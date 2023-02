Pour garantir une activité et des performances optimales, faites superviser ou monitorer vos machines virtuelles, cela vous garantira la bonne marche de vos applications et la performance de vos systèmes

Monitoring, supervision des machines virtuelles avec MEMOGuard V5. Une machine virtuelle est un logiciel qui simule le fonctionnement d’un ordinateur physique. Elle présente énormément d’avantages, comme le déploiement rapide, l’isolation et la portabilité des ressources informatiques ou encore le fait qu’elle fournit une infrastructure informatique flexible et sécurisée, qui permet aux entreprises d’utiliser plusieurs systèmes d’exploitation et des applications sur le même serveur ou sur le même ordinateur.

Grâce aux machines virtuelles, il vous est même aussi possible de créer par exemple des environnements informatiques isolés et protégés dans lesquels vous pouvez stocker, gérer des données et déployer des applications, sans mettre en danger votre système principal.

Sachez cependant qu’à l’instar des machines physiques, les machines virtuelles sont, elles aussi, sujettes à divers problèmes de performances, de disponibilité et de sécurité. Que faire alors ? La mise en place d’un système de monitoring adéquat vous permettra d’éviter de manière proactive ces problèmes ou tout du moins de les détecter de manière très précoce pour maîtriser leur impact.

Aussi le Monitoring, supervision des machines virtuelles avec MEMOGuard V5, est une évidence et une nécessité que nous expliquons dans l’article qui suit :

Qu’est-ce qu’une machine virtuelle (Virtual Machine) ?

Comme évoqué plus haut, les machines virtuelles sont des imitations d’ordinateurs physiques et prennent en charge les mêmes fonctionnalités complexes que les ordinateurs physiques standard. Créées à l’aide de logiciels spéciaux appelés « hyperviseurs » qui gèrent la virtualisation, elles peuvent exécuter un système d’exploitation et des programmes et se trouvent généralement sur un serveur physique partagé ou alimentent un service « cloud » hébergé sur Internet.

En comparaison avec les ordinateurs physiques, les machines virtuelles ont l’avantage d’être beaucoup plus flexibles et adaptables, car elles peuvent être déployées en quelques minutes sans avoir à acheter du matériel supplémentaire. À part cela, elles présentent aussi l’avantage de pouvoir être configurées selon les besoins et ajustées manuellement si nécessaire. Elles peuvent aussi être facilement migrées entre différents serveurs afin d’assurer que vos services ne soient pas affectés par des problèmes qui se produisent dans un seul serveur.

En gros, grâce à la virtualisation, sur une machine réelle, vous pouvez créer autant de machines que vous voulez, qui sont certes virtuelles, mais qui ont les mêmes caractéristiques qu’une machine réelle.

Le monitoring ou surveillance de machines virtuelles s’appuie sur des logiciels spécifiques, appelés tout simplement logiciels de monitoring de machines virtuelles. Ces outils permettent aux administrateurs système de collecter des informations les machines virtuelles.

Ces informations collectées en sont ensuite analysées également en temps réel pour déterminer si la machine virtuelle surveillée et supervisée est ou non en bon état, s’il est prêt pour une utilisation ou s’il doit encore être redimensionné ou mis à jour.

Le monitoring peut également identifier tous les types de problèmes qui surviennent, fournir des informations utiles comme une estimation du temps requis pour effectuer ces opérations, afin que l’administrateur puisse planifier et programmer ces opérations conformément aux besoins de l’organisation et plus encore.

Le monitoring des machines virtuelles s’effectue en 3 étapes principales :

Collecte d’informations

La première étape consiste à collecter toutes les données pertinentes telles que la métrique du processeur, l’utilisation du disque dur et plus encore afin de surveiller l’ensemble du système et identifier tout éventuel problème.

Surveillance permanente

Une fois que toutes les données pertinentes ont été collectées, elles doivent être surveillées en permanence pour repérer tout type de dysfonctionnement ou incident susceptible d’affecter le bon fonctionnement du système.

Réponse immédiate

Lorsqu’un dysfonctionnement ou incident est détecté par le système de surveillance en place, il est immédiatement signalé aux administrateurs système afin que ces derniers puissent réagir instantanément et prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème avant qu’il ait un impact négatif sur les performances et la disponibilité du système.

Monitoring des machines virtuelles pour garder un œil sur l’utilisation de la mémoire

La surveillance de l’utilisation de la mémoire est très importante, car elle permet aux administrateurs système de surveiller l’utilisation globale des ressources mises en mémoire par chaque machine virtuelle hôte sur un serveur donné. Elle comprend notamment le suivi en temps réel des données qui seront chargées en RAM à un moment donné ainsi que le suivi en temps réel de l’utilisation globale du serveur afin d’identifier tout problème potentiel qui pourrait compromettre la disponibilité des services associés. La capacité supportée par une machine virtuelle pouvant varier considérablement selon sa configuration physique et son usage, il est donc important de garder un œil sur ces derniers pour s’assurer que tout tourne correctement.

Un autre avantage du monitoring de l’utilisation de la mémoire est qu’il peut également aider tout administrateur système à optimiser les performances de son système en facilitant l’identification de certaines applications ou services consommant plus que ce dont elles ont besoin pour fonctionner correctement.

