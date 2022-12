5 bonnes raisons d’utiliser un shampoing solide

Qu’est-ce qu’un shampoing solide ? Comment utiliser ? Quel est le meilleur pour mes cheveux ? Quelles sont les différences entre shampoing solide et shampoing liquide ?

Pourquoi utiliser du shampoing solide ?

Dans cet article nous allons répondre à toutes ces questions en listant les 5 principales raisons pour lesquelles vous devriez utiliser du shampoing solide.

Avez-vous déjà pensé à utiliser un shampoing solide ?

Il y a au moins 5 raisons pour lesquelles vous devriez choisir d’utiliser du shampoing solide, à tel point qu’on ne l’échangerait plus pour rien au monde. Si vous voulez savoir ce qu’ils sont, lisez la suite !

1. Shampoing solide avec des ingrédients 100% naturels

Et si on vous disait que tout au long de votre vie vous avez utilisé des produits inefficaces pour vos cheveux et potentiellement nocifs pour vous ?

Hé bien oui. La plupart des shampoings du marché contiennent des substances toxiques qui peuvent abîmer vos cheveux et donner l’illusion que le produit est efficace, alors qu’il ne l’est pas.

Vérifiez toujours l’inci du produit que vous vous apprêtez à acheter (en général pour n’importe quel produit !).

Choisissez d’utiliser un shampoing solide qui ne contient pas :

De silicones : ils créent un film imperméable sur les cheveux pour les protéger, mais empêchent le cuir chevelu de respirer. Les cheveux se salissent plus facilement, ce qui rend le shampoing addictif ;

: ils créent un film imperméable sur les cheveux pour les protéger, mais empêchent le cuir chevelu de respirer. Les cheveux se salissent plus facilement, ce qui rend le shampoing addictif ; Sulfates : des tensioactifs synthétiques qui nettoient en profondeur, mais nous privent des huiles naturelles physiologiquement produites par notre peau, indispensables pour nous protéger des agents extérieurs ;

: des tensioactifs synthétiques qui nettoient en profondeur, mais nous privent des huiles naturelles physiologiquement produites par notre peau, indispensables pour nous protéger des agents extérieurs ; Parabène : conservateurs chimiques utilisés pour protéger le shampoing des agressions des micro-organismes (données par la présence d’eau). Cependant, leur fonction antibactérienne interfère avec notre système endocrinien et tend à altérer les valeurs hormonales dans le corps ;

: conservateurs chimiques utilisés pour protéger le shampoing des agressions des micro-organismes (données par la présence d’eau). Cependant, leur fonction antibactérienne interfère avec notre système endocrinien et tend à altérer les valeurs hormonales dans le corps ; Parfums synthétiques : le shampoing liquide a toujours une odeur agréable. Saviez-vous cependant que la plupart du temps, il est composé de substances toxiques et d’ingrédients d’origine animale ?

: le shampoing liquide a toujours une odeur agréable. Saviez-vous cependant que la plupart du temps, il est composé de substances toxiques et d’ingrédients d’origine animale ? Et puis l’aluminium, la paraffine, le chlore et bien d’autres : des ingrédients artificiels qui à la longue sont peu efficaces et dangereux tant pour nous que pour l’environnement.

Pour cela, je vous invite à visiter le magasin en ligne certifié Suisse de cosmétiques naturels et de produits bio pour votre maison cap-nature.ch.

2. Du shampoing solide dans l’avion, pour voyager sans limite de poids liquide

Y-as-tu déjà pensé ? Utiliser du shampoing solide permet de voyager sans limites de liquides dans sa valise ! Fini les files d’attente angoissées pour chercher les flacons avant les contrôles de sécurité, fini les douches en rationnant méticuleusement les 100ml disponibles.

Il est pratique à utiliser dans n’importe quel contexte : il suffit de le passer sous un peu d’eau (très peu suffit !), de le frotter entre les mains ou directement sur le cuir chevelu, de masser la mousse sur le cuir chevelu et de rincer comme d’habitude.

Accrochez-le pour le sécher plus vite ! Où stocker le shampoing solide une fois sec ? Vous pouvez le ranger dans le conteneur de voyage spécial pour toujours l’emporter avec vous.

3. Utiliser un shampoing solide vous fait économiser de l’argent !

N’en parlons pas trop : le shampoing solide coûte plus cher que de nombreux shampoings liquides. Apparemment. Oui, car en fait… Le shampoing solide garantit une durée d’au moins 30 lavages, encore plus si vous n’avez pas les cheveux longs !

L’absence de silicones artificiels permet aux cheveux de rester plus propres, plus longtemps. Donc lavages moins fréquents = achats moins fréquents !

Choisir un shampoing solide, c’est aussi choisir de mieux investir son argent : le prix de ce produit est donné avant tout par les ingrédients de qualité qu’il contient, contrairement au shampoing liquide, dont le coût est également grevé par le packaging. Une raison de plus pour changer vos habitudes !

4. Lorsque vous décidez d’utiliser du shampoing solide, vous ne polluez pas les mers !

La beauté de la mer. A quoi l’associez-vous ? Lorsque nous plongeons et nageons vers la mer, c’est la liberté et le soulagement ; quand on déjeune sur les tables du Sup c’est l’amour et la convivialité ; quand on l’observe depuis le rivage, c’est notre laboratoire d’idées. Mais la mer devient un dépotoir.

Vous avez dû le remarquer aussi, la dernière fois que vous l’avez regardé ou baigné dedans. Les déchets sont sur le rivage, dans l’eau, sous le sable, partout. Voulons-nous vraiment nager dans une mer comme celle-ci ?

Ce que nous pouvons faire, c’est commencer à utiliser des produits sans plastique et plus durables, et le shampoing solide en fait certainement partie ! Saviez-vous que le nettoyant visage solide et l’après-shampooing solide existent aussi ?

5. Sauvez votre Terre !

La Climate Clock installée à New York nous rappelle combien de temps il nous reste pour agir avant que l’urgence climatique déjà en cours n’ait des conséquences irréversibles sur la planète. Il faut un peu plus de 7 ans pour inverser le cours. Ça fait peur, oui, mais si on commence par changer nos habitudes, on peut vraiment faire la différence !

Activons l’effet papillon !

Si nous commençons à utiliser des shampoings solides, mais plus généralement des produits naturels et sans plastique, le marché suivra la vague de la demande, et cessera progressivement de produire des articles jetables et non recyclables. L’un des principaux problèmes de ce siècle. Alors oui, commencer à utiliser du shampoing solide peut aider à sauver le monde.