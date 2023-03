CROSSCALL 2023 : Téléphone incassable, étanche qui ne craint pas la poussière

Aperçu Nom Prix 1 Crosscall Spider X5 - noir, rouge - 3G téléphone de service - 128 Mo - GSM 111,00 € 2 Crosscall ACTION-X5 - noir - 4G smartphone - 64 Go - GSM 782,40 € 3 Banggood SQ29 WiFi infrarouge HD vision nocturne 30 m professionnel sans fil étanche à la poussière 360 degrés rotatif Smart Secu 15,11 € 4 téléphone Coque Pour Apple Coque Arriere iPhone 14 13 12 11 Plus Pro Max Etanche à la Poussière avec bandoulière amovible Antichoc Couleur Pleine TPU faux cuir miniinthebox 23,08 €

CROSSCALL 2023 : Téléphones étanches et robustes face aux chocs

Crosscall est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication de téléphones mobiles robustes et étanches pour les professionnels et les passionnés d’activités outdoor. Fondée en 2009, l’entreprise a pour mission de fournir des équipements de communication performants et résistants pour les utilisateurs en situation extrême.

L’entreprise s’est rapidement fait un nom dans le secteur des téléphones mobiles robustes et étanches, grâce à sa technologie innovante et son savoir-faire en matière de design. Cette société ne cesse de développer des produits de qualités depuis sa création.

La gamme de produits Crosscall est conçue pour répondre aux besoins de chaque utilisateur, qu’il s’agisse de téléphones mobiles étanches et résistants, de caméras d’action robustes ou de tablettes durcies. Avec une décennie d’expérience dans le secteur, Crosscall est un leader du marché des téléphones mobiles robustes.

Qui fabrique Crosscall ?

Basée à Aix-en-Provence en France, l’entreprise Crosscall est fondée par Cyril Vidal, un passionné de sports extrêmes. Elle est devenue une marque reconnue, avec une gamme de produits de qualité destinée aux personnes soucieuses de la robustesse de leur téléphone.

L’entreprise conçoit et fabrique ses téléphones en interne, avec une équipe de plus de 100 ingénieurs, designers et techniciens de production travaillant ensemble pour produire des téléphones durcis de haute qualité. Le processus de fabrication des téléphones est rigoureux, avec des tests et des contrôles de qualité effectués à chaque étape de production

Crosscall s’approvisionne auprès de fournisseurs de composants de qualité supérieure, notamment les écrans, les processeurs ainsi que les batteries. Leurs téléphones sont également équipés de logiciels de pointe pour offrir des fonctionnalités et des performances exceptionnelles dans des environnements difficiles.

En dehors de la fabrication de téléphones durcis, cette entreprise propose une gamme d’accessoires durcis, notamment des coques de protection, des batteries externes et des supports pour véhicules. Tous ces produits sont fabriqués avec la même rigueur que les téléphones de la marque, garantissant ainsi une qualité supérieure et une durabilité accrue.

Crosscall est fière de sa production en France, avec une volonté de maintenir une production locale pour garantir la qualité de ses produits et soutenir l’économie nationale. L’entreprise dispose de son propre centre de recherche et de développement en France, ainsi que de nombreux sites en Europe et en Asie.

Une gamme de téléphone incassable

Les téléphones de Crosscall sont équipés de fonctionnalités avancées, notamment des écrans avec une haute résolution, des processeurs puissants et des caméras de haute qualité. Ils sont également dotés de batteries avec une longue durée, pour une utilisation prolongée.

La marque propose une gamme variée de téléphones durcis, pour tous les besoins et accessibles à toutes les bourses. Parmi les modèles les populaires, on retrouve le Shark X3, le Trekker-X4 et le Trekker-M1 Core. Ces téléphones offrent diverses fonctionnalités, telles que la navigation GPS, la résistance à l’eau et chocs de toute nature, ainsi que des super caméras pour capturer des images et des vidéos dans des environnements difficiles.

Ulefone Armor X9 Pro Android 11 4G Téléphone Incassable, 4Go+64Go, 5,5" IP68 Robuste Smartphone Débloqué, Double SIM, Triple Caméra 13MP, Batterie 5000mAh, Déverrouillage du Visage, GPS NFC Rouge [Classe énergétique A+++] 159,99 €

DOOGEE Android 12 Téléphone Portable Incassable S61 Pro, Helio G35 2,3GHz 6Go+128Go, Caméra Vision Nocturne 48MP, IP68 Smartphone débloqué Étanche, Écran HD+ 6,0'', Dual SIM, NFC Grain de Bois [Classe énergétique A+++] 219,99 €

Les modèles smartphones de Crosscall

La marque Crosscall a choisi de structurer son offre commerciale en deux catégories, notamment les téléphones mobiles et les smartphones. Si vos besoins se portent sur un téléphone portable léger et adaptable à toutes les situations, les gammes de téléphones mobiles de la marque sont idéales.

Pour une personne qui recherche par contre un téléphone qui propose des fonctionnalités plus avancées, il est conseillé de se tourner vers un smartphone tout terrain. Découvrez alors des modèles de smartphones de la marque disponibles.

CORE-M5

Au nombre des modèles proposés par la marque Crosscall, le CORE-M5 se distingue tant par ses performances que par sa robustesse. Il s’agit d’un smartphone Android équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 octa-core et de 4 Go de RAM. Il dispose également d’un écran Full HD+ de 5,7 pouces protégé par un verre Gorilla Glass 3, ainsi que d’une batterie de 4500 mAh offrant une autonomie confortable.

Cependant, ce qui différencie le CORE-M5 des autres smartphones disponibles sur le marché, c’est sa grande capacité à résister aux conditions les plus extrêmes. Certifié IP68, il peut être utilisé dans les milieux où les conditions climatiques ou environnementales sont rudes, comme sur un chantier, en mer ou dans les montagnes.

CROSSCALL Core-M5 Smartphone débloqué 4G+ (Écran: 4,95 Pouces - 32 Go - Dual Nano-SIM - Android 11) Noir 1001011101114 299,00 €

Le CORE-M5 est également équipé d’un appareil photo principal de 12 mégapixels avec autofocus et flash LED, ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels. Ce modèle de téléphone dispose en plus d’un lecteur d’empreintes digitales et de la technologie NFC pour les paiements sans contact.

En termes de connectivité, le CORE-M5 est compatible avec les réseaux 4G et dispose également d’un port USB Type-C et d’une prise jack 3,5 mm pour les écouteurs.

ACTION-X5

Le design de l’ACTION-X5 est à la fois élégant et robuste. La coque en métal brossé offre une bonne prise en main tandis que l’écran Full HD de 5,2 pouces est protégé Gorilla Glass 4 résistant aux rayures. Ce modèle peut être immergé dans l’eau jusqu’à 2 mètres de profondeur pendant 30 minutes sans subir de dommages.

Sous le capot, l’ACTION-X5 est équipé d’un processeur octa-core MediaTek Hello P22, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. Sa caméra arrière de 12 mégapixels est équipée d’un capteur Sony IMX486 et d’un objectif grand angle de 140 degrés, ce qui permet de capturer des photos et des vidéos de haute qualité. La caméra frontale de 5 mégapixels dispose aussi d’un objectif grand angle adapté pour les selfies de groupe.

CROSSCALL Core-X5 Smartphone débloqué 4G+ (Écran : 5,45 Pouces - 64 Go - Dual Nano-SIM - Android 11 – 48 MP), Noir 511,39 €

L’ACTION-X5 est livré avec Android 8.1 Oreo pré-installé, cependant il peut être mis à jour vers Android 9 Pie. Crosscall a également ajouté des fonctionnalités spéciales pour les utilisateurs en extérieur, telles que l’application X-LINK, qui permet de connecter le smartphone à des accessoires Crosscall tels que des talkies-walkies ou des batteries externes.

Ce smartphone dispose d’une batterie de 3500 mAh qui peut durer toute une journée avec une utilisation normale. La technologie de recharge de la marque permet au téléphone de se recharger rapidement.

CORE-X5

Certifié IP68 et MIL-STD-810G, le CORE-X5 de Crosscall est équipé d’un processeur et d’une capacité de stockage semblables à ceux de l’ACTION-X5. La caméra arrière est cependant dotée de 16 mégapixels, et équipée d’un capteur Sony IMX298 et d’un objectif grand angle de 77 degrés. La caméra frontale quant à elle est de 8 mégapixels.

Ce téléphone est livré avec Android 9 Pie pré-installé et dispose d’une batterie de 4000 mAh avec la technologie de charge rapide. La connectivité NFC est également disponible sur ce téléphone.

