Format audio spatial Dolby Atmos de Sonos

Le monde de l’audio ne cesse d’évoluer pour offrir aux auditeurs une expérience sonore toujours plus immersive et réaliste. Parmi les avancées technologiques majeures dans ce domaine, on retrouve le format audio spatial Dolby Atmos, qui permet de créer un paysage sonore multidimensionnel, enveloppant l’auditeur.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir ce qu’est le format audio spatial Dolby Atmos et de présenter les enceintes Sonos Era 100, Era 300 et Era 500, conçues spécialement pour tirer parti de cette technologie.

Qu’est-ce que le format audio spatial Dolby Atmos ?

Le Dolby Atmos est un format audio développé par Dolby Laboratories, visant à reproduire un environnement sonore tridimensionnel pour les films, la musique et les jeux vidéo. Contrairement aux formats audio traditionnels, comme le 5.1 et le 7.1, qui utilisent des canaux fixes pour diriger le son vers les enceintes, le Dolby Atmos fonctionne avec des objets sonores.

Cela signifie que chaque élément sonore (voix, bruit, musique) est traité individuellement et peut être positionné dans un espace tridimensionnel, sans se limiter à un canal spécifique. Ainsi, les sons peuvent provenir de n’importe quelle direction autour de l’auditeur, y compris au-dessus, créant une sensation d’immersion bien plus poussée.

Compatibilité et équipements nécessaires

Pour profiter pleinement du Dolby Atmos, il est nécessaire de disposer d’un équipement compatible. Cela inclut un récepteur ou une barre de son compatible avec le format Atmos, ainsi que des enceintes supplémentaires pour reproduire les effets sonores verticaux (plafond). Il existe également des enceintes intégrant des haut-parleurs orientés vers le plafond, qui permettent de refléter le son vers l’auditeur pour créer l’illusion de la hauteur.

La Gamme d’enceintes Sonos Era 100, Era 300 et Era 500

La charge de l’audio spatial est confiée à la nouvelle gamme Era. Les enceintes Sonos Era 100 et Sonos Era 300 offrent des fonctionnalités telles que le Bluetooth, une entrée USB-C, le calibrage Trueplay pour Android et la compatibilité avec Dolby Atmos. Ces enceintes permettent une expérience immersive de la musique grâce à leur spatialisation sonore.

Sonos Era 100

Le modèle d’entrée de gamme, la Sonos Era 100, est une enceinte compacte offrant une qualité audio remarquable pour sa taille. Elle intègre un haut-parleur large bande pour une restitution fidèle des fréquences et dispose d’une connexion Bluetooth pour la lecture sans fil de votre musique préférée. Grâce à son design élégant et discret, la Sonos Era 100 s’intègre parfaitement dans n’importe quel intérieur.

Sonos Era 300

Un cran au-dessus, la Sonos Era 300 est une enceinte connectée offrant des performances supérieures en termes d’audio spatial et de surround Atmos. Dotée de deux haut-parleurs orientés vers le haut, elle permet de restituer les effets sonores verticaux pour une expérience immersive à 360°. Le test de l’enceinte connectée Sonos Era 300 met en avant ses performances en termes d’audio spatial et de surround Atmos.

Sonos Era 500

Enfin, le modèle haut de gamme, la Sonos Era 500, est une véritable centrale audio pour votre salon ou votre home cinéma. Equipée de cinq haut-parleurs et d’un caisson de basses intégré, elle offre une puissance sonore impressionnante, capable de remplir une pièce de grande taille. Compatible Dolby Atmos, elle vous plonge au cœur de vos films et jeux vidéo grâce à sa restitution précise des effets sonores tridimensionnels.

Comparaison des enceintes : Era 100, Era 300 et Era 500

Au-delà des différences de taille et de puissance entre ces trois modèles, plusieurs éléments viennent distinguer les enceintes Sonos Era 100, Era 300 et Era 500 :

Compatibilité Dolby Atmos : seules les enceintes Era 300 et Era 500 sont compatibles avec le format audio spatial Dolby Atmos, offrant une expérience sonore tridimensionnelle.

seules les enceintes Era 300 et Era 500 sont compatibles avec le format audio spatial Dolby Atmos, offrant une expérience sonore tridimensionnelle. Connectique : les modèles Era 300 et Era 500 disposent d’une entrée USB-C pour la connexion filaire de vos appareils, tandis que la Era 100 se limite au Bluetooth.

les modèles Era 300 et Era 500 disposent d’une entrée USB-C pour la connexion filaire de vos appareils, tandis que la Era 100 se limite au Bluetooth. Calibrage Trueplay : cette fonction, qui permet d’optimiser automatiquement le rendu sonore en fonction de l’environnement et de la position de l’enceinte, est disponible sur les trois modèles, mais uniquement pour les utilisateurs Android.

La nouvelle gamme Era remplace la Sonos One après cinq ans de service. Chacun des modèles présentés ici conviendra à un type d’utilisateur différent, selon ses besoins et son budget. Pour ceux qui recherchent une expérience sonore immersive avec le Dolby Atmos, il faudra se tourner vers les modèles Era 300 ou Era 500, plus performants et polyvalents.

