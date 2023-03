Comment caster myCANAL sur ma TV

myCANAL est un service en ligne qui permet de suivre en direct ou en replay les divers programmes des chaînes des bouquets Canal+. Il permet aussi d’accéder gratuitement à ceux proposés par les chaînes de la télévision numérique terrestre (TNT).

Certains utilisateurs préfèrent toutefois regarder ces programmes en castant myCANAL sur leurs téléviseurs. Comment ça marche ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle méthode ? Zoom sur les réponses à ces interrogations.

Que veut dire caster ?

L’écran d’un smartphone, ou même d’une tablette semble quelques fois trop petit pour regarder des émissions, suivre des vidéos ou des séries et films. Alors, il est tout à fait possible de les projeter sur une télévision. C’est d’ailleurs ce que voudrait dire « caster ».

Ce verbe a par ailleurs plusieurs sens. Néanmoins, dans le secteur du multimédia, caster c’est diffuser, projeter ou partager des contenus d’un appareil à l’autre. Évidemment, ces contenus peuvent être des audios, des vidéos, des images en diaporama, des onglets d’un navigateur ou même des documents.

Pour que cela soit possible, il est recommandé d’utiliser Chromecast, une innovation de la grande société de Mountain View, Google. L’outil n’est rien d’autre qu’une passerelle de fichiers multimédia. En castant vos fichiers depuis votre écran mobile ou de bureau, vous les projetez donc via cette passerelle sur votre téléviseur.

Accessoires pour caster myCANAL sur ma TV

Pour caster des fichiers multimédias et myCANAL, vous aurez besoin de quelques accessoires.

Les équipements nécessaires pour caster sur la télé

Il faudra avant tout disposer du lecteur Chromecast de Google. Vous devez également avoir une connexion wifi et bien sûr un appareil compatible avec la passerelle. Il peut s’agir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette, quel que soit le système d’exploitation (iOS, Windows et Android). Les produits Apple disposent toutefois de leur système de connexion sans fil appelé AirPlay.

Plus précisément, pour caster myCANAL sur votre téléviseur, vous devez disposer d’un appareil avec un port HDMI qui sera relié à votre connexion wifi. Une smart TV pourrait très bien faire l’affaire. Outre cela, vous devez télécharger l’application myCANAL et avoir un abonnement en cours.

Les téléviseurs smart TV sont compatibles avec le système Android TV de Google. Celui-ci est doté d’une fonctionnalité Chromecast. Vous pouvez donc diffuser les programmes de vos bouquets myCANAL sur ces types de téléviseurs. Comme évoqué précédemment, les appareils du système d’exploitation iOS disposent de leur propre passerelle qui est AirPlay.

Vous pouvez directement projeter myCANAL via votre mobile iPhone, iPad ou votre ordinateur Mac. Cependant, dans ce cas, il vous faudra un téléviseur que vous pouvez connecter à Apple TV ou une smart TV compatible avec AirPlay. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un décodeur Freebox que vous devez déclarer auprès de Canal+ avant d’accéder aux offres de myCANAL.

Notez que ce décodeur n’est pas compatible avec Android. Enfin, vous pouvez vous servir d’une console Xbox 360 pour accéder à myCANAL.

Installez l’application myCANAL sur votre appareil mobile ou ordinateur. Ensuite, vous devez confirmer les identifiants de votre compte pour accéder aux offres sur l’appareil. Une fois connecté, vous recevrez un message de confirmation. Les téléviseurs smart TV permettent de connecter directement les applications telles que myCANAL. Vous pouvez alors y suivre vos programmes télévisés.

Avantages caster myCANAL sur ma TV

Caster myCANAL sur votre téléviseur, vous permet de bénéficier de toutes les chaînes proposées par Canal+ et même de celles disponibles sur TNT. Vous pouvez désormais regarder vos programmes préférés sur un plus grand écran.

De plus, vous n’avez plus besoin de vous procurer le décodeur de Canal+. Vous associerez simplement votre abonnement myCANAL. C’est une solution très pratique pour tous les utilisateurs qui préfèrent se passer d’un décodeur.

Inconvénients caster myCANAL sur ma TV

Caster myCANAL sur votre téléviseur revient à projeter de votre écran mobile souvent plus petit. Dans ce cas, la qualité de l’image pourrait être dégradée sur les grands écrans (comme celui du téléviseur). Aussi, lors du chargement des contenus, la connexion pourrait être faible. Ces contenus apparaîtront donc en faible résolution. Les images seront peu nettes, ce qui n’est pas toujours confortable. Il est donc recommandé de se procurer des équipements de hautes définitions qui offrent non seulement une bonne qualité d’image, mais également de son.

Voici les processus à suivre pour caster myCANAL sur votre TV avec le dispositif Chromecast :

Connectez le lecteur Chromecast au port High-definition multimedia interface (HDMI) de votre téléviseur. Vous pouvez brancher le câble sur une prise secteur ou sur une entrée de type USB. Connectez la TV à votre réseau wifi. Ensuite, vous devez installer sur votre appareil (smartphone, tablette ou PC) l’application Google Home. Lancez l’application myCANAL sur votre appareil ou ouvrez votre le site sur votre navigateur web. Ouvrez Google Home puis cliquez sur « Cast ». Une liste de téléviseurs s’affichera. Sélectionnez le vôtre et lancez la diffusion.

Par ailleurs, précisons une fois encore qu’avec les produits iOS, vous devez plutôt utiliser AirPlay. Pour diffuser vos programmes grâce à Chromecast, obtenez les versions compatibles proposées par Google. Toutefois, pour accéder à tous les contenus, vous devez procéder à un abonnement. Ces versions sont donc payantes.

Avantages caster mycanal sur chromecast

Chromecast est une puissante passerelle qui permet de diffuser et de projeter myCANAL sur votre téléviseur. Sa configuration est simple et pratique. De plus, il est compatible avec de nombreux appareils et plusieurs applications. Les modèles sont pour la plupart gratuits. En outre, vous pouvez télécharger le programme Google Cast via Play Store. Il suffit d’avoir une connexion internet, de préférence à haut débit.

Inconvénients caster mycanal sur chromecast

Caster myCANAL sur Chromecast ne présente pas vraiment d’inconvénients. Cependant, certains appareils utilisant le système d’exploitation iOS pourraient ne pas être compatibles avec les anciennes versions de Chromecast. Tel que nous l’avons déjà mentionné, il faudrait un abonnement pour accéder à une offre complète. Dans ce cas, il est préférable d’utiliser AirPlay. Les utilisateurs peuvent également être confrontés à plusieurs bugs lors de la configuration ou de l’installation de myCANAL pour la diffusion.

En définitive, caster myCANAL sur un téléviseur présente de nombreux avantages, comme visionner les programmes Canal+ sur un plus grand écran. De plus, il n’est pas nécessaire d’utiliser plusieurs équipements. Toutefois, il se pourrait que la qualité et la netteté de l’image soient moins élevées. Profitez de tous les programmes des chaînes Canal+ sur votre télévision sans décodeur.