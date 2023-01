Meilleures Enceintes Extérieur 2023 pour écouter de la musique par tous les temps

Listen to this article Listen to this article

Listes des meilleures enceintes extérieur 2023 pour écouter du son partout

Que vous souhaitiez diffuser de la musique partout chez vous ou écouter les hits des vacances au bord d’une plage, les enceintes d’extérieur se révèlent indispensables. Elles se déclinent en plusieurs modèles avec des fonctionnalités diverses à choisir selon les besoins et préférences de chacun.

Découvrez dans cet article les meilleures enceintes extérieur 2023 pour écouter de la musique.

Quelle enceinte extérieur choisir ?

Il existe différents types d’enceintes adaptées pour l’extérieur. Pour une utilisation occasionnelle et dans n’importe quel lieu, vous pouvez compter sur les modèles portables. Mais si vous visez uniquement un usage domestique, les enceintes d’extérieur filaires sauront vous satisfaire.

Pour choisir votre enceinte extérieur, vous devez tenir compte de certains critères.

En premier lieu, vérifiez que votre enceinte possède une bonne puissance sonore pour écouter vos musiques préférées.

Effectuez aussi votre choix entre une enceinte filaire et un modèle sans fil. N’oubliez pas de vérifier la connectique et la diffusion sans fil.

Votre enceinte extérieur doit aussi pouvoir résister aux intempéries et posséder un bon niveau d’étanchéité.

Avantages des enceintes extérieur

Une enceinte extérieur vous permet avant tout de profiter de vos musiques préférées. Sa conception lui permet de résister aux aléas climatiques. Il s’agit donc du parfait équipement pour organiser des fêtes ou un karaoké dans votre jardin, mettre l’ambiance lors d’un pool party ou encore diffuser de la musique partout au sein de la maison.

Inconvénients des enceintes extérieur

Les modèles filaires ne permettent pas de se déplacer librement et de couvrir une très large zone de diffusion. Quant aux enceintes sans fil, certains modèles présentent des problèmes d’autonomie.

Guide des meilleurs haut-parleurs d’extérieur 2023

Enceinte Extérieur : Sony SRS-XE200 : IP67, Bluetooth, autonomie de 16 h

L’enceinte Sony SRS-XE200 se veut un appareil portable que vous pouvez emporter dans toutes vos soirées festives. Elle intègre deux haut-parleurs longilignes ainsi que deux radiateurs passifs qui lui confèrent une grande puissance sonore et permettent une diffusion homogène du son. Elle embarque un récepteur Bluetooth AAC et LDAC pour une diffusion sans fil de la musique depuis un smartphone ou une tablette. Elle possède aussi une autonomie de 16h et bénéficie d’une certification IP67 (protégée contre la poussière et les effets de l’immersion pendant au moins 30 minutes).

Enceinte Extérieur : SoundCast VG7 : IP64, Bluetooth autonomie de 20 h, puissance de 60 W

Soundcast VG7 se révèle une enceinte puissante et idéale pour diffuser le son à 360° grâce à sa puissante amplification de 60 watts et à ses 5 haut-parleurs (1 sur chaque face et 1 orienté vers le sol). Elle intègre un récepteur Bluetooth adapté pour une diffusion de son à partir des différents appareils portables et des télévisions. Une fois rechargée, cette enceinte peut offrir jusqu’à 20 heures d’autonomie. Par ailleurs, elle résiste aux chocs et aux projections d’eau. Elle peut donc s’utiliser au salon, dans le jardin, au bord de la piscine ou encore à la plage.

Enceinte Extérieur : Sonos Move : IP56, Wifi et Bluetooth, autonomie de 10 h

L’enceinte Sonos Move se distingue par son système de calibrage Auto TruePlay qui permet d’ajuster la restitution du son en fonction des caractéristiques acoustiques de l’environnement dans lequel elle se situe. Elle se veut à la fois compatible avec Wifi et Bluetooth. Elle peut donc diffuser de la musique à partir d’un smartphone, du réseau local ou encore de services en ligne comme Deezer ou Spotify.

