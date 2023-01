Les constructeurs automobiles intègrent généralement dans leurs engins diverses technologies afin d’assurer la sécurité et le confort des utilisateurs. C’est le cas des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) parmi lesquels figure la technologie de centrage des voies. Cette technologie a été développée pour aider les conducteurs à maintenir leur véhicule sur la voie de circulation. Si vous désirez en savoir plus sur le fonctionnement du centrage des voies, cet article devrait vous intéresser.

Qu’est-ce qu’un système avancé d’aide à la conduite (ADAS) ?

Avant de définir ce qu’est une technologie de centrage ou de maintien des voies, il convient d’apporter quelques précisions sur la notion de système avancé d’aide à la conduite.

Un système avancé d’aide à la conduite (ADAS) est un composant hardware et logiciel intégré dans un véhicule afin de minimiser les erreurs au cours de sa conduite. Il s’agit donc d’un terme générique qui regroupe plusieurs types de technologies, dont celle de maintien ou de centrage des voies.

Concrètement, les systèmes ADAS sont des outils de sécurité passifs ou actifs qui informent ou assistent le conducteur pour éviter la survenue de désagréments tels que les accidents.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite ont pour objectif :

d’éviter la survenue de situations dangereuses pouvant aboutir à un accident ;

de libérer le conducteur des tâches susceptibles d’altérer sa vigilance ;

d’assister le conducteur pour la perception de l’environnement ;

et de permettre à l’automobile de percevoir les risques et de réagir en conséquence.

L’atteinte de ces objectifs est rendue possible grâce à l’accomplissement des missions spécifiques assignées aux technologies que regroupent les systèmes ADAS.

Qu’est-ce qu’une technologie de centrage des voies ?

Une technologie de centrage des voies est un système ADAS qui contrôle en permanence la position de l’automobile par rapport aux marquages au sol des voies de droite et de gauche. En fonction de la position du véhicule sur la route, le centrage des voies effectue les ajustements nécessaires afin de le maintenir centré entre les marquages au sol.

Les technologies de centrage des voies améliorent le niveau de sécurité des automobiles en offrant la possibilité de maintenir l’engin dans sa voie de circulation. Ces technologies sont particulièrement appréciées en ce qui concerne les véhicules autonomes. Ceci s’explique par le fait qu’il est possible de les utiliser avec un régulateur de vitesse adaptatif afin de bénéficier d’une conduite mains libres dans des situations bien définies.

En général, les systèmes de centrage des voies fonctionnent en contrôlant de manière constante la position de l’automobile par rapport aux marquages présents sur la voie de circulation.

En fonction de la position du véhicule par rapport aux marquages, le système de centrage des voies prend les mesures correctives qui s’imposent. Ainsi, si le véhicule s’écarte du centre d’une route par exemple, son système de centrage peut réagir en corrigeant progressivement sa trajectoire afin qu’il demeure parallèle aux marquages de la route. L’intervention du conducteur n’est donc pas nécessaire.

Il est important de préciser qu’en fonction du type du véhicule ou des options choisies, le système de centrage peut agir différemment. Si le véhicule dévie de sa trajectoire, le système de centrage peut simplement alerter le conducteur au moyen d’un signal sonore ou visuel. Dans ce cas, le conducteur doit réaliser les manœuvres nécessaires afin de centrer le véhicule sur sa voie de circulation.

Peu importe le mode de fonctionnement du système de centrage des voies d’un véhicule, la bonne utilisation de cette technologie nécessite la présence d’outils supplémentaires. Il s’agit notamment des capteurs de centrage et du régulateur de vitesse adaptatif.

Les capteurs de centrage

Les capteurs de centrage sont des outils qui permettent aux systèmes de centrage d’accomplir leur rôle. Pour la plupart, les systèmes de maintien des voies se servent de caméras placées en haut du pare-brise afin de déterminer la position des marquages au sol sur la voie. À cet effet, ces caméras fournissent en temps réel des données d’image qui sont traitées par le système de centrage.

En dehors des caméras, il est possible de retrouver dans certains véhicules d’autres types de capteurs de centrage. Il s’agit entre autres des capteurs à laser, des radars et des capteurs à infrarouge.

Le régulateur de vitesse adaptatif

Le régulateur de vitesse adaptatif est un outil qu’il est possible d’utiliser de manière conjointe avec un système de centrage des voies. Certains constructeurs font le choix d’associer ces deux systèmes dans un véhicule pour avoir plus d’options en ce qui concerne sa conduite. La combinaison de ces deux technologies a pour effet de limiter le degré de conduite automatisé du véhicule.

Centrage des voies : cette technologie est-elle fiable ?

La technologie de centrage des voies est très pratique en ce sens qu’elle assiste le conducteur à travers les alertes émises et les actions entreprises pour éviter la survenue d’un accident. Il n’est donc pas étonnant d’apprendre que de plus en plus de véhicules sont équipés de cette technologie.

Cependant, il est nécessaire de garder à l’esprit que cette technologie n’est pas infaillible. De fait, lorsque vous conduisez une automobile équipée d’un système de centrage des voies, assurez-vous de toujours garder les yeux sur la route. De cette manière, vous pourrez agir comme il se doit si le système ne fonctionne pas bien ou tombe en panne.

Plusieurs raisons peuvent être à la base du mauvais fonctionnement du système de centrage des voies d’un véhicule. Les plus fréquentes sont celles liées à l’état des marquages sur les voies et aux conditions météorologiques. L’utilisation des systèmes de centrage étant liée à la présence de marquages, ces mécanismes ne fonctionnent plus correctement s’ils sont décolorés. Si les marquages sont effacés, les systèmes de centrage ne fonctionnent pas du tout.

En ce qui concerne les conditions météorologiques, elles ne sont pas non plus favorables aux systèmes de centrage des voies, car elles nuisent à leur bon fonctionnement. En fonction du système de centrage installé dans le véhicule, il est recommandé d’augmenter sa vigilance au volant ou de désactiver le système de centrage en cas d’intempéries.