Surveiller en permanence l’utilisation du processeur

Un système de monitoring de machines virtuelles digne de ce nom doit aussi pouvoir permettre aux administrateurs le suivi de l’utilisation du processeur pour s’assurer qu’il est correctement configuré et mis à contribution pour effectuer le travail demandé. En analysant l’utilisation du processeur de la machine physique dont le bon fonctionnement des machines virtuelles va dépendre grâce à vos systèmes de surveillance en place, vous pouvez identifier les problèmes liés au processeur tels que :

Surchauffe des processeurs,

Une accumulation de chaleur peut entraîner une panne ou une défaillance du processeur, et les serveurs se trouvent par terre et surtout H.S.

Échec de l’horloge de temps

Ce problème est généralement causé par une alimentation insuffisante ou des niveaux instables d’alimentation et peut entraîner des erreurs système qui affecteront la façon dont le processeur fonctionne.

Problèmes de connexion et mauvais câblage

Des problèmes peuvent survenir si les connexions et le câblage du serveur sont incorrects ou en panne, empêchant le bon fonctionnement du processeur.

Mise à jour logicielle inadéquate

la mise à jour erronée ou manquante de logiciels et de pilotes peut entraîner des bugs matériels qui affectent le fonctionnement des processeurs.

Compatibilité

Certains matériels ne sont pas entièrement compatibles avec les processeurs, entraînant des dysfonctionnements et des erreurs des programmes.

Monitoring des machines virtuelles, la surveillance en temps réel de la sécurité

Le monitoring de la sécurité est un processus qui détecte, analyse et réagit aux menaces et aux problèmes de sécurité qui affectent les machines virtuelles. Il s’agit d’une méthodologie de surveillance proactive des appareils virtuels, en particulier vis-à-vis des données stockées sur ces machines.

Le but du monitoring de la sécurité est de garantir la confidentialité et l’intégrité des données et des ressources système, en évaluant en permanence les menaces possibles et en réagissant aux tâches à réaliser ou à améliorer. Il vise ainsi à protéger les informations confidentielles, sensibles ou critiques contre toute violation de sécurité par des tiers non autorisés et permet également d’alerter rapidement les responsables informatiques de la présence d’une menace ou d’une attaque hostile.

Le monitoring pour identifier rapidement les problèmes de tout type qui touchent la machine virtuelle

Malgré tous ses avantages, les machines virtuelles connaissent aussi certains problèmes ennuyeux que vous pouvez rapidement solutionner de manière automatique à l’aide d’outils, faits et adaptés pour cela.

Voici donc quelques-uns des principaux problèmes fréquemment rencontrés par les machines virtuelles :

-Réduction des performances lorsque trop de ressources sont affectés à une machine virtuelle. Cela peut en effet entraîner une fragmentation de la mémoire qui ralentira tous les processus exécutés sur l’hôte comme sur la machine virtuelle.

-Erreurs dues à la duplication d’une machine virtuelle existante.

-Manque de cohésion entre les technologies virtuelles et physiques existantes au sein de l’entreprise.

– Serveur inaccessible : cause possible – une erreur dans la configuration réseau.

– Délais d’attente de démarrage trop longs : cause possible – manque de vCPUs, des mises à jour en attente ou un stockage lent.

– Problèmes lors du transfert d’instances entre machines virtuelles : cause possible – des erreurs liées à l’architecture matérielle, au firmware ou à l’interfaçage réseau entre les machines virtuelles source et cible.

– Problèmes liés à la configuration réseau : cause possible – conflits entre réseaux virtuels, anciens réseaux hôte et nouvelles machines virtuelles générés automatiquement, manque de connectivité entre les machines virtuelles et leurs pare-feux, tunnels VPN non configurés correctement, services DHCP incorrects sur des sous-réseaux segmentés…

Surveiller vos machines virtuelles à l’aide de MEMOGuard V5

MEMOGuard V5 est une plate-forme web de surveillance complète pour les machines virtuelles. Il vous permet de garder un œil sur un bon nombre de mesures, telles que l’utilisation du processeur et de la mémoire, l’utilisation du disque, le trafic réseau… Il peut également être utilisé pour identifier et diagnostiquer les problèmes en tout genre qui peuvent affecter vos machines virtuelles. De plus, il fournit des rapports détaillés pour chaque machine, permettant aux utilisateurs de comparer rapidement et facilement les performances de différentes machines sur leur infrastructure.

MEMOGuard V5 excelle aussi dans la supervision et la gestion d’alarmes et d’alertes informatiques et propose les fonctionnalités suivantes :

Configuration et personnalisation de seuils de surveillance qui vont déclencher les alertes. Création et/ou mise à jour d’alertes pour chaque seuil défini. Notifications par email, SMS ou tout autre moyen lorsqu’une alerte est déclenchée. Rapports et visualisations des alertes existantes avec des informations individuelles et globales sur leur état. Visibilité en temps réel des niveaux d’alerte sur une interface unique, facile à comprendre et à utiliser. Fonction d’authentification pour un accès sécurisé au logiciel. Configuration d’actions automatiques après le déclenchement de l’alerte afin de résoudre le problème immédiatement (appel à un technicien, activation de la sauvegarde…). Intégration avec les systèmes de détection d’évènements disponibles sur le marché pour une surveillance plus facile et plus efficace. Notifications automatiques aux destinataires concernés lorsque des modifications sont apportées aux niveaux d’alerte, à des règles spécifiques ou à la configuration du système lui-même.

Conclusion rapide sur les atouts du MEMOGuard V5, pour monitorer ou superviser vos outils et systèmes.

Pour superviser ou monitorer vos réseaux, le nec plus ultra est le MEMOGuard V5, comme pourront vous le confirmer tous les grands comptes qui l’utilisent soit en version SaaS, soit en Version installée sur site.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies