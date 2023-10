Test Sonos Move 2 : une enceinte agnostique offrant un son de qualité pour les mélomanes

Une enceinte domestique portable

Découvrez le nouveau système qui vous permet d’écouter de la musique avec l’enceinte Sonos Move 2 dans chaque pièce de votre maison. Cette enceinte, pesant environ 3 kg, est certes portable mais principalement conçue pour être utilisée à l’intérieur. Sa portabilité est plutôt limitée, bien qu’elle puisse éventuellement être transportée ponctuellement dans un sac à dos.

Une autonomie doublée par rapport à la génération précédente

Avec une meilleure gestion de l’énergie, Sonos a réussi à doubler l’autonomie de sa batterie par rapport au modèle précédent. Une endurance très appréciable pour profiter pleinement de vos morceaux préférés sans craindre de manquer de jus.

Intégration d’une enceinte supplémentaire et performance audio améliorée

L’ajout d’une troisième enceinte est l’une des principales nouveautés du Move 2. Alors que le Move original ne proposait qu’un tweeter et un médium-grave, le Move 2 intègre deux tweeters supplémentaires pour compléter ces derniers. Malheureusement, il est difficile de percevoir un véritable effet stéréo même lorsqu’on fait face directement à l’enceinte. Toutefois, la qualité sonore globale est en nette progression grâce à ces deux haut-parleurs additionnels. Les basses sont puissantes, mais finalement mieux équilibrées avec une meilleure clarté et précision.

Compatibilité avec de nombreux services musicaux

La véritable force de cette enceinte réside dans son caractère agnostique en termes de services musicaux. Que vous soyez abonné à Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Sonos Radio ou Tidal, le Move 2 est compatible avec la plupart des offres du marché.

Contrôle direct depuis les applications Deezer, Spotify ou Tidal ;

Connexion via AirPlay 2 pour les utilisateurs d’Apple Music ;

Connectivité Bluetooth pour une utilisation simplifiée avec votre smartphone.

Cette compatibilité permet une expérience musicale personnalisée et adaptée selon vos préférences.

Une interface intuitive et discrète

Situé au-dessus de l’appareil, un contrôle de volume en plastique rainuré permet d’ajuster le son simplement en glissant votre doigt. Un indicateur lumineux vient également signaler si les commandes vocales sont activées ou non. À noter que suite à un différend entre Sonos et Google, Google Assistant n’est désormais plus disponible sur les enceintes de la marque. Toutefois, ce détail mis à part, Sonos Voice Control reste parfaitement compétent pour les commandes simples liées à la musique.

Pour un usage en toute sécurité : résistance et protection

Le revêtement mat de l’enceinte Move 2 est résistant aux marques, la grille protectrice autour est solide et l’appareil bénéficie de la certification IP56 qui garantit une protection contre les poussières et les éclaboussures d’eau.

Un port USB-C polyvalent et pratique

Enfin, le port USB-C situé à l’arrière de l’enceinte ne sert pas seulement d’entrée audio, mais peut aussi être utilisé pour recharger votre smartphone. Une fonctionnalité bienvenue pour les situations où vous avez besoin de donner un coup de pouce à votre batterie de téléphone.

Conclusion : une réussite dans la technologie audio

Pour conclure notre test du Sonos Move 2, nous soulignerons son autonomie doublée, sa compatibilité avec de nombreux services musicaux, ses performances audio améliorées et sa polyvalence. Bien que non exempt de défauts, il reste un modèle performant pour répondre aux attentes des mélomanes souhaitant profiter d’un son de qualité dans chaque pièce de leur intérieur.