourd’hui de nombreux outils pour réaliser un audit SEO efficace. Des plus utilisés pour leurs performances, nous pouvons citer : Google Analytics, Google Search Console, Google Trends, Google PageSpeed Insights, Google Mobile-Friendly Test, SEMrush, Screaming Frog, Yoast SEO, Copyscape, WooRank, Moz, etc.

En utilisant judicieusement ces outils, vous pourrez facilement améliorer votre processus d’audit SEO. En plus de vous révéler les faiblesses de votre site web, ils vous permettront de mettre en place des actions efficaces pour améliorer votre référencement.