CORE-Z5

Ce modèle est le tout premier de la marque ayant une compatibilité avec la technologie 5G. Il dispose d’un écran de 5,5 pouces en verre Gorilla Glass 5 résistant aux chocs et rayures. Le CORE-Z5 fonctionne sous Android 10 et dispose d’une batterie de 4500 mAh et offre une connectivité Bluetooth 5.0 pour une connectivité optimale.

Le smartphone est équipé d’un processeur octa-core Qualcomm Snapdragon 439 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 512 Go avec une carte microSD. La caméra arrière est de 12 mégapixels pour un angle de 140 degrés, tandis que la caméra frontale est de 8 mégapixels.

Le CORE-Z5 est doté de la technologie X-CAM et dispose d’un bouton programmable X-LINK, qui peut être personnalisé pour lancer des applications ou des fonctions spécifiques.

Quel est le dernier portable Crosscall

Le dernier portable lancé par l’entreprise française Crosscall est le CORE-Z5. Ce téléphone durable a été lancé sur le marché en novembre 2022. Les consommateurs se demandent s’il s’agit cependant de la fin de la fabrication des portables de la marque.

Bien qu’il soit le dernier lancé par la marque, il n’est pas certain que ce soit le dernier portable que la marque fabriquera. Crosscall est connue pour son engagement envers l’innovation et la recherche. Il est donc probable que l’entreprise travaille déjà sur de nouveaux modèles. En attendant, les fonctionnalités qu’offre le CORE-Z5 sont largement satisfaisantes.

Applications Crosscall

La marque Crosscall, en plus de la conception et la fabrication de smartphones et de téléphones portables durcies, offre une gamme d’applications uniques qui complètent les fonctionnalités de ses produits.

X-CAM

Il s’agit d’une application qui permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités avancées de l’appareil photo de leur téléphone, telles que la prise de photos en rafale, le mode nuit et la stabilisation vidéo. X-CAM est une application pratique pour les amateurs de photographie qui souhaitent tirer le meilleur parti de leur téléphone portable durci.

X-STORY

Cette application permet aux utilisateurs de créer des histoires multimédias en combinant des photos, des vidéos et du texte. Elle est utile pour les amateurs de sports extrêmes, de voyages et de nature qui souhaitent partager leurs aventures avec le monde. Il est possible de personnaliser ses histoires avec des fonctionnalités telles que des filtres d’images, des polices de caractères, des cadres et des autocollants.

X-CAMP

L’application X-CAMP est utile pour les personnes qui aiment les activités en plein air et qui cherchent à planifier leur voyage en toute sécurité. Elle propose ainsi des outils pratiques pour la planification d’un voyage. Vous pouvez avoir accès à une cartographie hors ligne et à des fonctionnalités de météo pour planifier votre voyage en fonction des conditions météorologiques.

X-TALK

Il s’agit de l’une des applications les plus populaires de Crosscall. Elle permet aux utilisateurs de passer des appels, d’envoyer des messages et de partager des fichiers sans utiliser de la connexion internet. Cette application se sert de la connexion Bluetooth pour établir des connexions directes entre les téléphones de cette même marque.

La RMP avec Crosscall : marché stratégique depuis 5 ans

Depuis de nombreuses années, les entreprises cherchent à améliorer la sécurité de leurs communications professionnelles. Pour répondre à ces besoins, Crosscall a développé des solutions de Réseau Mobile Privatif.

La RMP est une solution de communication dédiée aux professionnels. Elle permet de créer un réseau mobile privé sécurisé, accessible uniquement aux utilisateurs autorisés. Les communications sont chiffrées de bout en bout, ce qui garantit la confidentialité des échanges.

Les solutions de RMP de Crosscall sont particulièrement performantes. Elles permettent de communiquer de manière sécurisée, même dans des environnements difficiles. Les terminaux de l’entreprise sont robustes et adaptés aux conditions extrêmes, ce qui les rend idéaux pour les professionnels qui travaillent en extérieur ou dans des conditions difficiles.

Depuis 5 ans, cette entreprise française a su conquérir un marché stratégique en proposant des produits innovants et performants. Aujourd’hui, Crosscall est un acteur incontournable du marché des solutions RMP. Grâce à son savoir-faire, elle est en mesure de proposer des solutions innovantes et performantes qui répondent aux besoins des entreprises de toutes tailles.