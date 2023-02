Comment Créer un QR Code gratuit en 30 secondes chrono ?

Avec les différentes innovations du numérique, tout est de plus en plus simplifié pour le bonheur des internautes. Avez-vous entendu parler une fois de QR code ?

En avez-vous déjà vu ? Pour cette dernière interrogation, vous répondrez certainement « oui », car de nombreuses entreprises utilisent aujourd’hui des codes QR sur les emballages de leurs produits.

Vous en avez sûrement déjà vus à travers des applications mobiles de partages de fichiers sans nécessairement en comprendre l’utilité. En réalité, un QR code est défini en anglais comme « Quick Response code ».

En français, cela signifie « code à réponse rapide ». Vous découvrirez plus d’informations à ce propos dans les paragraphes suivants et apprendrez également comment créer ce type de code en quelques secondes seulement.

Le processus de création d’un QR code en ligne est très facile à maîtriser.

Vous n’avez pas besoin d’être un professionnel avéré avant de générer un code de ce genre.

Pour y arriver, vous avez diverses options. Vous pouvez vous rendre sur les différents sites ci-après : Unitag, QR Code Generator, QR Code Monkey, etc.

Une fois sur l’une de ces plateformes dédiées à la création de QR codes, il vous suffira de renseigner l’URL que vous désirez remplacer en QR code. Dès que votre code est généré, vous avez la possibilité de le personnaliser à souhait et d’améliorer le design graphique comme bon vous semble.

Comme indiqué tantôt, le QR code est une expression anglaise qui est traduite en français comme un code à réponse rapide.

Le tout premier système de code QR a été mis en place au cours de l’année 1994 par une filiale de Toyota.

Cette entreprise japonaise du nom de Denso Wave a inventé ce système pour une cause précise : celle de suivre avec précision toutes les voitures ainsi que les pièces pendant leurs processus de fabrication.

Il est donc facile de déduire l’utilité des codes QR pour les utilisateurs. À première vue, ces codes paraissent simples, mais en réalité, ils sont capables de stocker diverses données en nombre important. Quelle que soit la taille du contenu que comporte un QR code, dès qu’il est scanné, il permet aux utilisateurs situés dans les quatre coins du monde d’avoir accès aux différentes informations instantanément. Généralement, on distingue quatre versions de code QR, à savoir les modes :

numérique ;

alphanumérique ;

octet ;

kanji.

Cependant, il existe encore deux autres versions qui représentent des modes revisitées des quatre ci-dessus. Il s’agit du mode appel structuré et du mode FNC1. En dehors de cela, il faut également souligner que les QR codes sont constitués de diverses parties qui entrent en corrélation pour leur bon fonctionnement.

Les motifs des codes QR sont des codes binaires qui portent des informations pouvant être interprétées pour découvrir les données stockées. Un lecteur de codes QR peut facilement reconnaître un code QR standard à partir des trois grands carrés qui sont positionnés à l’extérieur du code. Le lecteur scanne le code QR par la suite, le décompose en grille et étudie minutieusement les carrés de cette grille. Il attribue alors à ces derniers des valeurs en considérant les couleurs qui apparaissent.

Pourquoi utiliser des QR codes avec sa marque ?

Les codes QR ont été conçus pour apporter une amélioration au design des codes-barres. Un code QR d’une marque permettra de contenir le plus d’informations possibles comparativement à un code-barres. Il permettra également de réduire le nombre d’erreurs tout en intégrant des mécanismes de sécurité fiable.

En plus de tout ceci, le code QR a une lecture facile contrairement aux codes-barres. Ainsi, il peut être lu et compris par les appareils photo numériques et les portables modernes. Cette alternative aide alors à faire connaître plus facilement sa marque à travers les campagnes de marketing et autres.

3 générateurs de QR code gratuits pour créer le sien en 30 secondes

Pour la création d’un code QR pour votre marque ou pour n’importe quel projet, vous pouvez recourir parmi tant d’autres aux services des sites ci-après :

Unitag

Unitag est l’un des générateurs de QR code gratuit avec lesquels vous pouvez générer et personnaliser votre code. Il permet d’intégrer un logo au QR code, afin d’attirer plus aisément l’attention des consommateurs.

QR Code Generator

Avec QR Code Generator, vous pouvez générer votre QR code en quelques clics et avoir un résultat satisfaisant. Il vous suffit d’aller sur le site officiel de l’outil et de suivre les étapes qui vous sont proposées.

QR Code Monkey

QR Code Monkey est aussi un logiciel reconnu pour générer des codes QR. Vous pouvez l’utiliser en ligne pour télécharger vos images de codes QR. Par ailleurs, pour atteindre l’objectif final, vous devez, dans un premier temps, choisir le contenu de votre QR code, personnaliser le style du code et lancer le processus de création.

Le générateur de QR code de Shopify

Hormis Unitag, QR Code Generator et QR Code Monkey, vous pouvez vous servir du générateur de QR code de Shopify. Avec celui-ci, il vous suffira d’entrer :

Une URL ;

Un contact téléphonique ;

Et un texte.

En un seul clic, cet outil vous aidera à créer votre QR code. Malgré le fait qu’il soit très facile d’utilisation, il faut souligner qu’il n’offre aucune customisation.

Qu’est-ce que QR stuff ?

Tout comme les autres outils présentés ici, QR Stuff peut être utilisé pour créer des codes QR. Il permet de générer et de scanner ces codes gratuitement en un temps record. Avec QR Stuff, les flashcodes qui sont créés n’expirent jamais. Cela voudra donc dire que vous pouvez les utiliser quand vous voulez étant donné qu’ils ont un fonctionnement éternel.

Pour créer un QR code qui redirige vers votre compte Instagram, vous devez choisir un site qui permet de générer des codes QR. Vous devez ensuite choisir le type de QR-code et coller le lien vers votre page Instagram. Pour finir, appuyer sur le bouton permettant de générer le code QR et procéder à son téléchargement.

Pour créer un QR code pour rediriger vers votre site web, le processus est presque le même que pour Instagram. Vous devez vous rendre dans un générateur de codes QR en ligne. Ensuite, vous devez :

Cliquer sur URL dans le menu et renseigner vos données ;

Choisir l’option statique/dynamique ;

Cliquer sur générer le code QR.

Après ces étapes, vous devez rendre votre code fantaisiste et le tester. Pour finaliser le processus, cliquez sur le bouton de téléchargement afin d’obtenir le code à diffuser.

En 5 secondes, vous pouvez créer un QR code avec la récente version de Google Chrome, Canary. Pour lancer l’activation de cette fonctionnalité, vous devez coller dans la barre URL l’adresse suivante : chrome://flags/. Après cela, il vous faudra activer également la fonction « Enable sharing page via QR Code » au niveau de la liste des extensions.

Pour générer un code QR à travers une appli mobile, recherchez sur Play Store l’application « Barcode Generator/reader ». Installez-la puis ouvrez son interface pour lancer le processus de création.

Pour créer un QR code à partir d’un PDF, il faut héberger le PDF sur un site web afin de récupérer le lien qui permet d’accéder au document. Vous pouvez ensuite intégrer l’URL dans un générateur de code QR en ligne et le tour est joué.