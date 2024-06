La supervision industrielle : Comprendre ses enjeux et son fonctionnement

La supervision industrielle est devenue un élément clé dans les secteurs de la technologie et de l’industrie. Avec l’essor des technologies informatiques, les entreprises cherchent à optimiser leurs procédés pour améliorer leur efficacité et leur rentabilité.

La supervision s’impose alors comme une solution incontournable pour surveiller, contrôler et gérer ces opérations complexes.

Ce que vous devez retenir pour comprendre la supervision industrielle :

La supervision industrielle surveille, contrôle et gère les activités pour optimiser la performance et anticiper les pannes.

Les logiciels de supervision, tels que SCADA et Wonderware, collectent et visualisent les données en temps réel pour une gestion proactive.

Les méthodes de supervision incluent la supervision centralisée, décentralisée et l’hypervision, chacune ayant ses avantages et inconvénients.

Les protocoles couramment utilisés sont Modbus, SNMP et OPC, assurant la communication entre différents systèmes.

Qu’est-ce que la supervision industrielle ?

La supervision industrielle englobe un ensemble de techniques et de processus visant à surveiller et piloter les activités industrielles dans le but d’assurer une performance optimale. Cette pratique repose sur des outils technologiques permettant de collecter, analyser et visualiser en temps réel les données générées par les installations et équipements industriels.

Le rôle de la supervision

La supervision joue plusieurs rôles cruciaux au sein de l’entreprise :

Surveillance : Observer les performances et conditions des différentes machines et équipements.

Logiciel de supervision : C’est quoi ?

Un logiciel de supervision est une application informatique dédiée à la gestion des systèmes industriels. Ses principales fonctions incluent :

Collecte de données : Récupération des informations provenant des capteurs et automates.

Exemples de logiciels de supervision

Quelques exemples de logiciels populaires incluent SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), MEMOGuard, Wonderware, et Ignition. Ces solutions permettent aux entreprises d’améliorer leur monitoring informatique et de mieux maîtriser leurs systèmes d’information.

Méthodes de supervision

Il existe plusieurs méthodes de supervision qui permettent aux entreprises de choisir la plus adaptée à leurs besoins spécifiques :

Supervision centralisée : Concentration des outils et ressources de surveillance en un point unique.

Avantages et inconvénients

Centralisée : Simplicité de gestion mais risque élevé en cas de panne du centre de supervision.

Divers types de supervision

Les différents types de supervision peuvent se classer selon les domaines d’application :

Supervision industrielle : Suivi des procédés de production, logistique et maintenance.

Choix du type de supervision

Le choix du type de supervision dépend des objectifs de l’entreprise et des spécificités de son activité. Par exemple, une entreprise manufacturière privilégiera la supervision industrielle tandis qu’un fournisseur d’accès internet optera surtout pour la supervision réseau.

Le protocole utilisé par la supervision

La supervision utilise généralement le protocole Modbus, SNMP (Simple Network Management Protocol) ou OPC (OLE for Process Control). Ces protocoles permettent la communication entre les différents composants du système de supervision.

protocole de supervision Modbus

Le protocole Modbus est largement utilisé dans l’automatisation industrielle pour échanger des données entre dispositifs électroniques. Il est simple à implémenter et fournit une fiabilité éprouvée.

protocole de supervision SNMP

SNMP est principalement utilisé pour superviser les réseaux informatiques. Il permet de monitorer les routeurs, switchs et autres appareils connectés au réseau.

protocole de supervision OPC

Le protocole OPC facilite l’interopérabilité entre les divers matériels d’un site industriel, même ceux fournis par des fabricants différents.

Étapes de la supervision

Pour mettre en place une supervision efficace, certaines étapes doivent être suivies :

Analyse des besoins : Définir les objectifs et exigences spécifiques à l’activité de l’entreprise. Sélection des outils : Choisir les logiciels et matériels adéquats pour répondre aux besoins identifiés. Installation : Mettre en place les capteurs, automates et logiciels nécessaires. Configuration : Paramétrer les outils pour assurer une surveillance optimale. Formation : Former les utilisateurs à l’utilisation des outils de supervision. Suivi et ajustement : Évaluer régulièrement l’efficacité de la supervision pour effectuer les ajustements nécessaires.

Principes d’une bonne supervision

Une supervision efficace repose sur certains principes fondamentaux :

Précision : Disposer de données fiables pour éviter les fausses alertes et prises de décisions erronées.

Tâches d’un superviseur

Le superviseur a pour mission de veiller au bon fonctionnement du système de supervision et d’assurer la coordination des actions de contrôle et maintenance. Voici quelques-unes de ses tâches principales :

Configurer et calibrer les capteurs et instruments de mesure.

Trois catégories de la méthode de supervision

La méthode de supervision peut être divisée en trois grandes catégories :

Pilotage automatique

Cette catégorie regroupe les méthodes où le système effectue automatiquement des corrections sans intervention humaine. Par exemple, le régulateur PID utilisé en contrôle des procédés industriels.

Pilotage assisté

Dans ces cas, le système propose des actions correctives mais laisse à l’utilisateur final la décision de validation. Un exemple classique est le mode semi-automatique des outils de gestion de trafic aérien.

Pilotage manuel

Ici, l’opérateur prend entièrement en charge les décisions et les interventions, souvent basées sur les recommandations issues du système de supervision. Cela concerne notamment les environnements à haut risque où la prise de décision automatisée pourrait entraîner des répercussions graves.

Superviser une activité efficacement demande de suivre quelques étapes simples :

Définir les indicateurs de performance clés : Identifier les métriques qui reflètent réellement la performance de l’activité.

Différence entre supervision et contrôle

La différence entre supervision et contrôle réside principalement dans leur portée et objectif :

Supervision

Elle consiste en la surveillance continue des opérations et processus afin de détecter des anomalies et proposer des mesures correctives lorsqu’elles sont nécessaires. Elle a une perspective large incluant la collecte des données, analyse et signalement des irrégularités.

Contrôle

Le contrôle est plus directif et restrictif. Il implique généralement l’action immédiate et précise pour rectifier une situation spécifique, que ce soit manuellement ou de manière automatisée. Le contrôle fait souvent suite à une information renvoyée par la supervision.