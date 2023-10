Comment résoudre un problème sur votre site WordPress ?

Vous rencontrez un problème avec votre site WordPress ? Nous allons voir les difficultés les plus courantes que vous pouvez rencontrer, leurs causes et les possibilités qui s’offrent à vous pour les résoudre.

Voici quelques conseils pour vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre problème.

Identifiez le problème et sa cause

Voici les problèmes les plus fréquents que vous pouvez rencontrer sur un site WordPress ainsi que leur cause :

problèmes d’écran blanc sur WordPress,

erreur de données,

site non référencé sur les moteurs de recherches,

site en maintenance,

site très lent.

L’écran blanc de WordPress est en général causé par des erreurs de code PHP ou par un thème ou une extension défectueuse. Elle peut être également causée par l’épuisement des limites de mémoire. Les problèmes d’erreur de données sont en général dus à une invalidité des informations de connexion. Cette erreur se produit souvent lorsque l’utilisateur change de fournisseur d’hébergement pour son site WordPress.

Un site peut être non référencé sur les moteurs de recherches, car il n’est pas indexé sur ces plateformes. Cela s’observe en général lorsque le site ne répond à aucun critère de performance nécessaire pour être référencée.

Cela peut être aussi le cas lorsque le site a été supprimé temporairement ou définitivement de Google, car il ne respecte pas les directives fixées par le moteur de recherche.

Le problème de site en maintenance peut survenir au cours de vos mises à jour. WordPress active en général ce mode afin de ne pas perturber le déroulement des mises à jour. Si votre site est très lent, cela peut être dû à des mises à jour non faites. Cela peut être également causé par des textes ou des images de mauvaise qualité téléversés sur le site.

L’importance d’une maintenance WordPress régulière

Pour le bon fonctionnement d’un site, la maintenance WordPress est essentielle et primordiale. Voici quelques avantages liés à la maintenance régulière d’un site WordPress.

La maintenance permet de garantir la sécurité du site et de corriger les erreurs

Les sites WordPress peuvent être piratés ou avoir des failles de sécurité. La maintenance aide à corriger les failles de sécurité. Elle permet également de mettre à jour le site avec les dernières versions des plugins et du thème. Elle aide aussi à sauvegarder le site lorsqu’il y a un problème.

De plus, la maintenance d’un site WordPress permet de corriger les erreurs et les bugs qui peuvent survenir. Elle vous aide à garantir la compatibilité entre votre site et les dernières mises à jour. Elle vous permet également de le maintenir en bon état de fonctionnement.

La maintenance pour éviter les erreurs de chargement de page et pour garantir la disponibilité du site

La mise à jour d’un site WordPress peut entraîner des erreurs de chargement de page. Faire une maintenance vous permet d’éviter l’affichage de ce type d’erreur. Elle vous permet également de corriger les problèmes de bugs. La maintenance d’un site WordPress vous aide à garantir la disponibilité de la page et à prévenir les attaques auxquelles elle peut faire face.

La maintenance d’un site web vous permet par ailleurs de prévenir les pannes inutiles et les potentiels problèmes. Elle vous aide également à avoir un bon référencement sur les moteurs de recherche. Enfin, elle vous permet d’avoir une vue globale sur votre site WordPress afin de prendre des décisions utiles pour améliorer l’expérience utilisateur et favoriser ainsi la croissance de votre entreprise.

Pour assurer une bonne maintenance de son site WordPress, il est essentiel de recourir à l’avis de professionnels. Cela vous permettra d’éviter les éventuels dysfonctionnements dus à une maintenance mal effectuée et de profiter du savoir-faire des experts.

Sauvegardez les données de votre site WordPress

Faire la sauvegarde d’un site WordPress consiste à dupliquer vos fichiers et à exporter vos données de votre plateforme afin d’en garder une copie. Cela rend possible la récupération de vos données en cas de problème. C’est une action qui vous permet de protéger votre plateforme et qui vous met à l’abri en cas de tentative de piratages. La fréquence de la sauvegarde peut dépendre de celle des mises à jour ou des modifications importantes effectuées sur le site. Si celles-ci sont fréquentes par exemple, l’idéal est de faire une sauvegarde régulière du site. Il existe deux méthodes de sauvegarde d’un site WordPress : manuelle ou automatique.

La sauvegarde manuelle d’un site peut se faire avec un logiciel FTP et avec l’interface de votre hébergeur. Il s’agit d’une méthode gratuite, mais un peu complexe, qui nécessite du temps et de l’attention. La sauvegarde automatique, en revanche, consiste à se servir d’une extension WordPress telle que UpdraftPlus ou Duplicator. Celle-ci vous aidera à sauvegarder vos données sur votre serveur, sur votre ordinateur ou sur votre cloud. Il s’agit d’une méthode pratique et particulièrement adaptée aux débutants. Lors de la sauvegarde de vos données, assurez-vous par ailleurs de les stocker dans des endroits sûrs afin d’éviter les éventuelles pertes.

Conseils pour régler les problèmes d’un site WordPress

Voici quelques conseils pour vous aider à régler les problèmes de votre site WordPress :

vérifiez la mise à jour des plugins et des thèmes,

désactivez les plugins,

restaurez la sauvegarde.

Si vous avez fait une mise à jour de votre site WordPress et que vous rencontrez un problème, vérifiez d’abord que les plugins ou thèmes sont également à jour. Sinon, faites une mise à jour de ceux-ci. Si le problème persiste, désactivez tous vos plugins. Vous pouvez pour cela vous rendre sur la page “Plugins” de votre tableau de bord WordPress et cliquer sur le lien désactivé pour chaque plugin. Enfin, si vous rencontrez toujours un problème sur votre site, vous pouvez restaurer les données de votre site WordPress à partir d’une sauvegarde. Cela vous permettra de ramener votre site à une version antérieure afin de régler le problème.

Pour régler les problèmes liés à votre site WordPress, l’idéal est de faire appel à des experts spécialisés dans le domaine. Ils sont en mesure de vous aider à détecter la cause exacte de votre problème et à trouver la solution qui vous conviendra le mieux.