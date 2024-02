Les enceintes HiFi Buchardt S400 MKII : La nouvelle référence danoise en matière de performance et de bonnes basses

La marque danoise Buchardt fait partie des acteurs montants du monde de l’audio haut de gamme. Avec ses modèles d’enceintes toujours plus performants, elle suscite un intérêt croissant auprès des audiophiles exigeants. Nous avons donc décidé de nous pencher sur les enceintes HiFi Buchardt S400 MKII et vous proposons un article détaillé sur ce modèle incontournable dans le paysage audiovisuel actuel.

Des performances acoustiques remarquables pour ces enceintes compactes

Les enceintes Buchardt S400 MKII sont relativement compactes, mais elles n’en demeurent pas moins impressionnantes en termes de puissance sonore et de qualité acoustique. Elles se présentent sous la forme d’un format bibliothèque aux dimensions modestes (364 x 180 x 240 mm) avec un poids de 9,4 kg chacune. Malgré leur taille réduite, elles offrent des basses profondes et bien présentes, ainsi qu’une excellente spatialisation.

Puissance et précision sonore

Cette version améliorée des enceintes Buchardt est équipée d’un tweeter à ruban CST (Constant Structure Tweeter), développé uniquement pour cette marque. Ce type de transducteur haute fréquence, rarement utilisé sur des enceintes de cette gamme, permet une restitution sonore plus fine et aérée. Le cône médium-grave utilise, quant à lui, une membrane en fibre de verre avec un traitement dénommé WAC (Waveguide Array Cone). Il contribue également au rendu global exceptionnel de ces enceintes.

Des basses profondes et bien maîtrisées

L’un des points forts des Buchardt S400 MKII réside dans leur capacité à offrir d’impressionnantes basses malgré leur format compact. Cela est dû à la combinaison d’une large surface émissive pour le haut-parleur médium-grave et à une conception Bass Reflex arrière avec évent laminaire. L’enceinte offre ainsi une réponse en fréquence étendue jusqu’à 33 Hz, procurant une sensation de plénitude et d’énergie souvent réservée aux modèles plus imposants.

Un design sobre, élégant et fonctionnel

Les enceintes Buchardt S400 MKII sont dotées d’un design scandinave qui saura s’intégrer parfaitement à tout type d’intérieur. Leurs lignes épurées et modernes trahissent néanmoins un savoir-faire exemplaire en matière d’ingénierie acoustique. Jamais on ne soupçonnerait, à première vue, les performances hors normes qu’elles sont capables de délivrer.

Matériaux de qualité supérieure

Le fabricant danois a choisi d’utiliser du MDF de haute densité pour la conception des cabinets d’enceintes. Cette matière assure une excellente rigidité et évite les résonances externes pour un rendu sonore optimal. Pour apporter une touche de raffinement, les enceintes sont recouvertes d’un placage luxueux en noyer ou chêne noir.

Les connectiques haut de gamme

Buchardt a également équipé ses enceintes S400 MKII de borniers doubles de qualité supérieure. Cela permet de satisfaire les amateurs de bi-amplification ou de bi-câblage pour tirer le meilleur parti de leur système HiFi. Les borniers sont compatibles avec les fiches bananes, les fourches et les fils nus.

Trouvez l’équilibre parfait entre votre pièce et vos enceintes

Il est essentiel d’accorder une attention particulière au positionnement des enceintes Buchardt S400 MKII, ainsi qu’à l’évent laminaire situé à l’arrière. Par exemple, dans une pièce peu meublée et réverbérante, il peut être souhaitable de les diriger légèrement vers l’extérieur afin de créer une meilleure spatialisation. Quant à l’évent laminaire, il doit être éloigné du mur arrière pour éviter les perturbations causées par les basses fréquences. Un ajustement soigné de ces paramètres permettra d’obtenir le résultat acoustique idéal dans votre espace d’écoute.

Puissance : Les S400 MKII peuvent être associées avec des amplificateurs d'une puissance allant de 40 à 200 watts, pour s'adapter à chaque environnement et à chaque ambition musicale.

Sensibilité : Avec une sensibilité de 88 dB, ces enceintes offrent un rendement plutôt élevé par rapport à leur taille et permettent une écoute agréable même avec des sources peu puissantes.

Impédance nominale : Ces enceintes requièrent une impédance nominale de 4 ohms, mais elles possèdent néanmoins une courbe d'impédance très linéaire et cohérente, facilitant l'alimentation par divers types d'amplificateurs.

Les enceintes HiFi Buchardt S400 MKII se démarquent clairement dans le marché audio haut de gamme grâce à leurs performances acoustiques exceptionnelles, leur design soigné et leur format compact. Proposant une restitution sonore précise et puissante, ainsi que des basses profondes et maîtrisées, ces enceintes constituent une référence incontournable pour les audiophiles exigeants en quête de la meilleure expérience musicale possible au sein de leur intérieur.