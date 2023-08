Bose Barre de son Smart Soundbar 900 Dolby Atmos avec contrôle vocal via Alexa, Noir

Bose Barre de son Smart Soundbar 900 Dolby Atmos avec contrôle vocal via Alexa, Noir À propos de cet article La dernière barre de son Bose — La barre de son à contrôle vocal la plus immersive de Bose. Ces deux enceintes dipolaires orientées vers le haut s’appuient sur les technologies Bose pour vous donner la sensation que le son provient de tous les côtés, même d’en haut Barre de son Dolby Atmos — Cette barre de son Bluetooth sans fil ajoute une nouvelle dimension à votre son. Le traitement exclusif Bose TrueSpace analyse et amplifie le mixage du son pour une expérience enveloppante en Dolby, stéréo et plus encore Conception soignée : des matériaux à la conception, en passant par les finitions et les commandes, Bose s’est attaché à soigner chaque détail pour vous offrir une barre de son Bluetooth aussi surprenante qu’efficace Assistants vocaux intégrés : les microphones à réduction de bruit permettent à l’appareil d’entendre vos commandes à Alexa et à l’Assistant Google, même dans des environnements bruyants. Pour garantir la protection de votre vie privée, désactivez simplement les microphones en appuyant sur le bouton prévu à cet effet Barre de son avec contrôle vocal : la technologie exclusive Bose Voice4Video élargit les fonctionnalités de contrôle vocal pour des performances uniques en leur genre. En plus de votre barre de son Dolby Atmos, vous pouvez contrôler votre téléviseur et votre récepteur câble ou satellite uniquement avec votre voix