Logiciel de téléchargement MP3 music gratuit

Le meilleur moyen de télécharger gratuitement des morceaux de qualité est de le faire sur un site de téléchargement de musiques proposant des fichiers MP3 de qualité supérieure.

Il est également possible de le faire via des logiciels sur un PC.

Pour trouver les meilleurs sites et logiciels pour effectuer cette tâche, il vous suffira d’effectuer une recherche sur Google.

Découvrez comment télécharger aisément des musiques MP3 gratuitement à partir des logiciels de téléchargement.

Guide du logiciel de téléchargement de musique MP3

Il est très pratique et populaire d’écouter des musiques MP3 sur des lecteurs de musique numérique.

La quasi-totalité de ces fichiers provient des plateformes sur des logiciels de téléchargement de musiques et sur certaines plateformes internet.

Il faut savoir qu’internet dispose de nombreux sites sur lesquels vous pouvez télécharger des musiques MP3. Bon nombre des sites et logiciels de téléchargements sont gratuits. Il vous suffira d’être connecté à un réseau internet pour pouvoir effectuer le téléchargement.

Le téléchargement s’effectue de manière très simple. Il suffit de visiter un site ou un logiciel de téléchargement de musique, comme Air Mp3 par exemple. Ensuite, il faudra taper le nom d’une chanson ou de l’artiste auteur du titre dans la barre de recherche, avant de valider le lancement de la recherche.

Liste des Logiciels pour télécharger des musics MP3

Plusieurs résultats de recherche apparaissent. Choisissez l’une d’entre elles et cliquez sur « enregistrer » ou « télécharger ». N’oubliez par de choisir l’option MP3 avant d’effectuer le téléchargement.

Tuneskit

Tuneskit est un logiciel de conversion très utilisé pour télécharger toutes les pistes musicales d’artistes divers, de playlist et albums de votre compte Spotify. À l’inverse des autres enregistreurs et logiciels de téléchargement, le logiciel Tuneskit s’associe à la dernière technologie DRM de décryptage des sons pour pouvoir copier des musiques Spotify sans que cela occasionne une perte de qualité.

Tuneskit vous permet ainsi de télécharger des musiques et de supprimer les DRM et de convertir les albums, chansons et artistes en des formats de sorties populaires, y compris les formats MP3, WAV, AAC, FLAC, selon les différents besoins. Le logiciel vous permet de gérer de manière plus aisée l’archivage des fichiers musicaux en facilitant l’enregistrement automatique des pistes de sorties par album ou par artiste.

Notmp3 Free YouTube to MP3 converter

Si vous souhaitez télécharger le son d’une vidéo que vous aimez bien, le logiciel Not Mp3 Free YouTube to MP3 Converter est l’outil essentiel pour vous. Ce logiciel est assez simple d’usage et dépourvu d’options superflues. Il permet d’enregistrer différents fichiers audios dans la mémoire de votre ordinateur pour pouvoir ensuite les copier sur divers appareils Android, IOS, mémoire externe et autres.

La démarche à suivre pour pouvoir utiliser le logiciel est facile à exécuter. Tout d’abord, il faudrait copier l’adresse URL présente sur le navigateur puis coller. Ensuite, il faudra choisir de télécharger l’audio en Wav ou en MP3. Il ne vous reste plus qu’à attendre la fin du processus. Le processus est terminé après le téléchargement.

Il s’agit d’une solution simple, rapide et commode. Le logiciel Not Mp3 Free YouTube to MP3 Converter permet donc d’obtenir n’importe quelle vidéo youtube sur le format audio MP3 à 96, 128 et 160 kbps ou encore en WAV, les deux formats les plus populaires et compatibles à n’importe quel lecteur.

iMusic

Le logiciel iMusic pro est la solution la mieux adaptée pour télécharger de la musique gratuitement sur votre iPhone. Il faut savoir que ce type de téléphones est souvent difficile à manipuler au début. Pour télécharger une musique MP3 avec un iPhone, il vous faudra ouvrir l’application iMusic ou iTunes store sur votre appareil.

Pour cela, touchez le plus qui se trouve en bas de votre écran. Cliquez sur musique et recherchez la chanson que vous voulez télécharger et sélectionnez-la. Pour finir, touchez la commande de téléchargement et celui-ci se mettra en marche.

Songr Portable

Songr Portable est un logiciel qui vous permet de rechercher des musiques, de les écouter et de les télécharger de manière gratuite. Cette appli est constituée d’un moteur de recherche qui présente les résultats d’environ 16 autres moteurs de recherche pour musique. Grâce au titre du morceau, au nom de l’interprète ou encore au titre de l’album, vous pourrez trouver votre musique favorite.

Le Songr portable comporte également une autre fonctionnalité, grâce à laquelle il est possible de retrouver un morceau en fonction de ses paroles. L’application est constituée d’une interface graphique, intuitive et claire. Les musiques sont réparties en fonction des genres et une trace des dernières musiques lues est gardée par le logiciel afin de les rendre plus facilement accessibles.

Vous aurez la possibilité de consulter les paroles du morceau recherché, en plus des informations sur l’interprète. Il est très simple de télécharger des morceaux sous le format MP3 ou MPG. Les procédures sont pratiquement les mêmes en ce qui concerne les différents logiciels. Par ailleurs, il est possible d’extraire les pistes audios des vidéos YouTube. C’est donc un logiciel permettant d’avoir accès à de nombreuses fonctionnalités.

SMLoadr

Le logiciel SMLoadr est un programme qui permet de télécharger de la musique grâce à des services de Streaming. Cette application est plus souvent utilisée à des fins éducatives et privées. Elle n’est donc pas destinée à un usage de piratage et de redistribution des musiques.

Vous pouvez télécharger de la musique gratuitement en format MP3 ou autre de manière totalement gratuite. Le logiciel prend en charge les téléchargements des titres d’album, titre de piste, liste de lecture, nom d’artiste, et pistes favorites d’utilisation dans Deezer.

Les qualités musicales sont d’excellente sélection et permettent de choisir entre des MP3 grandement compressés, modérément compressés et des FLAC sans perte. Les différents téléchargements sont enregistrés automatiquement dans un dossier de téléchargement avec une extension MP3/ FLAC.

Le programme SMLoadr utilise des API pour pouvoir rassembler des fichiers musicaux et les télécharger, des services Streaming peuvent être ajoutés à l’appli. Les mises à jour sont généralement valables pour 3 mois et un code source est disponible pour les bricoleurs.

YouTube est une plateforme assez populaire en ce qui concerne le téléchargement des musiques et vidéos. Youtube ne permet pas cependant de télécharger de la musique directement sur tous les appareils. Si cette fonctionnalité est disponible sur les téléphones portables, ce n’est pas le cas pour les ordinateurs. La demande pour effectuer des téléchargements sur PC se fait de plus en plus forte.

Étant donné que YouTube ne dispose pas d’une fonction directe de téléchargement sur PC, il faudrait d’abord se munir d’un téléchargeur tiers pour effectuer vos téléchargements sur la plateforme. Dans ce cas, le téléchargeur Inovideo vous offrira une méthode simple et directe pour ce travail.

Pour réaliser un téléchargement via Inovideo, vous devez d’abord lancer le téléchargeur avant de coller dans la barre de recherche, le lien de la musique que vous souhaitez télécharger. Après avoir effectué cette action, cliquez sur « analyser ».

Après l’analyse, une fenêtre s’affiche immédiatement. Vous pourrez sélectionner la qualité voulue et le format cible dans le pop-up. Ensuite, cliquez sur la commande « télécharger » pour débuter le téléchargement de la musique en toute sécurité sur YouTube.

Une fois le téléchargement achevé, il ne vous restera plus qu’à trouver sur l’interface « terminé » les différents fichiers de musique téléchargés sur YouTube.

