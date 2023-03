Référencement WordPress 2023 : Le meilleur CMS pour référencer son site sur internet

Référencer son site sur internet WordPress en 2023

La rude concurrence qui prévaut sur internet invite les entreprises à améliorer leur stratégie marketing.

Le seul moyen d’attirer le plus d’internautes est de disposer d’un bon positionnement sur les moteurs de recherches.

Et pour cela, de nombreuses entreprises s’aident du référencement WordPress.

Ce dernier est considéré comme le meilleur CMS pour optimiser sa visibilité sur la toile. Mais avant de se lancer, quelques notions sont à maitriser.

Découvrez tout ce que vous devez savoir dans la suite de cet article sur le Référencement WordPress

WordPress : C’est quoi ?

WordPress est un outil puissant et évolutif destiné à la conception, à la mise à jour et à l’administration de sites web ou d’applications multimédias. Selon un récent sondage, ce CMS (Content Management System) gérerait plus de 43% de tous les sites Web sur Internet.

Il permet de concevoir tout type de site, qu’il s’agisse d’un site vitrine, d’une boutique e-commerce, d’un blog d’information, d’un réseau social, d’un web-tv, ou encore d’un extranet. Pour aider les utilisateurs dans leur projet, il propose une large gamme d’extensions sous forme de plugins et de thèmes.

WordPress est un logiciel gratuit et Open Source. De ce fait, il peut être téléchargé, installé et modifié par tout le monde. De même, ce CMS est facile d’utilisation. Il ne réclame aucune connaissance particulière en programmation informatique. Il offre une plus grande liberté et plus de flexibilité aux utilisateurs. Par ailleurs, le fait de passer par WordPress vous permettra de gagner du temps dans la gestion de votre site web.

Le Référencement : C’est quoi ?

Sur internet, le référencement est un ensemble de techniques utilisées pour faire apparaître un site internet, une page web ou un blog sur la première page des résultats d’un moteur de recherche. Il existe deux types de référencement à savoir :

le référencement naturel : cette stratégie consiste à l’utilisation de différentes méthodes digitales pour améliorer la visibilité d’une page web. Elle passe généralement par la création de contenus optimisés, l’optimisation techniquedu site, mais aussi la mise en place d’une stratégie de netlinking de qualité. Il est très efficace et gratuit ;

le référencement payant : il consiste à acheter des annonces au coût par clic de mots clés afin de faire apparaître son site internet dans les résultats de recherche. Ce type de référencement est généralement recommandé aux entreprises naissantes pour leur permettre de gagner en visibilité rapidement.

Avantages Référencement WordPress ?

Si le référencement WordPress est de plus en plus adopté par de nombreuses entreprises, c’est principalement en raison des nombreux avantages qu’il présente.

Avoir un lien permanent bien structuré

Il n’est un secret pour personne que le lien de chaque page est un élément important pour le positionnement dans les moteurs de recherche. Avec l’utilisation de WordPress, vous disposerez d’une URL parfaitement structurée pour optimiser votre stratégie de référencement. Ce lien contiendra vos mots-clés et sera le plus court possible, ce qui facilitera la navigation pour les utilisateurs, mais aussi l’indexation pour les moteurs de recherches.

Disposer de titres compatibles SEO

Le titre est d’une importance capitale pour les moteurs de recherche. Les algorithmes se basent dessus pour optimiser votre classement. Pour cela, il doit être explicite, accrocheur et inciter l’internaute à lire l’article. Grâce à WordPress, vous obtiendrez des titres de qualité et facilement identifiables avec des mots-clés ciblés.

Création de Meta Descriptions originales pour le référencement

Il est vrai que la meta description n’a pas d’incidence sur le positionnement de votre site dans les moteurs de recherche. Toutefois, elle affecte directement votre taux de clic. Pour cela, elle doit être bien rédigée pour pousser les internautes à cliquer. Plus votre taux de clic est élevé, plus votre trafic sera amélioré. WordPress vous aidera à définir une méta description unique, optimisée et attrayante.

Ajoutons également que le SEO WordPress permet de disposer d’un site responsive design, d’avoir des images de qualité, d’accélérer la vitesse de chargement de votre site internet.

Inconvénients Référencement WordPress ?

Bien que présentant de nombreux avantages, le référencement WordPress a aussi certains inconvénients. L’un des plus cités concerne la difficulté d’installer certains thèmes. Cela requiert donc à prendre plus de temps pour maitriser le système, ce qui peut vous ralentir dans votre projet. De plus, le niveau de sécurité de WordPress inquiète beaucoup. En effet, du fait de sa grande réputation, ce CMS est sujet à de nombreuses tentatives de piratage. Pour cela, il est recommandé d’éviter d’installer les plugins non officiels, car ils peuvent être porteurs de virus.

Pour réussir un projet web, il est vivement conseillé de se faire accompagner par un expert du domaine comme la nantaise du web. Celui-ci dispose en effet des connaissances ainsi que de l’expertise nécessaires en matière de création de site internet ou d’applications, de référencement, de création de contenus et bien d’autres prestations. En lui faisant appel, vous profiterez de nombreux avantages.

Bénéficier de stratégies pour référencer son site sur internet

Le consultant en Référencement WordPress adapte ses actions au projet qu’il a en face. Avant d’agir, il cherchera à comprendre la mission de votre entreprise, connaitre votre secteur d’activité et vos objectifs commerciaux. Il analysera aussi vos concurrents ainsi que la complexité du marché sur lequel vous évoluez. Grâce à ces données, il définira une stratégie de référencement originale, efficace et qui s’adapte à votre entreprise.

Disposer d’un référencement de qualité

Le consultant en SEO WordPress maitrise les spécificités pratiques et techniques pour profiter d’un bon positionnement dans les moteurs de recherches. Pour vous aider dans votre quête d’une meilleure visibilité, il se chargera de rechercher et d’analyser les mots-clés associés à votre entreprise et les intégrera à votre contenu. Il proposera également des contenus originaux et qui apportent une véritable valeur ajoutée à votre site. De même, ce professionnel vous proposera un netlinking amélioré étant donné qu’il connait les plateformes d’achats de liens de qualité. Par ailleurs, il rédigera d’excellents articles sponsorisés.

Profiter de conseils d’experts

Le consultant en Référencement WordPress a un rôle de conseiller. Il peut par exemple vous aider dans le choix de votre nom de domaine ou vous recommander le meilleur hébergement web en fonction du volume de pages web prévues sur votre site. De même, cet expert peut vous aider à définir clairement vos objectifs, mais aussi déterminer votre cible.

D’autre part, un consultant en SEO WordPress peut vous aider à créer et optimiser la visibilité de vos blogs, à animer vos réseaux sociaux, ou encore améliorer son e-réputation et ou le personnal Branding.