L’enceinte Sonos Move possède une application (compatible avec iOS et Android) depuis laquelle vous pouvez la contrôler. Elle intègre aussi le contrôle vocal grâce aux assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant. En outre elle peut fonctionner sur secteur et sur batterie (10 heures d’autonomie). Sa certification IP56 permet de l’emmener à la plage.

Enceinte Extérieur : JBL PartyBox 310 : IPX4, Bluetooth, autonomie de 18 h, puissance de 240 W

La JBL PartyBox 310 se veut l’enceinte parfaite pour balancer de la musique à fond lors d’une fête à l’intérieur ou à l’extérieur. La première caractéristique notable de ce bijou se veut sa puissance. L’enceinte intègre un puissant amplificateur de 240 watts qui alimente deux haut-parleurs de graves.

Elle se veut compatible avec la plupart des codecs et possède une entrée USB pour lire la musique depuis une clé. Elle embarque aussi deux entrées Jack pour connecter un micro ou une guitare ainsi qu’une entrée et une sortie mini-jack. Avec une autonomie pouvant atteindre les 18 heures, la JBL PartyBox vous accompagne dans vos soirées jusqu’à l’aube.

Quelles sont les meilleures marques de haut-parleurs du monde ?

De nombreuses marques de haut-parleur se bousculent pour obtenir une place dans les meilleures du monde. Mais certaines se veulent incontestablement les meilleures du marché audio depuis plusieurs années : Sony, JBL, Sonos, Focal, Bose, Marshall, Ultimate Ears.

Guide des meilleures enceintes étanches en extérieur

Enceinte étanche en extérieur : JBL Go 3. Le « petit » prix performant

En plus de se montrer portable et légère, la JBL Go 3 possède le meilleur rapport qualité audio prix en ce qui concerne les enceintes étanches. Même si elle présente une basse puissance, le rendu sonore reste qualitatif. Par ailleurs, sa conception la rend très solide et résistante aux chutes. La JBL Go 3 possède une certification IP67 qui lui garantit une résistance à la poussière et à l’eau. Bien évidemment, elle intègre la fameuse « son JBL signature ».

Enceinte étanche en extérieur : Sonos Roam. Un grand nom et du bon son

La Sonos Roam se veut l’un des meilleurs produits du fabricant Sonos et l’une des meilleures enceintes étanches à s’offrir avec une qualité audio exceptionnelle. Elle permet une diffusion homogène du son avec une belle présence dans le grave. Elle se connecte aux smartphones et différents appareils via Bluetooth ou Wifi. Le système Sonos de l’enceinte apporte un tas de fonctionnalités intéressantes et offre une application très agréable à utiliser. Par ailleurs, la Sonos Roam bénéficie d’une fabrication robuste et possède également une certification IP67.

Enceinte étanche en extérieur : Ultimate Ears Wonderboom 3. Petite, pratique et plutôt costaud

Cette troisième version de la gamme Wonderboom d’Ultimate Ears se veut une pure merveille à emporter partout dans vos déplacements. Elle possède une forme compacte et un joli design qui la rendent très discrète. Elle possède une bonne réserve de puissance qui permet de mettre l’ambiance autour de soi. De plus, sa conception se veut des plus impeccables (robuste, soignée avec certification IP67).

Enceinte étanche en extérieur : JBL Flip 6.

La JBL Flip 6 vient avec quelques améliorations par rapport à son prédécesseur pour relever davantage la popularité de l’une des gammes d’enceintes les plus sollicitées dans le monde. Elle offre entre autres une restitution équilibrée et puissante du son avec des graves amples. De plus, elle embarque une fonctionnalité Bluetooth multipoints. Elle se veut résistante aux chocs occasionnels, à la poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau